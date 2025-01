ビットゲット(Bitget)、LINEメッセンジャー上でミニDAppエコシステムを促進するため、カイア財団と提携

セイシェル・ビクトリア発, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号資産取引所およびWeb3企業であるビットゲット は本日、LINEメッセンジャー上でローンチされたカイア (Kaia) ブロックチェーンを基盤とするミニDAppエコシステムの成長を加速させるため、カイアDLT財団 (Kaia DLT Foundation) との戦略的パートナーシップを締結したことを発表した。 このコラボレーションでは、高い潜在力を持つミニDAppの特定に注力し、インキュベーション、アドバイザリー、上場、市場参入戦略において包括的な支援を提供することで、その成功を促進する。

革新的なアーキテクチャとシンプルさを重視した設計で知られるカイアブロックチェーンは、アジアのWeb3分野で先駆者としての地位を確立している。 LINEメッセンジャーのようなWeb2プラットフォームとシームレスに統合できる独自の能力が大きな注目を集めている。 2024年には、カイアは200万以上のユニークアクティブウォレットと1,300万件を超える総取引を達成し、すでに9,000以上のアクティブコントラクトがそのチェーン上で展開されている。 この目覚ましい成長は、カイアの強力な技術基盤と、活発な分散型エコシステムを支えるために必要なスケーラビリティを反映するものだ。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は、このパートナーシップに対する期待を次のように述べている。「2024年には、TONエコシステムとの広範な協力により、Web3業界にこれまでにない新規ユーザーの流入をもたらし、Web2とWeb3をつなぐことの大きな可能性を示しました。 私たちは、2025年においてもWeb2からのユーザー採用を促進することが引き続き重要な焦点であり続けると確信しています。 カイア財団との提携を通じて、LINEメッセンジャー上で優れたミニDAppを発掘し、それらを支援することで、この急速に進化する分野におけるイノベーションと採用の促進を目指していきます」。

カイアDLT財団の会長であるサム・ソ博士 (Dr. Sam Seo) は次のように述べている。「ビットゲットは、グローバル市場への展開における卓越した専門知識を通じて、Web3プロジェクトを支援するリーダーであることを一貫して証明してきました。 ビットゲットとのこのコラボレーションは、次世代のミニDAppを発掘し、その成長を加速させるために共に取り組む、カイアエコシステムにとってエキサイティングな新章を象徴するものです。 ビットゲットの支援のもと、カイアブロックチェーンがWeb3イノベーションの基盤としての地位を築いていくと確信しています」。

同日、カイア財団は、初期段階で選ばれた30種類のミニDAppを含むDAppポータルを正式に発表した。 これらのDAppはすべてカイアブロックチェーン上に構築されており、月間アクティブユーザー数が世界で2億人を超える人気のチャットアプリであるLINEメッセンジャーから直接アクセス可能である。 この取り組みにより、カイアは分散型サービスを主流のオーディエンスに提供することが可能となる。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で4,500万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用してユーザーがよりスマートに取引できるように支援するとともに、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

カイアについて

カイアは、アジア全域で億単位のユーザー人口にWeb3を届ける高性能なパブリックブロックチェーンである。 カイアは、カカオ (Kakao) によって開発されたクレイトン (Klaytn) ブロックチェーンとLINEによって開発されたフィンシア (Finschia) ブロックチェーンの統合によって誕生した、アジア最大のWeb3エコシステムである。カカオトーク (KakaoTalk) とLINEメッセンジャーに統合され、両プラットフォームの合計ユーザーベースは2億5000万人以上にのぼる。これらのユーザーは、お気に入りのメッセンジャースーパーアプリ内でWeb2のような使いやすさと高速性を体感しながら、Web3を通じて接続、創造、協働、そしてエコシステムへの貢献が可能となる。 詳しくは、www.kaia.ioを参照されたい。

カイアDLT財団について

カイアDLT財団は、グローバルなレイヤー1ブロックチェーンプラットフォームであるカイアのエコシステムを拡大するために、2024年にアブダビを拠点として設立された。 新技術の採用と開発を推進することで、カイアが開発者およびユーザーにとってアクセス可能で透明性が高く、持続可能なブロックチェーンプラットフォームとしての役割を果たせるよう取り組んでおり、急速に変化するブロックチェーン環境の中でエコシステムが最適に拡大し続けるよう意思決定を促進している。

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、個人の財務経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は財務アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d11cb0f-5394-4904-b1f7-b3564454fe22

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.