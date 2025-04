Jonathan Lessard, PDG de Nexapp, consacré PDG de l'année AQT – Banque Nationale 2025 : Un jeune leader techno à suivre

MONT-TREMBLANT, Québec, 10 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec fierté que l’AQT et la Banque Nationale annoncent que Jonathan Lessard, PDG de Nexapp, est le lauréat du Prix PDG de l'année AQT – Banque Nationale 2025. L'édition 2025 de ce prix prestigieux honore les PDG qui se distinguent dans le paysage technologique québécois par leur capacité à faire grandir des entreprises innovantes. Dans un contexte économique complexe, ils ont su bâtir des entreprises prospères et durables, tout en inspirant leurs équipes et en apportant des contributions significatives à leur secteur.

Le Prix a été décerné lors d’une soirée gala dans le cadre de la 24e édition de Vision PDG, un sommet exclusif aux PDG technos. Jonathan a été élu à la suite d'une évaluation combinée; 50 % par un jury indépendant et 50 % par le vote des PDG technos participants.

Le parcours de Jonathan Lessard est une véritable source d’inspiration. En 2014, il cofondait Nexapp avec deux amis d’université, une start-up qui a rapidement pris son envol. En 2018, il a participé pour la première fois à Vision PDG en tant que boursier Jeunes Entreprises, un programme qui soutient les jeunes leaders du secteur technologique du Québec. Aujourd'hui, sept ans plus tard, il reçoit l'une des plus hautes distinctions accordées aux leaders technos du Québec lors du même événement. Cette reconnaissance témoigne de l’ampleur de son ascension et de son impact dans l’industrie.

Sous sa direction, Nexapp a connu une croissance impressionnante de 479 % en cinq ans, se positionnant comme un acteur majeur du développement logiciel sur mesure et de l’intégration de l’intelligence artificielle. Ce succès rapide est le fruit d’une gestion stratégique, de l'innovation constante et d’une capacité à se diversifier, comme en témoigne le lancement d’Axify, un produit SaaS autofinancé.

Ce prix décerné par ses pairs reconnaît non seulement les accomplissements remarquables de Jonathan Lessard, mais aussi son rôle déterminant dans la croissance de Nexapp et le rayonnement de notre industrie.

« Nous sommes extrêmement fiers de décerner ce grand honneur à Jonathan Lessard, un jeune leader engagé et audacieux. Cette reconnaissance témoigne non seulement de son rôle clé dans l'écosystème technologique, mais aussi de son influence positive en tant que modèle inspirant pour la génération montante. »

— Nicole Martel, Présidente-directrice générale de l’AQT

« La Banque Nationale est engagée à fournir un soutien durable et d'envergure envers les entreprises québécoises dans les domaines de la technologie et de l'innovation, et ce, depuis de nombreuses années. C'est une fierté pour nous de célébrer les réussites de leurs PDG en collaboration avec l'AQT. Depuis près de 30 ans, le Groupe Technologie et Innovation de la Banque contribue aux succès des entreprises québécoises et canadiennes. Notre soutien à l'AQT s'inscrit parfaitement dans cette mission », a mentionné Tuyen Vo, Cheffe – Groupe Technologie & Innovation à la Banque Nationale.



À propos du Prix PDG de l’année AQT-Banque Nationale

Depuis 2003, le Prix PDG de l’année AQT reconnaît les accomplissements des PDG qui incarnent l’excellence et l’innovation dans le secteur techno-numérique québécois. Pour la deuxième année consécutive, la Banque Nationale soutient ce prestigieux prix en tant que partenaire exclusif.

À propos de l’AQT

Nous sommes une communauté de PDG et d'entrepreneur(es) technos, unis par l'ambition de bâtir un patrimoine québécois fort et durable. Nous partageons un rêve plus grand que notre entreprise individuelle, visant à la fois la croissance et la pérennité. Les sociétés membres de l’AQT représentent un impact économique important par leur expertise visant la transformation numérique de tous les secteurs d’activités, ce, tant, sur la scène locale qu’internationale.

À propos de la Banque Nationale

Forte d’un actif de 484 milliards de dollars au 31 janvier 2025, la Banque Nationale du Canada est l’une des six banques d’importance systémique au Canada. La Banque compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux. Internationale, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d’exportation, tout en assurant la prospection de talents et d’investissements étrangers au Québec.

Pour plus de renseignements

