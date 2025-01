Declaración del procurador general Brown sobre el bloqueo temporal por parte del tribunal federal de la orden inconstitucional sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento en todo el país

SEATTLE — Un juez federal aprobó hoy la moción del estado de Washington para obtener una orden de restricción temporal en todo el país contra el intento inconstitucional del presidente Donald Trump de negar la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes que nacerán en los Estados Unidos. La orden del juez impide que las agencias federales implementen la orden ejecutiva del presidente sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento mientras el tribunal examina inicialmente el caso. Al aprobar la moción del procurador general, el tribunal aceptó que es probable que la demanda de los estados prevalezca en base al fondo del asunto. Esta orden garantiza que las familias inmigrantes a nivel nacional estén protegidas de cualquier amenaza inmediata de que sus hijos pierdan la ciudadanía. El gobierno federal no puede adoptar ninguna medida para negar la protección de la ciudadanía a los niños que nazcan en los Estados Unidos mientras procede la demanda. “Esperamos que esta orden ejecutiva inconstitucional y antiestadounidense nunca entre en vigor gracias a las medidas que están adoptando los estados en nombre de sus residentes”, dijo Brown. “La ciudadanía por derecho de nacimiento deja en claro que la ciudadanía no puede estar condicionada a la raza, la etnia o el origen de los padres. Es la ley de nuestra nación, reconocida por generaciones de juristas, legisladores y presidentes, hasta la acción ilegal del presidente Trump. Por eso intervenimos para proteger a los habitantes de Washington de cualquier daño”. Antecedentes del caso El procurador general Nick Brown presentó el 21 de enero una demanda federal multiestatal y solicitó una orden de restricción temporal contra la orden ejecutiva inconstitucional del presidente Donald Trump que intenta revocar unilateralmente la ciudadanía de estadounidenses de todo el país, incluidos miles de bebés que nacen en el estado de Washington cada año. A la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington, se unieron Oregón, Arizona e Illinois. La denuncia sostiene que la orden ejecutiva del presidente Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en el país viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y Ley de Inmigración y Nacionalidad federal. La demanda argumenta que el presidente no tiene autoridad para contradecir a la Constitución y que ninguna disposición constitucional ni ley le otorgan el poder de determinar quién debería o no recibir la ciudadanía estadounidense al nacer. Obtenga más información sobre la demanda en inglés aquí y en español aquí. Colleen Melody, jefa de la División de Derechos Civiles Wing Luke, los subprocuradores generales Lane Polozola, Daniel Jeon y Alyson Dimmitt Gnam, y las asistentas legales Tiffany Jennings y Anna Alfonso están a cargo del caso por parte del estado de Washington. -30- El Procurador General de Washington sirve a la gente y al estado de Washington. Como el bufete de abogados más grande del estado, la Oficina del Procurador General brinda representación legal a cada agencia, junta y comisión estatal en Washington. Además, la Oficina sirve a la gente directamente al hacer cumplir las leyes de protección al consumidor, derechos civiles y protección ambiental. La Oficina también procesa casos de abuso de ancianos, fraude a Medicaid y maneja casos de depredadores sexuales violentos en 38 de los 39 condados de Washington. Visite www.atg.wa.gov para obtener más información. Contacto de prensa: Email: press@atg.wa.gov Teléfono: (360) 753-2727 Contactos generales: Haga clic aquí

