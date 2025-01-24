EBC金融集团跟踪金砖国家在亚洲和非洲扩张的市场趋势

EBC 金融集团表示，金砖国家占世界人口的49%，占全球GDP的40%，其扩大标志着全球贸易格局的变革

LONDON, UNITED KINGDOM, January 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集团研究了金砖国家（由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的联盟）迄今为止规模最大的一次扩张，所带来的潜在影响。2025年1月6日，印度尼西亚正式加入金砖国家，成为正式成员，标志该联盟在东南亚拥有首个代表。此前，2025 年1月1日，白俄罗斯、玻利维亚、古巴、哈萨克斯坦、马来西亚、泰国、乌干达和乌兹别克斯坦八个国家被加入为伙伴国。最近，尼日利亚作为伙伴国加入该联盟，该联盟的经济和地理影响力不断扩大。

国际货币基金组织 (IMF) 的数据显示，金砖国家目前人口约占世界人口的一半；按购买力平价计算，其GDP占全球GDP的40%，在全球市场上的影响力不可小觑。此外，国际能源署(IEA)和美国地质调查局(USGS)的数据表明，能源领域，俄罗斯和巴西等金砖国家位居全球前列；而中国和南非在黄金和铂金产量方面处于领先地位。英国皇家国际事务研究所分析师强调，该联盟经济实力将重塑全球贸易流，尤其在能源和大宗商品市场方面。

金砖国家扩张的影响已在主要市场显现，从货币波动到大宗商品价格变化中皆能看出。随着金砖国家在贸易协定和资源管理方面的合作不断加深，与原油、天然气以及黄金和白银等金属相关的市场，正在经历着显著变化。EBC将密切观察这些不断发展的市场，并重点关注影响全球金融格局塑造的趋势和动态。

对市场的影响

随着贸易协定和经济政策的发展，成员国之间的货币波动（包括美元/印度卢比和人民币/哈萨克斯坦坚戈）正在引起关注。与此同时，金砖国家资源管理力度的加强，对大宗商品市场如原油、天然气以及黄金和白银等金属产生重大影响。

新兴市场指数报告了与外国资本流动相关的显著活动。这些转变由金砖国家在基础设施和贸易方面的举措导致，反映了该集团对全球股票市场日益增长的影响力，以及其释放长期增长机会的潜力。

交易者和投资者的机遇

金砖国家扩张给金融市场带来了无数机遇：

• 外汇市场：新成员经济体的加入带来了独特的货币动态，美元/印度卢比、美元/马来西亚林吉特和人民币/哈萨克斯坦坚戈等货币对出现了波动。金砖国家利率的调整，例如印尼最近为抑制通胀而加息，凸显了区域货币政策的转变，对全球经济趋势的显著影响。

• 大宗商品：金砖国家在全球石油、天然气和金属市场中占有重要份额。该集团在贸易协定和资源管理方面的合作，影响着原油和天然气的流动，尤其是哈萨克斯坦在能源出口中的作用日益增强。在金属领域，中国和南非在黄金和铂金生产方面占据主导地位，同时绿色能源基础设施的需求也在不断增长，与贵金属和工业金属的趋势相一致。

• 股票指数：乌兹别克斯坦和泰国等经济体的加入带来了新的多元化机会。金砖国家主权财富基金（如俄罗斯国家财富基金和中国一带一路投资），预计将促进基础设施建设和区域合作。这些举措与当地交易所的显著活动有关，表明更广泛的区域趋势。

印尼和马来西亚加入金砖国家，标志着东南亚在全球贸易和金融领域日益重要的地位。这一发展意味着不同市场正在更深层次地融入全球经济，凸显了在不断变化的地缘政治动态中，贸易生态系统的透明度、可及性和弹性的重要性。

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