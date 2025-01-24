隨著金磚國家版圖擴展至亞洲與非洲，EBC金融集團持續追蹤市場趨勢

EBC 金融集團表示，金磚國家佔世界人口的49%，佔全球GDP的40%，其擴大標誌著全球貿易格局的變革

LONDON, UNITED KINGDOM, January 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集團深入分析金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國及南非）有史以來最大規模擴展的影響。 2025年1月6日，印尼正式成為金磚國家的正式成員，這是該聯盟首次有來自東南亞的代表。此前，2025年1月1日，八個國家——白俄羅斯、玻利維亞、古巴、哈薩克、馬來西亞、泰國、烏干達和烏茲別克——被納入為夥伴國。最近，奈及利亞也以合作夥伴國的身份加入 ，進一步擴大了該聯盟的經濟和地理影響範圍。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的資料，金磚國家（BRICS）目前代表了全球近一半的人口，並佔全球GDP約40%，在全球市場中擁有相當大的影響力。在能源領域，金磚國家的成員如俄羅斯和巴西位居全球原油出口大國之列 ，而中國和南非則在黃金和鉑金生產方面名列前茅 ，這些數據來自國際能源署（IEA）和美國地質調查局（USGS）。查塔姆研究所的分析師強調，這一經濟實力使得金磚國家能夠重塑全球貿易格局 ，尤其是在能源和大宗商品市場中。

金磚國家擴展的影響已經在主要市場中顯現，從貨幣波動到大宗商品價格的變化均有跡可循。隨著金磚國家在貿易協議和資源管理上的合作加深，與原油、天然氣以及黃金和白銀等金屬相關的市場正經歷顯著變化。EBC金融集團（EBC）密切觀察這些市場動態，並聚焦於塑造全球金融格局的趨勢與變化。

金磚國家擴展對市場的影響

金磚國家成員之間的貨幣波動，尤其是美元/印度盧比（USD/INR）和人民幣/哈薩克騾幣（RMB/KZT）的波動，正吸引市場的關注，隨著貿易協議和經濟政策的演進 ，這些匯率波動愈加顯著 。與此同時，金磚國家加強的資源管理對大宗商品市場產生影響 ，特別是在原油、天然氣以及黃金與白銀等金屬領域，帶來重要變化。

新興市場指數顯示，外資流動帶動的顯著活動正不斷增加。這些變動反映了金磚國家在基礎設施和貿易領域的積極舉措，反映出該聯盟對全球股市日益增長的影響力 ，以及釋放長期增長機會的潛力。

對交易者和投資者的機會

金磚國家擴展為金融市場帶來了多元 的機會：

外匯市場：新成員經濟體的加入帶來了獨特的貨幣動態，像是美元/印度盧比（USD/INR）、美元/馬來西亞令吉（USD/MYR）和人民幣/哈薩克騾幣（RMB/KZT）等貨幣對的波動加劇。金磚國家之間的利率調整，例如印尼為應對通膨而進行加息，凸顯了區域貨幣政策的變化，進一步影響了全球經濟趨勢。

大宗商品：金磚國家在全球原油、天然氣和金屬市場中佔有重要份額。該聯盟在貿易協議和資源管理上的合作影響了原油和天然氣的流動，尤其是哈薩克在能源出口中的角色日益重要 。在金屬領域，中國和南非在黃金和鉑金生產上的主導地位，加上對綠色能源基礎設施需求的上升，與貴金屬和工業金屬市場的趨勢一致。

股票指數：像烏茲別克和泰國等經濟體的加入為市場多元化帶來新的機會 。金磚國家主權財富基金，例如俄羅斯的國家財富基金和中國的「一帶一路」投資，預計將促進基礎設施發展和區域合作。這些倡議已在當地交易所中展現出顯著活動，反映出更廣泛的區域趨勢

東南亞的成長與金磚國家的整合

印尼和馬來西亞的加入金磚國家，對東南亞在全球貿易與金融中的地位發展具有重大意義 。這一發展意味著多元市場將更深地融入全球經濟，並強調在地緣政治動態變化下，交易生態系統中的透明度、可及性和韌性的重要性。

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關於EBC金融集團

EBC金融集團（EBC）成立於倫敦這個享有盛譽的金融區，以其金融經紀和資產管理服務聞名。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等主要金融中心設有辦事處，為零售、專業及機構投資者提供進入全球市場和交易機會的渠道，包括外匯、大宗商品、股票及指數等領域。

EBC金融集團屢獲殊榮，並始終維持高標準的道德準則，嚴格遵守國際法規。EBC的子公司均在當地法規框架下進行監管和註冊。EBC金融集團（英國）有限公司受到英國金融行為監管局（FCA）的監管，EBC金融集團（開曼）有限公司受到開曼群島貨幣管理局（CIMA）的監管，EBC金融集團（澳洲）有限公司及EBC資產管理有限公司則受到澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）的監管。

EBC集團的核心成員擁有超過30年的豐富經驗，曾在主要金融機構中成功應對多次重大經濟周期的挑戰，從廣場協議到2015年瑞士法郎危機，無不顯示出其卓越的專業能力。EBC倡導一種以誠信、尊重和客戶資產安全為核心的文化，確保每一位投資者的合作都能得到應有的重視和對待。

EBC是巴賽隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，並在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲等地區提供專業服務。此外，EBC還是聯合國基金會「聯手擊敗瘧疾」運動的合作夥伴，旨在改善全球健康，建立平等的生活 。自2024年2月起，EBC將支持牛津大學經濟學系的「經濟學家做了什麼 」公共參與系列活動，旨在揭開經濟學的神秘面紗，並探討其在解決重大社會挑戰中的應用，從而增進公眾的理解和對話。

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