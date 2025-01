Schwab Foundation Awards 2025 : Annonce des nouveaux entrepreneurs sociaux et innovateurs de l'année

DAVOS-KLOSTERS, SWITZERLAND, January 21, 2025 / EINPresswire.com / -- La Fondation Schwab pour l'entrepreneuriat social, en partenariat avec la Fondation Motsepe , a annoncé lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos-Klosters, ses lauréats pour 2025 Les 18 leaders de 15 organisations sont des entrepreneurs guidés par des valeurs à l'origine de modèles d'entreprise, de développement social et d'environnement transformateurs contribuant à construire un monde plus équitable et durable. Les lauréats s'attaquent aux disparités en matière de santé, des États-Unis à la Zambie, créent des opportunités de revenus pour les personnes déplacées, luttent contre la déforestation en Afrique centrale et occidentale, et améliorent la vie des communautés vulnérables en Inde et au-delà.« C'est un privilège de présenter les lauréats 2025 de la Fondation Schwab, un groupe d'entrepreneurs sociaux et d'innovateurs qui incarnent l'intégrité, l'humilité et les valeurs positives », a déclaré Hilde Schwab, cofondatrice de la Fondation. « Leurs réalisations extraordinaires sont à l'image des entrepreneurs et innovateurs sociaux de premier plan qui se consacrent à la lutte contre les inégalités sociales et à la préservation des écosystèmes. »L'entrepreneuriat social et l'innovation gagnent du terrain dans le monde, avec plus de 10 millions d’entreprises sociales qui créent 200 millions d'emplois et génèrent 2 000 milliards de dollars par an. Malgré cette contribution et leur engagement en faveur d'un développement durable et inclusif, elles sont confrontées à un besoin de financement de 1,1 billion de dollars.Lors de la réunion annuelle 2025, la Fondation Schwab souhaite mettre en lumière les entrepreneurs sociaux et innovateurs qui ouvrent la voie avec des modèles d'entreprise innovants et aider à faire progresser ces solutions à grande échelle.Les 18 lauréats, répartis dans quatre catégories, sont les suivants :Entrepreneurs sociauxLes personnes qui utilisent des approches innovantes, basées sur le marché, pour s'attaquer aux problèmes sociaux.• Cecilia Corral – Co-fondatrice de CareMessage.• Christina Mawuse Gyisun – Co-fondatrice de Sommalife, une entreprise qui s'attaque à l'exclusion socio-économique systémique des productrices de noix de karité en Afrique de l'Ouest.• Muzalema Mwanza – Fondatrice de Safe Motherhood Alliance, une organisation à but non lucratif de Zambie qui vise à garantir un accouchement sans risque aux 20 millions de femmes enceintes d'Afrique subsaharienne.• Valmir Ortega – Fondateur de Belterra Agroflorestas, qui restaure les terres dégradées par l'agroforesterie au Brésil.• Manuel Rosemberg – Directeur général d’ANA Care, qui propose une plateforme pilotée par l'IA offrant des outils de formation, de soutien et de suivi de soins de santé pour les soignants.• Aline Sara – Co-fondatrice de NaTakallam, qui signifie « Nous parlons » en arabe et bouleverse l'approche conventionnelle de l'aide humanitaire et permet aux réfugiés et personnes touchées par un conflit de travailler en tant que professeurs de langues, enseignants et traducteurs.• Akshay Saxena – Co-fondateur d’Avanti Fellows, une organisation visant à offrir un accès équitable aux établissements d'enseignement supérieur indiens dans le domaine STEM.• Vineet Singal – Co-fondateur de CareMessage, une association construisant la plus grande plateforme d'engagement des patients pour les populations à faibles revenus aux États-Unis.Innovateurs sociaux publicsLeaders du secteur public exploitant le pouvoir de l'innovation sociale pour créer un bien public grâce à une politique, d'une réglementation ou d'initiatives publiques.• Islam Alijaj – Fondateur de Tatkraft, une association dédiée aux personnes handicapées souhaitant gérer leur quotidien de manière indépendante et façonner activement la société. Islam Alijaj est un militant albanais suisse du handicap atteint d'infirmité motrice cérébrale, membre du Parlement national suisse depuis 2023, après avoir siégé au conseil municipal de Zurich.• Trinh Thi Huong - Directrice générale adjointe de l'Agence pour le développement des entreprises, ministère vietnamien de la planification et de l'investissement. Elle se concentre sur la création d'un environnement favorable aux PME, en promouvant des entreprises inclusives et durables.Innovateurs sociaux d'entrepriseDirigeants d'entreprises multinationales ou régionales favorisant le développement de produits, services, initiatives pour relever les défis sociétaux et environnementaux.• Caitlyn (Juhong) Chen – Vice-présidente de Tencent, où elle dirige la mission « Tech for Good » en exploitant les innovations numériques pour relever les défis en matière d'environnement, soins de santé et plus.• Dr. Eric Cioè-Peña MD MPH – Fondateur du Centre pour la santé mondiale chez Northwell Health à New York. Il dirige des recherches visant à remédier aux inégalités en matière de santé.• Fred Hersch - Chef de produit senior chez Google Health,où il dirige Open Health Stack en collaboration avec l'OMS offrant une suite de composants open-source permettant aux développeurs de construire des solutions innovantes.Innovateurs sociaux collectifsPersonnes qui rassemblent des organisations pour résoudre des problèmes complexes qui ne peuvent être gérés par des acteurs individuels.• Ved Arya – Directeur du Buddha Institute et organisateur national de la Responsible Coalition for Resilient Communities, un collectif de 98 organisations de 15 États de l'Inde, qui s'est constitué pendant la pandémie de Covid-19 en raison de son impact sur les communautés vulnérables. D'autres lauréats incluent Poonam Muttreja - Directrice générale de la Population Foundation d’Inde, et Apoorva Oza - Responsable de l’agriculture et du climat à la fondation Aga Khan.• Abraham Baffoe – Chef technique de l'Initiative pour des produits de base durables en Afrique (ASCI), un partenariat de dix pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, comprenant des gouvernements, entreprises, communautés locales et ONG. Ses membres se sont engagés à respecter des principes pour la production de cacao, de caoutchouc, d'huile de palme et de café d'une manière qui protège les forêts et améliorant le quotidien des exploitants locaux.• Dr. Madeleine Ballard - Directrice générale de Community Health Impact Coalition (CHIC), un collectif d'agents de santé communautaires et d'organisations de santé alignées provenant de plus de 60 pays. CHIC fait en sorte que des professionnels de la santé qui sont salariés, qualifiés, supervisés et approvisionnés deviennent la norme.

