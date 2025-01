Workplace Options Memperkenalkan Program Return-to-Work yang Komprehensif & Ihsan untuk Mangsa Kanser

Pendekatan baharu terhadap sokongan holistik, memberi kuasa kepada pekerja dan melengkapkan pengurus untuk penyepaduan semula yang berjaya

RALEIGH, North Carolina, Jan. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kembali bekerja selepas diagnosis kanser adalah perjalanan yang penuh dengan cabaran—keletihan fizikal, halangan emosi dan kerumitan penyepaduan semula ke tempat kerja. Untuk merapatkan jurang kritikal ini, Workplace Options (WPO), peneraju global dalam penyelesaian kesihatan holistik dan penglibatan pekerja, memperkenalkan Program Return to Work: Cancer Care Compass. Ini adalah program inklusif global pertama yang direka bentuk untuk menyediakan sokongan yang tiada tandingannya untuk pekerja yang pulih daripada kanser dan pengurus yang membimbing mereka melalui proses peralihan mereka semasa kembali bekerja.

Cabaran Kembali Bekerja Selepas Kanser

Bagi pekerja yang sedang pulih daripada kanser, perjalanan kembali bekerja sering merangkumi:

Keletihan dari segi fizikal dan kesukaran kognitif yang mempengaruhi produktiviti harian.

Cabaran emosi seperti kebimbangan, ketakutan terhadap penilaian atau stigma di tempat kerja.

Ketidakpastian tentang cara mengharungi dinamik tempat kerja dan jangkaan prestasi.



Majikan juga menghadapi cabaran dalam memahami cara memberikan sokongan yang bermakna sambil mengimbangi keutamaan perniagaan. Pengurus mungkin bergelut dalam mereka bentuk penginapan yang fleksibel atau memupuk keterangkuman pasukan.

Cara Program Cancer Care Compass Menangani Cabaran Ini

Program Return to Work: Cancer Care Compass dibina khas untuk menangani halangan khusus ini dengan pendekatan holistik berbilang lapisan:

Sokongan Emosi dan Psikologi: Sehingga 18 sesi kaunseling, digabungkan dengan sesi kesedaran, membantu pekerja membina daya tahan dan menguruskan tekanan.

Sehingga 18 sesi kaunseling, digabungkan dengan sesi kesedaran, membantu pekerja membina daya tahan dan menguruskan tekanan. Penyepaduan Semula Vokasional: 12 sesi bimbingan yang disesuaikan dengan Penyelaras Penyepaduan Semula dan Penyesuaian Pekerjaan (CORAT) , pakar yang membimbing pekerja dalam menetapkan matlamat yang boleh dicapai, mempertingkatkan kemahiran dan menangani cabaran di tempat kerja.

12 sesi bimbingan yang disesuaikan dengan , pakar yang membimbing pekerja dalam menetapkan matlamat yang boleh dicapai, mempertingkatkan kemahiran dan menangani cabaran di tempat kerja. Penilaian Fungsian dan Carian Kehidupan Kerja: Pakar CORAT menilai keperluan holistik pekerja dan menghubungkannya dengan sumber penting, termasuk perundingan pemakanan, pemulihan fizikal, bantuan mobiliti dan terapi pelengkap seperti akupunktur atau yoga terapeutik.

Pakar CORAT menilai keperluan holistik pekerja dan menghubungkannya dengan sumber penting, termasuk perundingan pemakanan, pemulihan fizikal, bantuan mobiliti dan terapi pelengkap seperti akupunktur atau yoga terapeutik. Kerjasama Pengurus yang Lancar: Pakar CORAT memudahkan komunikasi antara pekerja dan pengurus, memastikan penyesuaian dan rancangan penyepaduan semula sejajar dengan keperluan kedua-dua pihak.

Memperkasakan Pengurus untuk Memimpin dengan Keyakinan dan Belas Kasihan

Program Cancer Care Compass mengiktiraf bahawa pengurus memainkan peranan penting dalam memupuk tempat kerja yang penuh belas kasihan dan inklusif. Program ini menyediakan:

Perundingan Pengurus Tanpa Had: Pakar CORAT menawarkan panduan pakar tentang penyesuaian tempat kerja dan pelan penyepaduan semula yang fleksibel.

