Neoviva คลินิกบำบัดยาเสพติดแห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์ที่ให้การรับประกัน

ลูเซิร์น, สวิตเซอร์แลนด์, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neoviva ศูนย์บำบัดยาเสพติดที่หรูหราชั้นนำได้เปิดตัวโปรแกรมรับประกันแรกและหนึ่งเดียวในสวิตเซอร์แลนด์ในการบำบัดการติดยาเสพติด ด้วยแนวทางการรักษาที่มีแบบแผนและเหมาะสมเฉพาะบุคคล โปรแกรมของ Neoviva เน้นถึงความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละคน ผสานรวมกับวิธีการบำบัดรักษาที่ก้าวล้ำพร้อมกับการดูแลติดตามหลังการบำบัดที่ครอบคลุม โปรแกรมการรับประกัน Neoviva Guarantee เป็นการพิสูจน์ถึงประสิทธิผลของ Signature Programme ของเราที่ออกแบบให้เหมาะสมตรงความต้องการเฉพาะบุคคล และสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในโปรแกรมของเราว่าสามารถช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างยั่งยืนได้สำเร็จ

"ประวัติผลการบำบัดของเราแสดงให้เห็นชัดเจนด้วยตัวโปรแกรมเอง พร้อมเรื่องราวความสำเร็จของการฟื้นฟูที่ได้ผลยาวนาน Neoviva Guarantee เป็นวิธีที่เราลงมือทำเพื่อสนับสนุนคำพูดของเรา เรามั่นใจถึงประสิทธิผลของโปรแกรมของเราอย่างมากจนทำให้เรายินดีที่จะยืนเคียงข้างลูกค้าของเราหลังจากที่พวกเขาออกจากสถานบำบัดของเราไปแล้ว โปรแกรมนี้ไม่ใช่แค่เพียงการบำบัด แต่เป็นเพื่อนผู้อยู่เคียงข้างคุณตลอดชีวิตในการฟื้นฟูสมรรถภาพ" Fenina Erpf ซึ่งเป็น CEO และผู้ร่วมก่อตั้งของ NEOVIVA กล่าว เคียงข้างกับ Oliver Neubert ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง NEOVIVA

ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม Signature ของ Neoviva จนครบอย่างน้อยหกสัปดาห์ และปฏิบัติตามแผนการติดตามดูแลต่อเนื่อง 30 สัปดาห์ จะมีสิทธิ์ได้รับการรับประกันนี้ หากลูกค้ากลับไปเสพซ้ำภายในหนึ่งปีหลังจากจบโปรแกรมแล้ว พวกเขาอาจกลับเข้ามารับการบำบัดแบบเข้มข้นเพิ่มเติมได้นานถึงสี่สัปดาห์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*

ตั้งอยู่ท่ามกลางริมทะเลสาบลูเซิร์นที่สวยสงบ สถานบำบัดฟื้นฟูของ NEOVIVA ที่สวยงามหรูหรานี้ผสานรวมการดูแลมาตรฐานระดับโลกเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัวและเงียบสงบ คลินิกของเราตั้งอยู่ภายในบรรยากาศแบบพักสบายในโรงแรม โดยมอบความสมดุลที่เพียบพร้อมที่สุดทั้งความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว และความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีพื้นที่ที่สนับสนุนคุณในการบำบัดฟื้นฟู การออกแบบที่ใส่ใจเป็นพิเศษนี้ช่วยเสริมสร้างพลังให้ลูกค้ามีเครื่องมือและกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตหลังการบำบัด ในขณะเดียวกันดื่มด่ำกับความสวยงามและธรรมชาติบำบัดของเทือกเขาแอลป์ของสวิสเซอร์แลนด์

เกี่ยวกับ Neoviva:

Neoviva เป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟูที่สวยงามหรูหราในสวิตเซอร์แลนด์ที่ให้บริการโปรแกรมบำบัดแบบเฉพาะบุคคลสำหรับการบำบัดด้านสุขภาพจิตและการบำบัดการติดยาเสพติด ด้วยวิธีการรักษาที่เป็นผู้บุกเบิกแนวทางใหม่ จำนวนเจ้าหน้าที่ต่อการดูแลลูกค้าในอัตราสูง และความมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลอย่างลึกซึ้ง Neoviva เป็นมากกว่าศูนย์บำบัด เรามอบประสบการณ์การเปลี่ยนชีวิตให้กับผู้ที่มองหาการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้ผลในระยะยาว

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

สามารถดูภาพถ่ายที่ใช้ประกอบข่าวนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22e5d7be-00e5-4d4c-9f88-fde0ffc48718

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Fenina Erpf CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง fenina.erpf@neoviva.com 6354 Vitznau Switzerland โทร: +41 58 100 08 00

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.