El Departamento de Trabajo de Nueva Jersey (NJDOL) Otorga Casi $2 Millones en Subvenciones Para Apoyar a Mujeres y Minorías en la Construcción de Carreras en los Oficios de la Construcción

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 24 de enero, 2025 TRENTON – El Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) anuncia la disponibilidad de más de $1.9 millones en fondos de subvención a través del programa iniciativa de Utilización de Constructores de Nueva Jersey para la Diversidad Laboral (NJBUILD), con el objetivo de aumentar el acceso de mujeres y minorías a carreras en los oficios de la construcción. Durante los últimos seis años, el estado ha invertido más de $73 millones a través de programas de subvenciones para crear y desarrollar programas de aprendizaje laboral, y pre-aprendizaje. NJDOL otorgó un récord de $8.5 millones a través de NJBUILD solo en 2024, la cantidad más alta otorgada en los 15 años de historia del programa. "Las subvenciones de NJBUILD son inversiones fundamentales en el futuro de las mujeres y las minorías de Nueva Jersey que desean construir una carrera en los oficios de la construcción", dijo el Comisionado de Trabajo Robert Asaro-Angelo. "Estos fondos les brindarán las habilidades y oportunidades necesarias no solo para abrir puertas en esta industria, sino para tener éxito. Al fomentar una fuerza laboral más inclusiva, estamos asegurando la creación de un Estado Jardín más justo y fuerte hoy y para las generaciones futuras". "Las subvenciones de NJBUILD son inversiones fundamentales en el futuro de las mujeres y las minorías de Nueva Jersey que desean construir una carrera en los oficios de la construcción", dijo el Comisionado de Trabajo Robert Asaro-Angelo. "Estos fondos les brindarán las habilidades y oportunidades necesarias no solo para abrir puertas en esta industria, sino para tener éxito. Al fomentar una fuerza laboral más inclusiva, estamos asegurando la creación de un Estado Jardín más justo y fuerte hoy y para las generaciones futuras". "Pathways to Apprenticeship New Jersey está encantado de recibir el subsidio de capacitación NJBUILD para Mujeres y Minorías en Construcción para el año fiscal 25, lo que nos permitirá continuar avanzando nuestro programa P2A en Nueva Jersey", dijo Gwenevere Motley, Gerente del Programa de Pathways to Apprenticeship New Jersey. "Este subsidio nos permite eliminar las barreras de entrada para mujeres y minorías en los aprendizajes sindicales, al mismo tiempo que les proporciona las habilidades y oportunidades para construir carreras que sostengan a sus familias en la industria de la construcción. Junto con NJDOL, estamos allanando el camino hacia una fuerza laboral más diversa e inclusiva en todo el estado." La Dra. Dawn Stokes-Tyler, Directora de Proyecto del Distrito Escolar de East Orange, añadió: “Este subsidio es una oportunidad transformadora para nuestros estudiantes. No solo los prepara para carreras exitosas en la industria de la construcción, sino que también los empodera para romper barreras y sobresalir en un campo donde las mujeres y las minorías están subrepresentadas. Estamos comprometidos a asegurar que cada estudiante tenga las herramientas que necesitan para prosperar en la fuerza laboral.” La lista completa de beneficiarios es la siguiente: Ronda 1 del año fiscal 25 NJBUILD Mujeres y Minorías en Construcción Organización Ocupaciones Cantidad # a ser capacitados Pathways to Apprenticeship NJ Construcción $600,000 40 Elizabeth Development Company Asistente Eléctrico, HVAC, Construcción General, Conductor de Camión, Oficios de Pre-Aprendizaje de Plomería $537,280 45 Eastern Atlantic States Carpenters Technical Center Construcción $351,780 25 East Orange School District Construcción $443,464 30 Total $1,932,524 140

Encuentra más información sobre las oportunidades de subvenciones de NJDOL aquí. Encuentra más información sobre la Oficina de Aprendizaje de Nueva Jersey aquí.

