Patrick Mimran Art Billboard Project

Ogni giorno il maxi ledwall che affaccia su uno dei principali snodi del centro storico di Milano ospita gli aforismi dell’artista francese

Art is the most useful of all the nonessential things.” — Patrick Mimran

MILAN, ITALY, January 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Milano 20 gennaio 2025. Immaginatevi fermi al semaforo dell’attraversamento pedonale di Piazza XXV Aprile a Milano, tra la fine di Corso Como e Via Garibaldi, in un giorno qualsiasi, da oggi alla fine di gennaio. Sul grande ledwall che ospita a rotazione immagini pubblicitarie di grandi brand della moda e del design internazionale, compare all’improvviso, nera su fondo bianco, una frase: Art is still not where you think you’re going to find it (L’arte non è ancora dove pensi di trovarla).Stai osservando uno dei passaggi da 15 secondi che, su quel cartellone pubblicitario digitale, compongono l’edizione milanese dell’Art Billboard Project dell’artista multimediale francese Patrick Mimran (Parigi, 1956). Fino al 31 gennaio 2025, infatti, ogni giorno dalle 7.00 alle 23.00 il ledwall ospiterà gli aforismi dell’artista 480 volte per un totale di 120 minuti giornalieri.L’Art Billboard Project nasce più di vent’anni fa a New York quando il quartiere di Chelsea divenne l'epicentro del mondo dell'arte con l’apertura di molte importanti gallerie internazionali.Patrick Mimran sceglie proprio questo contesto per cominciare a esprimere le sue opinioni sull'arte, affittando cartelloni pubblicitari nel cuore del quartiere – tra la 22 e la 23 strada - pensati per mettere in discussione le certezze di quel mondo.L’Art Billboard Project offre all’artista l'opportunità di spiegare in modo semplice e diretto quali sono i suoi pensieri e prospettive riguardo l'Arte. Tutto il progetto è, di fatto, un'opera d'arte a sé che mette in luce prospettive in diretta opposizione o controverse riguardo allo stato degli artisti e del mondo dell'arte in generale.Quasi subito il progetto si è allargato, arrivando in paesi come, tra gli altri, Giappone, Francia e Italia. Con questi cartelloni Mimran coinvolge le persone in conversazioni su argomenti a cui non sono abituate, in contesti urbani in cui non si aspettano di trovarle.Per questa edizione italiana del progetto l’artista ha scelto Piazza XXV Aprile nel cuore della zona che maggiormente si è sviluppata negli ultimi anni e che desta più interesse a diversi livelli, commerciale, turistico, culturale. L’area della piazza, recentemente riqualificata, tra Corso Garibaldi, Corso Como, Piazza Gae Aulenti, è caratterizzata da un continuo brulicare di persone a tutte le ore, cui contribuisce anche la vicina Stazione Garibaldi: il grande ledwall di 90 metri quadrati, scelto per ospitare il suo progetto, è infatti visto ogni giorno da circa 180.000 persone“Questo nuovo progetto a Milano ha suscitato la mia curiosità perché era la prima volta che lavoravo con pannelli LED. – Dice Patrick Mimran – Grazie a questa tecnologia riesco a creare un ulteriore effetto sorpresa, incorporando i miei aforismi tra diversi messaggi pubblicitari. Il brusco cambiamento di argomento, infatti, è doppiamente intrigante perché da un lato, l'attenzione prestata agli spot è aumentata dal cambio di soggetto, mentre la visualizzazione degli aforismi a intervalli regolari incoraggia lo spettatore a rimanere più a lungo per osservare quello successivo. Un approccio da cui traggono vantaggio sia l’inserzionista che l’artista, e che aggiunge valore a entrambi i messaggi.”Nato a Parigi nel 1956, Patrick Mimran è un artista pluridisciplinare. Dagli anni Ottanta ha realizzato opere e installazioni utilizzando quasi tutti i mezzi e i supporti possibili, spaziando dalla fotografia alla tecnologia, dalla musica alla multimedialità.Patrick Mimran. Art Billboard Project - Milano16 – 31 gennaio 2025Piazza XXV Aprile, MilanoOgni Giorno dalle 7.00 alle 23.00slot digitali da 15 secondi ciascuno, per un totale di 480 passaggi e 120 minuti al giornoUfficio StampaLara Facco P&C

