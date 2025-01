Neoviva, la primera clínica de adicciones de Suiza que ofrece garantía

LUCERNA, Suiza, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neoviva, un centro de rehabilitación de lujo líder, lanza el primer y único programa de garantía de Suiza en el tratamiento de adicciones. El programa de Neoviva cuenta con un enfoque estructurado y personalizado para abordar las necesidades únicas de cada cliente, y combina métodos terapéuticos de vanguardia con seguimiento integral. La Garantía Neoviva es un testimonio de la eficacia de su programa Signature personalizado y refleja la confianza en la capacidad del programa de ayudar a los clientes a lograr una recuperación sostenible.

"Nuestra trayectoria habla por sí sola, con innumerables historias de éxito de recuperación duradera. La Garantía Neoviva es nuestra manera de respaldar nuestras palabras con acciones. Estamos tan convencidos de la eficacia de nuestro programa que estamos dispuestos a acompañar a nuestros clientes hasta mucho después de que abandonan nuestras instalaciones. Esto no es solo un tratamiento; es una asociación de por vida en la recuperación", afirma Fenina Erpf, CEO y cofundadora de NEOVIVA, junto con Oliver Neubert, fundador de NEOVIVA.

Los clientes que completen un mínimo de seis semanas del programa Signature de Neoviva y se adhieran al plan de atención continua de 30 semanas son elegibles para la Garantía. Si un cliente recae dentro del año de haber completado el programa, puede regresar para recibir hasta cuatro semanas de tratamiento intensivo adicional sin costo adicional.*

El centro de rehabilitación de lujo de NEOVIVA está ubicado en las tranquilas orillas del lago de Lucerna, por lo que combina atención de primer nivel con un entorno exclusivo y tranquilo. Nuestra clínica está ubicada dentro de un entorno de hotel real, por lo que ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad, privacidad y discreción para garantizar un espacio de apoyo para la recuperación. Este entorno único brinda a los clientes las herramientas y estrategias necesarias para navegar la vida más allá del tratamiento, todo mientras están inmersos en la impresionante belleza de los Alpes suizos.

Acerca de Neoviva:

Neoviva es un centro de rehabilitación de lujo en Suiza que ofrece planes de tratamiento personalizados en salud mental y tratamiento de adicciones. Con metodologías pioneras, una alta proporción de personal por cliente y un compromiso con la transformación personal profunda, Neoviva es más que un centro de rehabilitación: es una experiencia que cambia la vida para quienes buscan una recuperación duradera.

*Se aplican términos y condiciones.

