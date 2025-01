EcoVadis Silver Medal - Sabio Group Mark Betts, Chief Experience Officer, Sabio Group Sabio Logo

Sabio consolide sa position dans le classement mondial de la durabilité, réaffirmant son leadership en technologie verte

PARIS, FRANCE, January 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Sabio Group , spécialiste de la transformation de l'expérience client numérique (CX), a consolidé sa position parmi les organisations de premier plan dans le cadre d'une évaluation mondiale de la durabilité.L'entreprise, dont le siège est à Londres et qui possède une portée mondiale, a obtenu la médaille d'argent au tableau de bord EcoVadis, la positionnant parmi les 15 % des organisations les mieux évaluées dans le monde.Avec un score global impressionnant de 71 sur 100, plaçant Sabio dans le 92ᵉ percentile, cette réalisation constitue une étape importante dans le parcours de durabilité de l'entreprise.Mark Betts, Directeur de l'Expérience et Président du Comité de Pilotage ESG de Sabio, a commenté : "Cette reconnaissance d'EcoVadis représente plus qu'une distinction : c'est un témoignage de notre engagement inébranlable envers les pratiques commerciales durables et la citoyenneté d'entreprise responsable.""Obtenir un score qui nous place dans le 92ᵉ percentile mondial démontre que nos initiatives de durabilité ne sont pas que des promesses, mais des actions tangibles qui produisent un impact et des résultats réels."L'évaluation EcoVadis, largement reconnue comme la plateforme de notation de durabilité des entreprises la plus fiable au monde, évalue les entreprises selon 21 critères de durabilité répartis en quatre thèmes principaux : Environnement, Travail et Droits de l'Homme, Éthique et Achats Durables. Plus de 130 000 entreprises dans le monde ont été évaluées par EcoVadis.La réussite de Sabio fait suite à son récent engagement formel d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, un engagement validé par l'Initiative Science Based Targets (SBTi) et le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC)."Notre médaille d'argent EcoVadis n'est pas seulement le reflet de notre position actuelle – c'est une étape vers notre destination future", a ajouté Mark."Alors que nous continuons d'innover dans le domaine de la technologie CX, nous nous concentrons également sur l'innovation en matière de pratiques durables qui façonneront l'avenir de notre industrie. Cette reconnaissance renforce notre position de leader dans les solutions technologiques durables."La stratégie de durabilité de Sabio comprend une approche globale de la gestion environnementale, incluant :- La mise en œuvre de pratiques écoénergétiques dans les opérations mondiales- La transition stratégique vers les sources d'énergie renouvelable- Le développement de politiques de voyage durables- L'innovation dans les offres de produits et services écologiques- L'engagement actif avec les fournisseurs sur les initiatives de durabilitéMark a ajouté : "Nous restons engagés à faire progresser notre agenda de durabilité, avec des plans pour développer et mettre en œuvre des stratégies détaillées de réduction carbone dans toute l'entreprise au cours des deux prochaines années. Cette initiative impliquera une collaboration à tous les niveaux de l'organisation, favorisant une culture de conscience environnementale et de responsabilité."Les notations de durabilité d'EcoVadis sont basées sur des normes internationales telles que les Dix Principes du Pacte mondial des Nations Unies, les conventions de l'Organisation internationale du Travail (OIT), les normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et la norme ISO 26000. Ces notations fournissent une analyse fondée sur des preuves de la performance et une feuille de route actionnable pour l'amélioration continue. En savoir plus sur EcoVadis.com/suppliers Visitez le site web de Sabio pour en savoir plus sur les initiatives de durabilité de l'entreprise et son engagement envers la gestion environnementale.fin