Pakar CORAT menawarkan panduan pakar tentang penyesuaian tempat kerja dan pelan penyepaduan semula yang fleksibel. Kit Alat Pengurus: Panduan tiga bab yang menawarkan strategi praktikal untuk setiap peringkat penyepaduan semula: Bersedia: Memahami rawatan kanser, pematuhan undang-undang dan perancangan yang fleksibel. Bertindak: Melaksanakan penyesuaian, mengurus dinamik pasukan dan menjalankan daftar masuk. Sokong: Mengekalkan sokongan emosi dan praktikal untuk pekerja dan pasukan sambil menggalakkan penjagaan diri untuk pengurus.



Panduan tiga bab yang menawarkan strategi praktikal untuk setiap peringkat penyepaduan semula:

"Pengurus merupakan arkitek dalam mencipta budaya tempat kerja yang inklusif dan selamat dari segi psikologi," jelas Dr. Kennette Harris, Ketua Pegawai Klinikal di Workplace Options. "Program ini melengkapkan mereka dengan alat khusus untuk mewujudkan persekitaran di mana pekerja berasa dihargai, disokong dan diperkasakan untuk menjadi diri yang terbaik."

Perkara yang Membezakan Workplace Options

Tidak seperti program tradisional yang menumpukan semata-mata kepada pemulihan perubatan, Program Cancer Care Compass WPO menekankan penyepaduan semula vokasional dan pembinaan daya tahan. Ciri-ciri uniknya termasuk:

Titik Penyelarasan Tunggal: Pakar CORAT berfungsi sebagai sumber pusat untuk pekerja dan pengurus, memperkemaskan proses penyepaduan semula.

Pakar CORAT berfungsi sebagai sumber pusat untuk pekerja dan pengurus, memperkemaskan proses penyepaduan semula. Kebolehsuaian Global: Reka bentuk berskala program memastikan ia memenuhi pelbagai keperluan budaya dan peraturan organisasi di seluruh dunia.

Reka bentuk berskala program memastikan ia memenuhi pelbagai keperluan budaya dan peraturan organisasi di seluruh dunia. Tumpuan Holistik: Dengan menangani dimensi fizikal, emosi dan profesional, program ini memastikan pengembalian bekerja yang mampan.



Penyepaduan Lancar dengan Dasar Sedia Ada

Program Cancer Care Compass melengkapkan program bantuan pekerja dan kesejahteraan sedia ada organisasi. Melalui penyelarasan dengan dasar tempat kerja, ia mempertingkatkan sistem sokongan sambil menangani cabaran unik pekerja dan memupuk persekitaran yang inklusif.

Komitmen terhadap Pemulihan Kanser dan Keterangkuman Tempat Kerja

Sebagai penandatangan Ikrar Working with Cancer, WPO berdedikasi untuk mewujudkan tempat kerja di mana mangsa kanser berasa dihargai dan diperkasakan pada setiap peringkat pemulihan.

"Pemulihan kanser bukan hanya tentang bertahan hidup—ia juga tentang berkembang maju," kata Alan King, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Workplace Options. "Melalui Program Cancer Care Compass WPO, kami membantu pekerja kembali bekerja dengan yakin dan membantu perniagaan mewujudkan budaya penjagaan yang berkekalan."

Perihal Workplace Options:

Ditubuhkan pada tahun 1982, Workplace Options (WPO) merupakan penyedia bebas terbesar bagi penyelesaian kesejahteraan holistik. Melalui program tersuai dan rangkaian global penyedia dan profesional bertauliah yang komprehensif, WPO menyokong individu untuk menjadi lebih sihat, lebih bahagia dan lebih produktif secara peribadi dan profesional. Dipercayai oleh 50 peratus daripada syarikat Fortune 500, WPO menyampaikan penjagaan berkualiti tinggi secara digital dan bersemuka kepada lebih daripada 88 juta orang di 127,000 organisasi di lebih 200 negara dan wilayah.

