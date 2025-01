La Concejal Natali Fani-González será la Invitada Especial “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, January 23 - For Immediate Release: Thursday, January 23, 2025 El programa radial también destacará la campaña “Salt Wise” del Condado de Montgomery ROCKVILLE, Md., 23 de Enero del 2025—Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán la Concejal del Distrito 6, Natali Fani-González; y Ana Arriaza, gerente del Departamento de Protección Ambiental (DEP) del Condado de Montgomery. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 24 de enero a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El programa radial iniciará con una entrevista con la invitada especial, la Concejal Fani-González, quien compartirá detalles sobre el proyecto de ley, “Uplifting Victims and Immigrant Safety Act”, patrocinado por ella junto a los concejales Evan Glass y Dawn Luedtke. La legislación tiene como objetivo mejorar la protección de las víctimas de crímenes y de quienes colaboran con las autoridades mediante la eliminación del estatuto de limitaciones de 10 años para la asistencia de la policía del condado con el proceso de visa U. La visa U brinda estatus legal a víctimas de delitos violentos como agresión sexual, trata de personas y violencia doméstica. La concejal Fani-González también compartirá importante información sobre los derechos de la comunidad inmigrante en medio de los actuales cambios federales. La segunda mitad del programa radial destacará la iniciativa “Salt Wise Campaign” del Condado de Montgomery. El Departamento de Protección Ambiental insta a los residentes a reconocer los efectos nocivos del uso excesivo de sal durante la temporada invernal. Si bien la sal para carreteras (cloruro de sodio) ayuda a mantenerlas seguras, puede dañar el concreto, la vida silvestre, las mascotas, las plantas y contaminar los arroyos locales y el agua potable. La Sra. Arriaza brindará recomendaciones importantes para tener cautela, proteger nuestra salud y el bienestar del ecosistema. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 25-014

Media Contact:

Release ID: 25-014Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.