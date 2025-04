Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) stanser byggingen til havs på Empire Wind-prosjektet

I henhold til en ordre om arbeidsstans utstedt av den amerikanske administrasjonen, vil Empire Offshore Wind LLC (Empire) gjennomføre en sikker stans av byggingen av Empire Wind-prosjektet på ytre kontinentalsokkel.

16. april mottok Empire varsel fra Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), som påla Empire å stanse all aktivitet på ytre kontinentalsokkel fram til BOEM har fullført sin gjennomgang.

Empire er i dialog med relevante myndigheter for å avklare saken og vurderer samtidig sine rettslige muligheter, inkludert å anke ordren.

Den føderale lisensavtale for Empire Wind ble signert med den amerikanske administrasjonen i 2017. Empire Wind 1 har gyldige og fullstendige føderale og statlige tillatelser og prosjektet er under utbygging. Prosjektet utvikles under kontrakt med New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) for å bidra med en viktig ny strømkilde til staten New York. Byggefasen har satt mer enn 1.500 mennesker i arbeid i USA. Empire Wind 1 har potensial til å forsyne 500 000 hjem i New York med strøm.

Empire etterlever stansordren som omfatter prosjektaktiviteter for Empire Wind. Etter å ha mottatt ordren, tok Empire og selskapets leverandører umiddelbare skritt for å iverksette suspensjon av omfattede marine aktiviteter på en måte som ivaretar sikkerheten til arbeidere og miljøet.

Empire Wind har per 31 mars 2025 brutto bokførte verdier på om lag 2,5 milliarder USD, inkludert South Brooklyn Marine Terminal.

Equinor eier Empire gjennom Equinor Wind US LLC.

Beløpet trukket under lånefasiliteten for prosjektfinansiering per 31.mars 2025 var om lag 1,5 milliarder USD. Empire er i ferd med å kartlegge konsekvenser for prosjektet og prosjektfinansieringen. Equinor US Holdings Inc. har gitt garantier for egenkapitalforpliktelsen i prosjektfinansieringen. I ett full stopp-scenario vil de 1,5 milliarder USD bli tilbakebetalt fra egenkapitalforpliktelsen til långiverne i prosjektfinanseringen, og Empire Offshore Wind LLC vil være eksponert for termineringsgebyrer overfor sine leverandører.

Arbeidsstansordren vil bli behandlet som en påfølgende hendelse i forbindelse med første kvartal 2025.

Equinor er et bredt energiselskap med mer enn 35 års historie i USA. Equinor har investert mer enn 60 milliarder USD i USA til nå, inkludert i olje, gass og fornybar energi.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, direktør Investor Relations,

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, informasjonsdirektør,

+47 412 60 584

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

