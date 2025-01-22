Bitget 與 Kaia Foundation 合作推動 LINE Messenger 迷你 DApp 生態系統

維多利亞，塞舌爾, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 欣然宣布與 Kaia DLT Foundation 建立戰略合作夥伴關係，加快發展 LINE Messenger 於今日推出的 Kaia 區塊鏈驅動迷你 DApp 生態系統。 是次合作將專注於識別具有高潛力的迷你 DApp，並提供全面的支援，包括孵化、諮詢、上線和市場推廣策略，以推動這些迷你 DApp 取得成功。

Kaia 區塊鏈因其創新架構和重視簡約而聞名，銳意成為亞洲 Web3 領域的先驅， 更具備無縫整合至 Web2 平台（如 LINE Messenger）的獨特功能，因引起了廣泛關注。 Kaia 在 2024 年達成了新里程碑，擁有超過 200 萬個獨立活躍錢包和 1,300 萬筆總交易，並且已有超過 9,000 份活躍合約投入其區塊鏈。 如此驚人增長反映了 Kaia 強大的技術基礎，亦突顯如日方中的去中心化生態系統背後所需的可擴展性。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表達對這次合作的雀躍：「我們在 2024 年與 TON 生態系統的全方位合作，為 Web3 行業帶來了前所未有的新用戶流，展示了 Web2 與 Web3 之間橋接的巨大潛力。 我們深信，推動 Web2 用戶採用仍將繼續是 2025 年的關鍵。 我們與 Kaia Foundation 合作，發掘並支持 LINE Messenger 上出色的 Mini-Dapps，推動這個快速發展領域的創新與普及。」

Kaia DLT 基金會主席 Dr. Sam Seo 表示：「Bitget 一直成功證明本身是支持 Web3 項目的領導者，擁有無與倫比的全球市場覆蓋專業知識。 這次與 Bitget 的合作，為 Kaia 生態系統開啟了一個令人振奮的篇章，我們將共同努力發掘和推廣下一代 Mini Dapps。 在 Bitget 的支持下，我們有信心 Kaia 區塊鏈將成為 Web3 創新的基石。」

Kaia Foundation 同日正式推出了 Dapp Portal，並初步選定了 30 個 迷你 Dapps。 所有 Dapps 均建於 Kaia 區塊鏈上，並可以直接從全球擁有超過 2 億每月活躍用戶的熱門聊天應用程式 LINE Messenger 造訪。 這一方案使 Kaia 能夠為主流受眾提供去中心化服務。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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關於 Kaia

Kaia 是一個高效能的公共區塊鏈，為數以億計的亞洲用戶提供 Web3 服務。 Kaia 是通過合併最初由 Kakao 和 LINE 分別開發的 Klaytn 和 Finschia 區塊鏈而建立，現成為亞洲最大的 Web3 生態系統。Kaia 與擁有超過 2.5 億用戶的 Kakaotalk 和 LINE 通訊軟體整合，使用戶能夠在他們喜愛的超級應用程式中輕鬆快捷地體驗 Web3，進行連接、創造、協作及為生態系統作出貢獻。 詳情請瀏覽 www.kaia.io。

關於 Kaia DLT Foundation

Kaia DLT Foundation 於 2024 年成立，以阿布扎比為基地，旨在拓展全球 Layer 1 區塊鏈平台 Kaia 的生態系統。 我們推動創新技術的普及和發展，以確保 Kaia 成為一個可觸及、透明和可持續的區塊鏈平台，為開發者和用戶提供服務。我們亦促進決策過程，以確保這個生態系統在快速變化的區塊鏈環境中繼續以最佳模式擴展。

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