CGTN: נשיא סין שי ג'ינפינג מבקר לקראת פסטיבל האביב תושבים שנפגעו בשיטפונות

בייג'ינג, Jan. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- עם קצת יותר משבוע עד פסטיבל האביב, החג החשוב ביותר בלוח השנה הסיני, משפחות שנפגעו בשיטפונות בכפר ז'וג'יאגו, מחוז ליאונינג בצפון מזרח סין, מתכוננות לחגוג את ראש השנה הסיני בבתים חדשים.

באוגוסט האחרון, גשמי זלעפות פקדו את מחוז סואיז'ונג בליאונינג, גרמו לשיטפונות קשים והשפיעו קשות על חייהם של כ-185,000 תושבים ב-110 כפרים ב-10 עיירות. הכפר ז'וג'יאגו היה בין האזורים שנפגעו בצורה הקשה ביותר, עם כבישים שנהרסו, יותר מ-700 דונם של אדמות חקלאיות הוצפו, ויותר מ-50 בתים ניזוקו - 41 מהם הוגדרו כלא בטוחים לתיקון.

186 תושבי הכפר מ־41 משקי הבית שנפגעו הועברו יחד לאתר חדש על קרקע גבוהה יותר. פרויקט בנייה החל בתחילת ספטמבר כדי להבטיח שלתושבים תהיה קורת גג לפני בוא החורף הקר בצפון מזרח סין. עד 24 באוקטובר 2024, כל תושבי הכפר הללו עברו לבתים חדשים.

בצל הטמפרטורות המקפיאות, הנשיא שי ג'ינפינג (Xi Jinping ) לקח פסק זמן מלוח הזמנים העמוס שלו כדי לבקר את תושבי הכפר בז'וג'יאגו ביום רביעי.

שי, שהוא גם המזכיר הכללי של הוועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית של סין (CPC), בחן את ההתקדמות בשיקום ובשיקום שלאחר האסון ושאל את המקומיים על איכות הבתים המשוחזרים ועל רמת תנאי החיים היומיומיים שלהם.

"הולודאו סבלה מהצפות קשות בשנה שעברה. דאגתי לכם ובאתי לראות אתכם לפני פסטיבל האביב", אמר שי לתושבי הכפר.

"מה שראיתי היום גורם לי להרגיש הקלה", הוסיף.

"אנשים תמיד יכולים לסמוך על מפלגה, ממשלה"

בהתייחסו למספר אסונות טבע שאירעו ברחבי המדינה בשנה שעברה, שי הביע ביום רביעי את אמונתו כי שיקום ושיקום באזורים שנפגעו יניבו תוצאות טובות.

"תמיד שמנו את האנשים במקום הראשון", אמר שי. "העם תמיד יכול לסמוך על המפלגה והממשלה בשעותיהם הקשות ביותר, ואנחנו נעזור להם להתגבר על קשיים ולבנות מחדש את בתיהם".

במבט לאחור על עקבות ביקוריו של הנשיא לקראת פסטיבל האביב, "שיקום שלאחר אסון" היה פינה מרכזית שיש להתייחס אליה חזיתית.

בנוסף לביקור האחרון בז'וג'יאגו, בפברואר האחרון ביקר שי את אלה שנפגעו מהשיטפונות בכפר דיליובו שבעיר טיאנג'ין. כפי שאמר לתושבי הכפר, "רק כאשר האנשים יהיו בטוחים תוכל המדינה לשגשג", והוסיף כי ההנהגה המרכזית של המפלגה "קיבלה החלטה לשפר את פרנסת האנשים על ידי חתירה לשפר את הבנייה של פרויקטים לשימור מים ובקרת שיטפונות".

בינואר 2022 הנשיא חצה את השלג כדי לבקר אנשים בכפר קטן בשם פנגניואן במחוז שאנשי בצפון סין, שנפגע קשות משיטפונות הסתיו. "נחישותה של המפלגה הקומוניסטית של סין להבטיח שכל הסינים יחיו חיים מאושרים נותרה ללא שינוי במשך יותר ממאה שנה, והיא לא תקרטע", אמר שי.

הוא גם ביקר ביינגשיו, עיירה במחוז וונצ'ואן במחוז סצ'ואן בפברואר 2018, שהייתה מוקד רעידת אדמה גדולה שגבתה את חייהם של עשרות אלפים בשנת 2008. "התפקיד שלי הוא לשרת את העם", אמר שי במהלך הביקור.

בילוי זמן עם אנשים

הביקור בליאונינג ממשיך מסורת ששי שמר עליה במשך 13 שנים רצופות: ביקור אנשים ברמה הראשונית והעממית לקראת פסטיבל האביב, והשאיר רגעים רבים מחממי לב.

במהלך ביקורת לפני הפסטיבל בג'אנגג'יאקואו, מחוז הביי בינואר 2017, שי ביקר בכפר דשנג, שם עזר לכפרי לחשב בקפידה את הכנסות משק הבית והוצאותיו.

בפברואר 2016, שי ביקר בכפר שנשאן במחוז ג'יאנגשי והצטרף לתושבי הכפר בהכנת החטיף החגיגי סיבה (ciba), עוגת אורז מסורתית דביקה. הוא אמר שלאכול את החטיף עם מאלט זה אימון טוב.

כאשר בדק את האזור האוטונומי צפון מונגוליה הפנימית בינואר 2014, שי הלך לבית רווחה לילדים, שם השתמש בשפת הסימנים כדי לתקשר עם לקויי שמיעה. במסר האחרון שלו לשנה החדשה, שי ג'ינפינג הדגיש שוב כי "מכל העבודות שלפנינו, החשוב ביותר הוא להבטיח חיים מאושרים לעמנו". לוח הזמנים העמוס של הנשיא הוא הדגמה חיה של מעשים המגבים מילים.

