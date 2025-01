世界永續領袖峰會正式宣布成為聯合國責任投資原則組織的簽署成員之一。永續領袖生態圈助力企業永續成長 Global ESG Leadership Organization

Global ESG Leadership Organization Becomes Signatory to United Nations Partnered Principles for Responsible Investment

世界永續領袖峰會正式成為聯合國責任投資原則組織(UNPRI)簽署成員,這是推動全球可持續發展重要里程。UNPRI旨在促進可持續發展實踐,並協助各國制定永續相關規範。目前已有超過5,000個簽署成員,管理資產約128萬億美元。此舉將促進私營企業與聯合國政策的交流,提升永續經營能力,並創造一個更具韌性和道德責任的商業環境。

成為聯合國責任投資組織簽署成員不僅是對我們峰會的肯定,更是推動全球可持續發展的重要一步。作為全球永續領導者生態圈的生態圈,我們將透過這一平台,與其他領先機構和專家共同探討私營企業的最佳實踐,促進私營企業與聯合國政策之間的創新與合作。” — 執行合夥人 Chienie Tsai

LONDON, UNITED KINGDOM, January 24, 2025 / EINPresswire.com / -- 世界永續領袖峰會 正式宣布成為 聯合國責任投資原則組織 (UNPRI)的簽署成員之一,這標誌著Global ESG Leadership Organization在推動企業永續發展方面邁出了重要一步。永續領袖生態圈將為私營企業與專業人士提供支持,強化交流與社群共好,助力其實現可持續成長。 聯合國 責任投資原則組織是獲得聯合國支持的權威機構,由前聯合國秘書長科菲·安南先生倡議發起的國際金融機構網絡,旨在推動可持續發展的實踐。UNPRI目前是全球最大的監管與支持單位,協助多個國家制定ESG相關的規章制度,包括中國。全球約有500家被認可的服務供應商,中國僅有30家,其中包括中國證券指數、恆生指數、納斯達克指數、彭博社、瑞士銀行、JP Morgan、HSBC等知名機構。旨在共同實施六項願景原則,推動可持續性理念在公司決策中的重要性。截止2024年12月,PRI已吸引來自80多個國家的5,000多個簽署成員,代表約128萬億美元的資產管理。世界永續領袖峰會執行合夥人 Chienie Tsai 表示: 成為UNPRI的簽署成員不僅是對我們峰會的肯定,更是推動全球可持續發展的重要一步。作為全球永續領導者生態圈的生態圈,我們將透過這一平台,與其他領先機構和專家共同探討私營企業的最佳實踐,促進私營企業與聯合國政策之間的創新與合作。在UNPRI的體系下,我們的合作夥伴和會員將獲得世界級的資源與洞察,這不僅針對投資和金融業者,更涵蓋私營企業領袖,全面提升永續經營能力。通過建立緊密的連結、分享交流成功案例、相互學習以及激勵行動,我們致力於創造一個合作的生態圈,讓私營企業能夠在面對市場挑戰時,具備更加卓越的應對能力。作為UNPRI的簽署成員,Global ESG Leadership Organization世界永續領袖峰會承諾推動可持續發展,促進全球私營企業透過協作與共享最佳實踐,創造更具韌性和道德責任的商業環境。我們期待這一努力能夠造福社會和環境,使無論是大型企業還是中小企業都能更系統化高效地實現永續發展,邁出全球私營企業在永續經營的重要一步。關於世界永續領袖峰會 Global ESG Leadership Organization成立於2024年,Global ESG Leadership Organization旨在打造商業領袖的生態圈,專注於推動永續發展。目前峰會在倫敦與香港有辦事處,致力於促進全球可持續發展與負責任投資的最佳實踐,並透過實際案例的分享與領袖間的相互學習,推動行動。激發創新思維,促進最佳實踐的落實,確保每位成員在推動永續發展的旅程中獲得寶貴的經驗與啟發。

