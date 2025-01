Agriculture Analytics Market to Reach USD 25.50 Billion by 2034, Growing at a 14.5% CAGR from 2025–2034

Agriculture Analytics Market

Progressions in technology worldwide are a prominent factor driving the agriculture analytics market.

There is an assistance to stakeholders to render data propelled decisions to confront provocations such as climate change and pest control.” — Polaris Market Research

NEW YORK CITY, NY, UNITED STATES, January 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Agriculture Analytics Market๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜จ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜บ๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ข๐˜ด๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ 2034 ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ต๐˜ถ๐˜ฅ๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜บ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ค ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜บ๐˜ด๐˜ช๐˜ด.๐€๐œ๐œ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐กโ€™๐ฌ ๐ฌ๐ญ๐ฎ๐๐ฒ, ๐ญ๐ก๐ž ๐š๐ ๐ซ๐ข๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ ๐š๐ญ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ๐Ÿ’.๐Ÿ“% ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐จ๐. ๐“๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž ๐ข๐ฌ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ”.๐Ÿ”๐Ÿ‘ ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’ ๐ญ๐จ ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ๐Ÿ“.๐Ÿ“๐ŸŽ ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ’.๐–๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐€๐ ๐ซ๐ข๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ?Conventionally, farming depended on instinct and experience. Now days a torrent of data from satellites, sensors, and farm machinery provides a contemporary viewpoint. The data shoulders the power to transfigure agriculture from maximizing resource usage to forecasting crop yields.๐ƒ๐จ๐ฐ๐ง๐ฅ๐จ๐š๐ ๐ ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐๐ƒ๐ ๐‚๐จ๐ฉ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:By capitalizing on the power of big data analytics, one can analyze the massive treasure of information, exhibiting formerly incredible perspectives and charting a course for a greener, productive, and successful agricultural future. The growing requirement for sustainable farming solutions is impacting the agriculture analytics market growth favorably.๐–๐ก๐จ ๐Œ๐š๐ค๐ž๐ฌ ๐€๐ ๐ซ๐ข๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ?The aggressive topography of the industry contains global spearheads and regional contenders focusing on acquiring market share through technological inventions, tactical alliances, and regional expansion. Here are some of the leading players in the agriculture analytics market:โ€ข Deere & Companyโ€ข IBMโ€ข Bayer AGโ€ข SAPโ€ข Trimble Inc.โ€ข Accentureโ€ข Oracleโ€ข Farmers Edge Inc.๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐š๐ซ๐ž:โ€ข In March 2024, Bayer instigated a pilot for the GenAI system that helps farmers and reinforces agronomists in their everyday chores. This system is instructed utilizing Bayer's exclusive agronomic data, which involves perspectives from years of trials, internal discoveries, and proficiency gathered by Bayer agronomists worldwide.โ€ข In May 2024, EarthDaily Agro, an ancillary of EarthDaily Analytics, collaborated with Norwegian ag-tech startup DigiFarm. This association combines EarthDaily Agro's competence in Earth viewing analytics with DigiFarm's AI-dependent solutions for precisely elucidating possession frontiers.๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐š ๐ƒ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž:๐–๐ก๐š๐ญโ€™๐ฌ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐จ๐ซ๐ฐ๐š๐ซ๐?๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ฌ:The market is expanding due to the progression in technology and the growing requirement for green farming solutions. It combines AI, ML, IoT, and big data analytics to offer practical perspectives for maximizing crop yields, water usage, and insect pest regulation.๐„๐ฌ๐œ๐š๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฑ๐ข๐ญ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ ๐š๐ซ๐ฆ๐ฌ:The escalating size and intricacy of farms are propelling the market as they generate a more progressive solution to handle extensive operations. Farmers encounter provocations connected to resource maximization, crop observation, and yield forecasting as farms proliferate. This, in turn, is having a favorable impact on agriculture analytics market sales.