Swipein: Die Dating-App für den Gaumen startet in Österreich

Swipein bei der Nutzung in Innsbruck

Essen neu entdecken – mit der neuen Plattform Swipein.restaurant wird die Suche nach dem perfekten Restaurant zum interaktiven Erlebnis.

Wir wollen wie eine Dating-App für passende Matches auf dem Teller werden“” — Dominik Ager, Mitgründer und CEO von Swipein

TIROL, AUSTRIA, January 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Restaurantwahl nach Geschmack – nicht nach Bewertungen. Mit Swipein erleben Nutzer eine Restaurantplattform , die sich grundlegend von herkömmlichen Angeboten unterscheidet. Statt auf lange und oft monotone Bewertungen zu setzen, können Nutzer die Gerichte verschiedener Restaurants direkt visuell erkunden. Ähnlich wie bei einer Dating-App, „swipen“ sie durch eine Vielzahl von Speisen und entscheiden sich intuitiv für das, was ihren Appetit weckt. Persönliche Vorschläge basieren dabei auf dem individuellen Geschmack und Standort der Nutzer.Die Plattform vereint dabei eine große Datenbank von über 50.000 Restaurants und legt besonderen Wert auf Vielfalt. Ob klassische Wiener Heuriger, traditionelle Tiroler Küche oder internationale Spezialitäten – Swipein bietet Inspiration für jede Vorliebe und jeden Anlass.Genuss als Erlebnis – jetzt in vielen Städten Österreichs verfügbar„Wir wollen wie eine Dating-App für passende Matches auf dem Teller werden,“ erklärt Dominik Ager, Mitgründer und CEO von Swipein. „Unsere Plattform ist für alle gedacht, die gerne essen gehen und dabei nicht lange suchen, sondern sich inspirieren lassen möchten.“Die Plattform ist bereits in ganz Österreich verfügbar, darunter Wien, Graz, Innsbruck, St. Pölten, Klagenfurt, Bregenz, Linz und Salzburg. Damit ermöglicht Swipein kulinarische Entdeckungen sowohl für Einheimische als auch für Touristen, die die Vielfalt der österreichischen Küche erleben möchten.Über SwipeInSwipeIn.restaurant ist eine Plattform, die Restaurantentdeckungen zu einem visuellen und interaktiven Erlebnis macht. Die Plattform wurde von Dominik Ager und Nico Stark ins Leben gerufen. Mit einem Fokus auf Genuss und Inspiration bietet SwipeIn eine einzigartige Möglichkeit, Restaurants in Österreich zu entdecken und sich von neuen Geschmackserlebnissen inspirieren zu lassen.

