Investir dans le Canada : Tendances ferroviaires 2024

OTTAWA, Ontario, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) a présenté aujourd’hui Tendances ferroviaires 2024 – un examen décennal continu des résultats financiers et statistiques du secteur.

« Les chemins de fer ne font pas que transporter des biens et des gens. Ils font avancer l’économie, explique Marc Brazeau, président-directeur général de l’ACFC. Le rapport Tendances ferroviaires 2024 démontre ce que signifie un solide secteur ferroviaire pour une économie canadienne concurrentielle et solide. »

Il a ajouté : « Fort de plus de 37 000 cheminots, le secteur ferroviaire investit chaque année des milliards de dollars pour améliorer la sécurité et l’efficacité et pour soutenir la croissance des entreprises canadiennes. Animés par la passion, la fierté et la résilience, les chemins de fer du Canada continuent à relever le défi. »

Les points saillants de Tendances ferroviaires 2024 sont entre autres :

Les chemins de fer canadiens ont investi 2,9 milliards de dollars pour améliorer la sécurité, l’efficacité, la capacité et la fluidité des chaînes d’approvisionnement canadiennes.

La performance en matière de sécurité des chemins de fer du Canada a été exceptionnelle. Comparativement à 2022, le nombre total d’accidents a diminué de 8,5 %, le taux d’accidents de trains de voyageurs s’est amélioré de 52,4 %, le taux d’accidents de trains de marchandises s’est amélioré de 7,7 %, et le taux d’accidents impliquant des marchandises dangereuses a diminué de 15,9 %.

Les chemins de fer ont créé 2 000 emplois directs. La représentation des femmes, des personnes handicapées, des minorités visibles et des peuples autochtones a augmenté.

L’achalandage des trains de voyageurs a repris – le nombre de navetteurs a augmenté de 70,5 % et le nombre de voyageurs intervilles a augmenté de 30,7 %, réduisant ainsi la congestion sur les routes publiques.

Les taxes et impôts payés par le secteur ont excédé 2,5 milliards de dollars.



Cette 32e édition de Tendances ferroviaires est un recueil de données ferroviaires canadiennes jusqu’au 31 décembre 2023. Les données proviennent des membres de l’ACFC : chemins de fer marchandises de classe 1 et d’intérêt local, et chemins de fer voyageurs touristiques, intervilles et de banlieue.

Le rapport Tendances ferroviaires exhaustif figure ici. Les données de 2024 figureront dans le rapport de l’année prochaine.

À propos de l’Association des chemins de fer du Canada

L’ACFC représente près de 60 compagnies de chemin de fer et plus de 60 membres associés (fournisseurs, consultants, etc.). Nos chemins de fer transportent des millions de personnes et 380 milliards de dollars de biens, partout au pays et vers les marchés mondiaux, chaque année. L’ACFC défend les intérêts de ses membres et membres associés afin d’assurer que le secteur ferroviaire reste concurrentiel au palier mondial, durable et surtout sûr. Apprenez-en plus au www.railcan.ca/fr.

