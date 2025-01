2025年施瓦布基金会奖项：新晋年度社会企业家和创新者名单揭晓

达沃斯-克洛斯特斯, SWITZERLAND, January 21, 2025 / EINPresswire.com / -- 今天,在达沃斯-克洛斯特斯世界经济论坛年会上,施瓦布社会创业基金会与 莫特赛比基金会 联合公布2025年 获奖名单 来自15个组织的18位企业领袖,秉持价值观导向,不懈探索创新的商业、社会发展和环境保护模式,助力构建一个更加公正和可持续发展的世界。今年获奖者积极应对全球问题:从美国到赞比亚的医疗不平等,为流离失所者创造收入机遇,打击中、西非地区的森林砍伐,并在印度及其他地区改善弱势群体的生活条件。施瓦布社会创业基金会联合创始人兼主席Hilde Schwab表示:“我很荣幸地向各位介绍2025年施瓦布基金会获奖者,他们是卓越的社会企业家和创新者,在工作中展现出高度的诚信、谦逊和积极的价值取向。他们的卓越贡献彰显了这些杰出社会企业家和创新者在消除社会不平等和保护自然生态系统方面的广泛影响。”全球社会创业和创新活动正蓬勃发展,目前已有超过 1000万家社会企业,共创造2亿个就业机会,带来每年2万亿美元的经济效益。这些社会企业在经济上贡献显著,致力推动可持续和包容性发展,但仍面临着1.1万亿美元的融资缺口。施瓦布基金会2025年会重点是关注已凭借成功且创新的商业模式成为行业领袖的社会企业家和创新者,助力将这些解决方案推广至更广泛领域,惠及全球。以下是四项奖项的18名获奖者:社会企业家运用创新市场策略,致力于直接解决社会问题的个人• Cecilia Corral——CareMessage联合创始人兼首席战略官• Christina Mawuse Gyisun—— Sommalife 联合创始人• Muzalema Mwanza—— Safe Motherhood Alliance创始人• Valmir Ortega——Belterra Agroflorestas 创始人• Manuel Rosemberg——ANA Care 首席执行官• Aline Sara——NaTakallam 联合创始人• Akshay Saxena——Avanti Fellows 联合创始人• Vineet Singal——CareMessage 联合创始人兼首席执行官公共社会创新者公共部门的领导者,他们借助社会创新的力量,制定相关政策、法规或推行公共倡议,增进公共利益• Islam Alijaj——Tatkraft创始人兼主席• Trinh Thi Huong —— 越南计划投资部企业发展局副局长企业社会创新者跨国或区域公司内部的领导者,推动开发新产品、服务、倡议或商业模式,以应对社会和环境挑战• Caitlyn (Juhong) Chen——腾讯可持续社会价值部门副总裁兼负责人• Dr. Eric Cioè-Peña MD MPH——纽约Northwell Health全球健康中心创始人• Fred Hersch——Google Health高级产品经理集体社会创新者能够联合不同组织,以协同解决单个实体无法独立应对的复杂问题的人士• Ved Arya——佛学院院长,也是RCRC的国家召集人。Arya的RCRC领导伙伴和2025年施瓦布基金会获奖名单中,包括印度人口基金会的执行董事Poonam Muttreja,以及非营利组织阿加汗基金会的农业和气候全球负责人Apoorva Oza• Abraham Baffoe——ASCI技术负责人• Dr. Madeleine Ballard—— Community Health Impact Coalition首席执行官

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.