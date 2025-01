PHILIPPINES, January 22 - Press Release

January 22, 2025 Sen. Robin Seeks Support for Bill on Proper Burial of Deceased Muslims Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla on Tuesday night sought support from his Senate colleagues for a bill ensuring the proper and timely burial of deceased Muslims in accordance with Islam teachings. Padilla made the appeal in a sponsorship speech for House Bill No. 8925 (An Act Requiring the Proper and Immediate Burial of Muslim Cadavers in Accordance with the Islamic Rites). "Sa puntong ito, ako po ay humihiling sa kagalang-galang na bulwagang ito na nawa ay mabigyan ng pansin at suporta upang maging ganap na batas ang simple ngunit makabuluhang panukalang ito para sa inyong mga kapatid na Muslim (I am asking this honorable Senate to give support for this measure that is simple yet meaningful for Muslims)," he said. Under the bill, there will be clear guidelines on registering the death of a Muslim within 30 days. It also has provisions for the proper transport of a deceased Muslim's remains. "Sumasagisag rin po ito sa ating pagtataguyod ng isang lipunang gumagalang at nagbibigay ng halaga sa mga yumao (This also shows how we value and respect our deceased)," Padilla added. He also noted the bill can be considered a "sister" measure of his Senate bill 1273, which provides equal access to Filipino Muslims and indigenous peoples (IPs) in public cemeteries. Padilla noted Muslim traditions decree that a deceased's remains be buried within 24 oras after death. Presently, he said there are challenges to this "dahil iba naman po ang paniniwala ng mayorya sa ating pamayanan (because many of our countrymen have different beliefs)." Among the challenges he cited are the requirement to secure a death certificate before remains can be brought out of a hospital, funeral parlor, morgue or other facility. "Napakabigat po ng kalagayang ito para sa mga tulad naming sumusunod sa sunnah o Katuruan ng Islam (This presents a heavy problem for us who follow sunnah or Islamic teachings)," he said. Sen. Robin, Humiling ng Suporta para sa Panukalang Agarang Paglibing ng Yumaong Muslim Humiling ng suporta si Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla sa kanyang kapwa senador nitong Martes ng gabi para sa panukalang batas na titiyak ng tama at agarang paglibing ng mga yumaong Muslim na alinsunod sa Islam. Iginiit ito ni Padilla sa kanyang sponsorship speech para sa House Bill No. 8925 (An Act Requiring the Proper and Immediate Burial of Muslim Cadavers in Accordance with the Islamic Rites). "Sa puntong ito, ako po ay humihiling sa kagalang-galang na bulwagang ito na nawa ay mabigyan ng pansin at suporta upang maging ganap na batas ang simple ngunit makabuluhang panukalang ito para sa inyong mga kapatid na Muslim," aniya. Ayon sa panukalang batas, magkakaroon ng malinaw na pamantayan para sa pagrerehistro ng kamatayan ng isang Muslim sa loob ng 30 araw. May probisyon din ito para sa pagpapalabas at angkop na shipment ng labi ng Muslim. "Sumasagisag rin po ito sa ating pagtataguyod ng isang lipunang gumagalang at nagbibigay ng halaga sa mga yumao," dagdag niya. Dagdag ng mambabatas, ang panukalang ito ay kapatid ng kanyang Senate bill 1273 na nagbibigay ng equal access sa Filipino Muslims at indigenous peoples (IPs) sa public cemeteries. Ani Padilla, bahagi ng paniniwala ng mga Muslim ang paglilibing sa labi ng isang yumao 24 oras matapos ang pagpanaw nito. Nguni't nagiging hamon ang pangangailangang ito "dahil iba naman po ang paniniwala ng mayorya sa ating pamayanan." Kabilang sa mga hamong ito ang kailangan munang mag-secure ng death certificate bago po mapalabas mula sa ospital, punerarya, morgue, o ibang pasilidad bago maiuwi ang labi ng isang yumao sa kanyang pamilya. "Napakabigat po ng kalagayang ito para sa mga tulad naming sumusunod sa sunnah o Katuruan ng Islam," aniya. ***** Video: https://youtu.be/bbiPILzoy3o

