Premios de la Fundación Schwab 2025: Anuncio de los nuevos Emprendedores e Innovadores Sociales del Año

DAVOS-KLOSTERS, SWITZERLAND, January 21, 2025 / EINPresswire.com / -- La Fundación Schwab para el Emprendimiento Social, en colaboración con la Fundación Motsepe , anunció en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos-Klosters sus galardonados para 2025. Los 18 líderes de 15 organizaciones son emprendedores que impulsan modelos transformadores para un mundo más equitativo y sostenible. Abordan disparidades sanitarias desde Estados Unidos hasta Zambia, generan ingresos para personas desplazadas, combaten la deforestación en África Central y Occidental y mejoran la vida de comunidades vulnerables en la India y otros lugares.«Es un gran privilegio presentar a los galardonados de 2025 de la Fundación Schwab, un grupo extraordinario de emprendedores e innovadores sociales que encarnan la integridad, la humildad y los valores positivos en su trabajo», declaró Hilde Schwab, cofundadora y presidenta de la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social. «Sus extraordinarios logros son un reflejo de la comunidad global de destacados emprendedores e innovadores sociales dedicados a luchar contra las desigualdades sociales y a preservar los ecosistemas naturales».El emprendimiento y la innovación sociales están cobrando impulso en todo el mundo, con más de 10 millones de empresas sociales que crean 200 millones de puestos de trabajo y generan 2 billones de dólares al año. A pesar de esta importante contribución económica y de su compromiso con el desarrollo sostenible e integrador, las empresas sociales se enfrentan a una necesidad de financiación de 1,1 billones de dólares.En la Reunión Anual 2025, la Fundación Schwab pretende destacar a los emprendedores e innovadores sociales que ya están abriendo camino con modelos empresariales exitosos e innovadores y, en última instancia, ayudar a avanzar estas soluciones a una escala que llegue a más personas en todo el mundo.Los 18 galardonados, dentro de cuatro categorías, son:Emprendedores socialesPersonas que emplean enfoques innovadores basados en el mercado para abordar directamente los problemas sociales.• Cecilia Corral: cofundadora y directora de Estrategia de CareMessage.• Christina Mawuse Gyisun: cofundadora de Sommalife, que apoya a las mujeres agricultoras de nueces de karité en África Occidental.• Muzalema Mwanza: fundadora de Safe Motherhood Alliance, una organización de Zambia con un objetivo claro: garantizar un parto seguro a los 20 millones de mujeres embarazadas del África subsahariana.• Valmir Ortega: fundador de Belterra Agroflorestas, que restaura tierras degradadas en Brasil.• Manuel Rosemberg: director ejecutivo de ANA Care,. plataforma impulsada por IA que apoya a cuidadores en América Latina.• Aline Sara: cofundadora de NaTakallam, que ayuda a refugiados a obtener ingresos como tutores, profesores y traductores.• Akshay Saxena: cofundador de Avanti Fellows,. que promueve el acceso a universidades STEM en la India.• Vineet Singal: cofundador y director ejecutivo de CareMessage, enfocado en la atención sanitaria para comunidades vulnerables en EE. UU.Innovadores sociales del sector públicoLíderes del sector público que canalizan el poder de la innovación social para crear un bien público mediante políticas, normativas o iniciativas públicas:• Islam Alijaj: fundador y presidente de Tatkraft, una asociación por y para personas con discapacidad. Alijaj es suizo-albanés, activista, político con parálisis cerebral y miembro del Parlamento Nacional Suizo desde 2023.• Trinh Thi Huong: directora general adjunta de la Agencia para el Desarrollo Empresarial, del Ministerio de Planificación e Inversión de Vietnam, promotora de negocios inclusivos y sostenibles.Innovadores sociales corporativosLíderes de empresas multinacionales o regionales que impulsan el desarrollo de nuevos productos, servicios, iniciativas o modelos empresariales que abordan retos sociales y medioambientales.• Caitlyn (Juhong) Chen: vicepresidenta y responsable de Valor Social Sostenible en Tencent, donde impulsa la misión de la empresa de «Tech for Good» aprovechando la conectividad y las innovaciones digitales para abordar los retos medioambientales, sanitarios y sostenibles.• Dr. Eric Cioè-Peña MD MPH: fundador del Center for Global Health de Northwell Health en New York, enfocado en afrontar desigualdades sanitarias globales.• Fred Hersch: gerente de producto sénior en Google Health, donde dirige Open Health Stack, una colaboración con la OMS que ofrece un código abierto que permite a los desarrolladores crear soluciones sanitarias digitales de última generación.Innovadores sociales colectivosLíderes que reúnen a organizaciones para resolver problemas complejos que no pueden ser abordados por actores individuales.• Ved Arya: director del Buddha Institute y coordinador nacional de la Coalición Responsable para Comunidades Resilientes, un colectivo de 98 organizaciones de 15 estados de la India formado durante la pandemia de la Covid-19 debido a su impacto desproporcionado en las comunidades vulnerables. Entre los compañeros de Arya en el Consejo de Cooperación Regional y galardonados con el Premio de la Fundación Schwab 2025 se encuentran Poonam Muttreja, directora ejecutiva de la Population Foundation of India, y Apoorva Oza, líder global de Agricultura y Clima en la ONG Fundación Aga Khan.• Abraham Baffoe: líder técnico de la Iniciativa Africana de Productos Básicos Sostenibles, Africa Sustainable Commodities Initiative (ASCI), una asociación multilateral de diez países de África Central y Occidental, que incluye a gobiernos, empresas, comunidades locales y ONG. Los miembros de la ASCI han definido y se han comprometido con unos principios para producir cultivos de cacao, caucho, aceite de palma y café de forma que se protejan los bosques al tiempo que se mejoran los medios de subsistencia de los pequeños agricultores locales.• Dra. Madeleine Ballard: directora ejecutiva de la Coalición para el Impacto de la Salud en la Comunidad Community Health Impact Coalition (CHIC), un colectivo de trabajadores sanitarios comunitarios (TSC) y organizaciones sanitarias afines de más de 60 países. La CHIC está haciendo que los TSC profesionales (asalariados, cualificados, supervisados y con suministros adecuados) sean la norma en todo el mundo, cambiando las directrices, la financiación y la política.En enero de 2024, la Alianza Global para el Emprendimiento Social de la Fundación Schwab lanzó el compromiso Rise Ahead Pledge para unir a las empresas en el fortalecimiento de la economía social para 2030. Más de dos docenas de empresas líderes mundiales han firmado ya el compromiso, y se calcula que los firmantes han gastado hasta la fecha 278 millones de dólares en innovación social corporativa.

