MYPE annonce une forte croissance de ses résultats en 2024

MYPE, une société de services informatiques et de formations spécialisée dans les technologies Microsoft Excel et Power BI , annonce un chiffre d’affaires de 805 000 euros en croissance de 15% par rapport à son dernier exercice.

Pionnier dans l'utilisation de Power BI dès 2018, MYPE s’appuie sur deux activités complémentaires, le consulting et la formation aux technologies Microsoft. Ce positionnement a permis à MYPE de se positionner comme un partenaire de premier plan pour plus de 300 entreprises qui souhaitent tirer parti de leurs données. MYPE est partenaire officiel de Microsoft et de Pôle Emploi, organisme certifié Qualiopi et éligible au CPF.

Une croissance portée par l’expertise

Fort de ces éléments, MYPE a de nouveau creusé l’écart sur son marché grâce à un positionnement de pure player et d’expert des technologies de Microsoft. Au-delà de ces éléments, MYPE s’est également distinguée par sa méthode pédagogique (Learning by doing) qui lui permet de former rapidement ses clients qui peuvent ainsi gagner en autonomie dans l’utilisation des technologies Power BI, Excel, Visual Basic et Power Query .

En 2024, plusieurs dizaines de sessions ont ainsi réalisées à Paris et à Lyon, près de 900 personnes formées et plus d'une centaine ont réussi l'exam PL300. Cela positionne indiscutablement MYPE comme l’un des principaux acteurs de son marché. Enfin, la société a poursuivi ses investissements de long terme pour soutenir sa visibilité et sa réputation : nouvelles vidéo YouTube "Qualité Studio", création d'un livre de 138 pages sur Power BI, création d'un lexique Power BI sur le site web et création de nouveaux tutos sur le langage DAX.



De solides perspectives pour l’année 2025

Au regard de la montée en puissance constante des besoins liés à l’analyse de données et des nombreux contacts déjà initiés avec ses clients, MYPE planifie d’ores et déjà de réaliser une croissance soutenue sur les mois à venir. Pour conserver son avantage concurrentiel, la société va continuer à investir pour faire évoluer son offre (Python, SQL, Power Automate) ou encore lancer de nouveaux modules de formation. MYPE compte également compléter ses équipes et accentuer sa politique commerciale et marketing pour promouvoir toujours plus ses domaines d’expertises à l’échelle nationale.

Augustin de la Fouchardière, Président de MYPE « Nous sommes fiers d’annoncer cette nouvelle croissance qui met clairement en avant notre capacité à accompagner efficacement nos clients dans la montée en puissance de leurs équipes autour des technologies d’analyse de données proposées par Microsoft. Notre expertise sur ce sujet est au cœur de notre positionnement et nous permet d’avoir une approche pragmatique pour former efficacement nos clients et leur permettre de tirer le meilleur parti de technologies comme Power BI, Excel, Visual Basic ou encore Power Query. »