๐Ž๐ฉ๐ญ๐ข๐ฆ๐ฎ๐ฆ ๐‘๐ž๐ฌ๐จ๐ฎ๐ซ๐œ๐ž ๐”๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:The growing requirement for maximum resource usage in agriculture is propelled by the growing demand for food because of population growth, restricted arable land, and the stress of climate change.๐–๐ก๐ข๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐‹๐ž๐š๐๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก?๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š: North America accounted for the largest agriculture analytics market share. The regionโ€™s robust growth is primarily due to farmers and agribusinesses growingly accepting data propelled viewpoints to maximize their operations.๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ: Asia Pacific is anticipated to witness significant growth from 2025 to 2034. This can be attributed to the speedy acquisition of progressive farming technologies pushed by growing agricultural demands and population growth.๐ˆ๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž ๐š๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž:๐‡๐จ๐ฐ ๐ˆ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐จ๐ง๐ž?By Offering Outlookโ€ข Solutionsโ€ข ServicesBy Agriculture Type Outlookโ€ข Precision Farmingโ€ข Livestock Farmingโ€ข Aquaculture Farmingโ€ข Vertical Farmingโ€ข Others (Organic and Conventional farming)By Farm Size Outlookโ€ข Large Farmsโ€ข Small and Medium-Sized FarmsBy Technology Outlookโ€ข Remote Sensing and Satellite Imageryโ€ข Geographic Information Systemโ€ข Robotics and Automationโ€ข Big Data and Cloud Computingโ€ข Visualization and Reportingโ€ข Blockchain Technologyโ€ข Others (Mobile Applications, Internet of Things (IoT), and Machine Learning and AI)By End Users Outlookโ€ข Farmersโ€ข Agronomistsโ€ข Agribusinessesโ€ข Agricultural Researchersโ€ข Government Agenciesโ€ข Others (Insurance Assessors, Drone Services, Consumers, and Consumer Organizations)By Regional Outlookโ€ข North Americao USo Canadaโ€ข Europeo Germanyo Franceo UKo Italyo Spaino Netherlandso Russiao Rest of Europeโ€ข Asia Pacifico Chinao Japano Indiao Malaysiao South Koreao Indonesiao Australiao Vietnamo Rest of Asia Pacificโ€ข Middle East & Africao Saudi Arabiao UAEo Israelo South Africao Rest of the Middle East & Africaโ€ข Latin Americao Mexicoo Brazilo Argentinao Rest of Latin America๐ ๐€๐๐ฌ:How much is the agriculture analytics market outlook?The market size was valued at USD 6.63 billion in 2024 and is projected to grow to USD 25.50 billion by 2034.What does the agriculture analytics market cover?The market report covers revenue forecast, market competitive landscape, growth factors, and industry trends.Which segment by end user dominated the market in 2024?The farmers segment dominated the agriculture analytics market in 2024.What is the growth rate of the market?The global market is projected to register a CAGR of 14.5% during the forecast period.๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐๐Œ๐‘'๐ฌ ๐€๐ ๐ซ๐ข๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐‚๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ ๐ž ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐ƒ๐ข๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐ญ ๐๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: ๐€๐ ๐ซ๐ข๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐€๐œ๐œ๐ž๐ฅ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ฌ: ๐Ÿ๐Ÿ’.๐Ÿ“% ๐‚๐€๐†๐‘ ๐“๐š๐ซ๐ ๐ž๐ญ๐ฌ ๐”๐’$ ๐Ÿ๐Ÿ“.๐Ÿ“๐ŸŽ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ’๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐Œ๐จ๐ซ๐ž ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ:Cloud Services Brokerage Market:5G NTN Market:Identity Security Posture Management (ISPM) Market:Education Technology SaaS Tools Market:Sustainable Farming Market:Indonesia, Philippines, Malaysia, and Cambodia Debt Collection Software Market:๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก & ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ง๐ , ๐ˆ๐ง๐œ:Polaris Market Research is a global market research and consulting company. The company specializes in providing exceptional market intelligence and in-depth business research services for PMRโ€™s clientele spread across different enterprises. We at Polaris are obliged to serve PMRโ€™s diverse customer base present across the industries of healthcare, technology, semiconductors, and chemicals among various other industries present around the world. We strive to provide PMRโ€™s customers with updated information on innovative technologies, high-growth markets, emerging business environments, and the latest business-centric applications, thereby helping them always to make informed decisions and leverage new opportunities. Adept with a highly competent, experienced, and extremely qualified team of experts comprising SMEs, analysts, and consultants, we at Polaris endeavor to deliver value-added business solutions to PMRโ€™s customers.

