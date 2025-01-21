XS.com成為卡達金融博覽會（QFEX）獨家合作夥伴
Business News/ -- 屢獲殊榮的全球多資產金融科技及金融服務提供者XS.com，正式宣佈成為備受矚目的卡達金融博覽會暨頒獎典禮（QFEX）的獨家合作夥伴。這一盛會將於2025年2月4日至5日，在卡達杜哈標誌性地標——Marsa Malaz Kempinski酒店隆重舉行。
作為MENA地區最重要的金融盛事之一，QFEX將彙聚交易者、投資者、金融專業人士及行業領袖，共同探討塑造金融服務未來的最新趨勢、創新與發展方向。
作為獨家合作夥伴，XS.com將在此次盛會上發揮核心作用，推動金融領域的深度交流與合作，同時彰顯其始終致力於通過前沿解決方案賦能全球交易者與投資者的堅定承諾。
此外，這家屢獲殊榮的經紀商還將邀請行業專家作為特邀講師，與現場觀眾分享他們的獨到見解與專業知識。
XS.com研究部門負責人Ahmed Negm將在活動中發表一場主題為“人工智慧對全球金融市場的影響”的專題講座。
而XS.com業務發展副總裁Elie Nachawaty則將帶來“利用人工智慧優化線上交易策略”的精彩演講。
XS.com MENA地區總監Shadi Shalloum在談到此次合作時表示：
“成為卡達金融博覽會暨頒獎典禮的獨家合作夥伴，充分體現了我們支持金融界深度互動與交流的決心。這次活動是與地區內專業人士交流思想、分享經驗的絕佳機會，也讓我們能夠展示XS.com所秉持的核心價值觀。能夠參與這一盛會，我們倍感榮幸，這也為我們進一步鞏固在中東地區充滿活力的金融市場中的關係提供了重要平台。”
在QFEX現場，XS.com將展示其最先進的多資產交易平台及金融產品，與會者可以親身體驗XS.com解決方案如何助力優化交易流程。
公司還將組織一系列互動活動及現場演示，由XS.com專家團隊帶來獨到觀點與諮詢服務，滿足現代交易者的核心需求。
AFAQ 集團活動與媒體首席執行官Suhair Alashqar表示：
“在我們不斷推動中東地區投資行業變革的過程中，我們衷心感謝XS.com再次成為我們的獨家合作夥伴。XS.com對即將到來的2024卡達金融博覽會暨頒獎典禮的一如既往支援，對我們而言非常珍貴。”
QFEX的與會者將有機會與行業專業人士面對面交流，探索潛在合作機會，並參與推動行業創新與卓越的深度討論。
作為獨家合作夥伴，XS.com的品牌標識將在會場顯著位置展示，進一步凸顯其在金融服務領域的領導地位和卓越聲譽。
同時，卡達金融博覽會暨頒獎典禮也將為金融和金融科技領域的傑出成就舉辦慶典活動，XS.com十分榮幸能夠支持這一表彰行業貢獻、激勵行業發展的重要舉措。
XS.com的這一贊助再次彰顯了其對創新的不懈追求，以及作為交易與金融科技發展推動力量的重要角色。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於AFAQ 集團
AFAQ 海外集團是媒體、活動和展會行業中的佼佼者。
集團不僅深耕本地多年，更擁有豐富的海外運營經驗，建立了全球範圍的合作夥伴關係網。
AFAQ 集團致力於在持續變化的世界中不斷發展，在動盪的金融市場中積極為客戶引薦新產品和新行業。
XS Editorial Team
作為MENA地區最重要的金融盛事之一，QFEX將彙聚交易者、投資者、金融專業人士及行業領袖，共同探討塑造金融服務未來的最新趨勢、創新與發展方向。
作為獨家合作夥伴，XS.com將在此次盛會上發揮核心作用，推動金融領域的深度交流與合作，同時彰顯其始終致力於通過前沿解決方案賦能全球交易者與投資者的堅定承諾。
此外，這家屢獲殊榮的經紀商還將邀請行業專家作為特邀講師，與現場觀眾分享他們的獨到見解與專業知識。
XS.com研究部門負責人Ahmed Negm將在活動中發表一場主題為“人工智慧對全球金融市場的影響”的專題講座。
而XS.com業務發展副總裁Elie Nachawaty則將帶來“利用人工智慧優化線上交易策略”的精彩演講。
XS.com MENA地區總監Shadi Shalloum在談到此次合作時表示：
“成為卡達金融博覽會暨頒獎典禮的獨家合作夥伴，充分體現了我們支持金融界深度互動與交流的決心。這次活動是與地區內專業人士交流思想、分享經驗的絕佳機會，也讓我們能夠展示XS.com所秉持的核心價值觀。能夠參與這一盛會，我們倍感榮幸，這也為我們進一步鞏固在中東地區充滿活力的金融市場中的關係提供了重要平台。”
在QFEX現場，XS.com將展示其最先進的多資產交易平台及金融產品，與會者可以親身體驗XS.com解決方案如何助力優化交易流程。
公司還將組織一系列互動活動及現場演示，由XS.com專家團隊帶來獨到觀點與諮詢服務，滿足現代交易者的核心需求。
AFAQ 集團活動與媒體首席執行官Suhair Alashqar表示：
“在我們不斷推動中東地區投資行業變革的過程中，我們衷心感謝XS.com再次成為我們的獨家合作夥伴。XS.com對即將到來的2024卡達金融博覽會暨頒獎典禮的一如既往支援，對我們而言非常珍貴。”
QFEX的與會者將有機會與行業專業人士面對面交流，探索潛在合作機會，並參與推動行業創新與卓越的深度討論。
作為獨家合作夥伴，XS.com的品牌標識將在會場顯著位置展示，進一步凸顯其在金融服務領域的領導地位和卓越聲譽。
同時，卡達金融博覽會暨頒獎典禮也將為金融和金融科技領域的傑出成就舉辦慶典活動，XS.com十分榮幸能夠支持這一表彰行業貢獻、激勵行業發展的重要舉措。
XS.com的這一贊助再次彰顯了其對創新的不懈追求，以及作為交易與金融科技發展推動力量的重要角色。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
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集團不僅深耕本地多年，更擁有豐富的海外運營經驗，建立了全球範圍的合作夥伴關係網。
AFAQ 集團致力於在持續變化的世界中不斷發展，在動盪的金融市場中積極為客戶引薦新產品和新行業。
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