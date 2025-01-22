Bitget 与 Kaia Foundation 合作，在 LINE Messenger 上培育迷你去中心化应用 (Dapp) 生态系统

维多利亚，塞舌尔, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 欣然宣布与 Kaia DLT Foundation 建立战略合作伙伴关系，以加速今日在 LINE Messenger 上推出的、由 Kaia 区块链驱动的迷你 Dapp 生态系统的发展。 此次合作将侧重于发掘具有高潜力的迷你 Dapp，在孵化、咨询、上市和市场推广策略方面提供全面支持，以推动其成功。

Kaia 区块链以其创新架构和对简洁性的重视而闻名，已成为亚洲 Web3 领域的先锋。 其与 LINE Messenger 等 Web2 平台无缝集成的独特能力引起了广泛关注。 2024 年，Kaia 达成了一项里程碑：独立活跃钱包数量突破 200 万，总交易量达到 1,300 万笔，其链上已部署超过 9,000 个活跃合约。 这一令人瞩目的增长充分体现了 Kaia 强大的技术基础以及支持蓬勃发展的去中心化生态系统所需的扩展能力。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 对此次合作表示欣喜：“2024 年，我们与 TON 生态系统的广泛合作为 Web3 行业带来了前所未有的新用户流，展现了连接 Web2 和 Web3 的巨大潜力。 我们坚信，推动 Web2 用户采用仍然是 2025 年的核心重点。 通过与 Kaia Foundation 合作，我们旨在发掘和赋能 LINE Messenger 上的优秀迷你 Dapp，推动这一快速发展的领域的创新和用户采纳。”

Kaia DLT Foundation 主席 Sam Seo 博士表示：“Bitget 凭借其在全球市场覆盖方面的无与伦比的专业知识，一直在赋能 Web3 项目方面处于领先地位。 与 Bitget 的此次合作标志着 Kaia 生态系统开启了令人振奋的新篇章，我们将携手发掘并推广下一代迷你 Dapp。 在 Bitget 的支持下，我们相信 Kaia 区块链将成为 Web3 创新的基石。”

同日，Kaia Foundation 正式推出了 Dapp Portal，初始上线了 30 个迷你 Dapp。 所有 Dapp 均构建于 Kaia 区块链之上，可直接从 LINE Messenger 访问，LINE Messenger 是一款全球月活跃用户超过 2 亿的热门聊天应用。 这一举措将助力 Kaia 向主流用户群体推广去中心化服务。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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关于 Kaia

Kaia 是一个高性能的公共区块链，让亚洲数亿用户触手可及 Web3。 Kaia 是由 Kakao 和 LINE 最初分别开发的 Klaytn 和 Finschia 区块链合并而成，是亚洲最大的 Web3 生态系统，它与 Kakaotalk 和 LINE 两大即时通讯应用集成。这两款应用的用户总数超过 2.5 亿，他们可以在自己喜爱的即时通讯超级应用中，以 Web2 的便捷性和速度体验 Web3，从而实现连接、创作、协作并为生态系统做出贡献。 如需了解更多信息，请访问：www.kaia.io。

关于 Kaia DLT Foundation

Kaia DLT Foundation 总部位于阿布扎比，成立于 2024 年，旨在扩展全球 Layer 1 区块链平台 Kaia 的生态系统。 我们推动新技术的采用和开发，以确保 Kaia 成为对开发者和用户都友好、透明且可持续的区块链平台。我们将通过优化决策流程，确保 Kaia 生态系统在快速变化的区块链环境中持续优化扩展。

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