Prémios da Fundação Schwab 2025: Anúncio dos novos Empreendedores e Inovadores Sociais do Ano

DAVOS-KLOSTERS, SWITZERLAND, January 21, 2025 / EINPresswire.com / -- A Fundação Schwab para o Empreendedorismo Social, em parceria com a Fundação Motsepe , anunciou hoje na Reunião Anual do Fórum Económico Mundial em Davos-Klosters os premiados de 2025.Os 18 líderes de 15 organizações são empreendedores orientados por valores e pioneiros em negócios transformadores, desenvolvimento social e modelos ambientais para a construção de um mundo mais justo e sustentável. Os premiados deste ano estão a tratar de disparidades de saúde dos Estados Unidos à Zâmbia, criar oportunidades de rendimento para pessoas deslocadas, combater a desflorestação na África Central e Ocidental e melhorar a vida das comunidades vulneráveis na Índia e não só.“É um enorme privilégio apresentar os premiados de 2025, um grupo notável de pessoas que trabalham com integridade, humildade e valores positivos”, afirmou Hilde Schwab, cofundadora e presidente da Fundação Schwab para o Empreendedorismo Social. “As suas extraordinárias realizações refletem a comunidade mais ampla de empreendedores e inovadores sociais que se dedicam a combater as desigualdades sociais e preservar os ecossistemas naturais.”O empreendedorismo e a inovação social estão a ganhar força, com mais de 10 milhões de empreendedores sociais a criar 200 milhões de empregos e a gerar 2 biliões de dólares anualmente. Apesar disso, as empresas sociais enfrentam uma necessidade de financiamento de 1,1 biliões de dólares.Na Reunião Anual de 2025, a Fundação Schwab pretende destacar os empreendedores e inovadores sociais que já estão a liderar o caminho com modelos de negócio inovadores e de sucesso e que, no final de contas, ajudam a promover estas soluções em escala para chegar a mais pessoas no mundo inteiro.Os 18 vencedores do prémio, em quatro categorias, são:Empreendedores SociaisPessoas que implementam abordagens inovadoras baseadas no mercado para tratar diretamente as questões sociais.• Cecilia Corral – Co-fundadora e Diretora de Estratégia da CareMessage.• Christina Mawuse Gyisun – Cofundadora da Sommalife, empresa social que aborda a exclusão socioeconómica sistémica das mulheres pequenas produtoras de nozes de karité na África Ocidental.• Muzalema Mwanza – Fundadora da Safe Motherhood Alliance, organização da Zâmbia com uma orientação muito focada que pretende assegurar um parto seguro para 20 milhões de mulheres grávidas na África Subsariana sem acesso a cuidados de saúde maternos equitativos.• Valmir Ortega – Fundador da Belterra Agroflorestas, que recupera terras degradadas através da agrofloresta no Brasil.• Manuel Rosemberg – Diretor Executivo (CEO) da ANA Care, que disponibiliza uma plataforma de formação, apoio e ferramentas de monitorização de saúde para cuidadores em toda a América Latina.• Aline Sara – Cofundadora da NaTakallam – que em árabe significa ‘Nós falamos’ – que permite que os refugiados e pessoas afetadas por conflitos aufiram um rendimento online como tutores de línguas, professores e tradutores.• Akshay Saxena – Cofundador da Avanti Fellows, uma organização sem fins lucrativos que visa proporcionar um acesso equitativo às principais faculdades de ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) da Índia.• Vineet Singal – Cofundador e Diretor Executivo da CareMessage, uma organização sem fins lucrativos de tecnologia sediada nos EUA que está a construir a maior plataforma participativa de doentes para populações com baixos rendimentos nos Estados Unidos.Inovadores Sociais PúblicosLíderes do setor público que aproveitam o poder da inovação social para criar bens públicos através de políticas, regulamentos ou iniciativas públicas.• Islam Alijaj – Fundador e presidente da Tatkraft, uma associação de e para pessoas com deficiência que desejam gerir a sua vida quotidiana de forma independente e moldar ativamente a sociedade. Alijaj é um ativista e político suíço-albanês com paralisia cerebral e membro do Parlamento Nacional da Suíça desde 2023, depois de ter desempenhado funções no conselho municipal de Zurique.• Trinh Thi Huong – Diretora-Geral Adjunta da Agência para o Desenvolvimento Empresarial, Ministério do Planeamento e Investimento do Vietname. Com mais de 20 anos de experiência na elaboração de políticas, está agora focada em criar um ambiente propício para micro, pequenas e médias empresas, promovendo negócios inclusivos e sustentáveis.Inovadores Sociais EmpresariaisLíderes em empresas multinacionais ou regionais que promovem o desenvolvimento de novos produtos, serviços, iniciativas ou modelos de negócio destinados a resolver dificuldades sociais e ambientais.• Caitlyn (Juhong) Chen – Vice-presidente e diretora de Valor Social Sustentável (SSV) da Tencent, em que dinamiza a missão da empresa de “Tecnologia para o Bem” ao aproveitar a conectividade e as inovações digitais para enfrentar os desafios ambientais, de saúde e outros desafios de desenvolvimento sustentável.• Dr. Eric Cioè-Peña MD MPH – Fundador do Centro para a Saúde Global da Northwell Health em Nova Iorque, liderando a investigação e programas para resolver as desigualdades globais em saúde.• Fred Hersch - Gestor de produto sénior da Google Health, onde lidera a Open Health Stack, uma colaboração com a Organização Mundial de Saúde que oferece um conjunto de componentes de código aberto que permitem aos programadores criar soluções de saúde digital de última geração baseadas em dados.Inovadores Sociais ColetivosPessoas que reúnem organizações para resolver problemas complexos que não podem ser enfrentados por intervenientes individuais.• Ved Arya – Diretor do Instituto Buda e promotor nacional da Coligação Responsável por Comunidades Resilientes (RCRC), um coletivo de 98 organizações de base da sociedade civil em 15 estados da Índia que se constituíram durante a pandemia da Covid-19 como consequência do seu impacto desproporcional nas comunidades vulneráveis. Os colegas líderes do RCRC de Arya e premiados pela Fundação Schwab em 2025 incluem Poonam Muttreja, Diretor Executivo da Population Foundation of India, e Apoorva Oza, Líder Global para Agricultura e Clima na organização sem fins lucrativos Fundação Aga Khan.• Abraham Baffoe – Responsável Técnico da Iniciativa para Mercadorias Sustentáveisde África (ASCI), uma parceria multissetorial de dez países da África Central e Ocidental, incluindo governos, empresas, comunidades locais e ONG.• Dr. Madeleine Ballard - Diretor Executivo da Coligação para o Impacto na Saúde Comunitária (CHIC), um coletivo de trabalhadores comunitários de saúde (TCS) e organizações de saúde alinhadas de mais de 60 países.

