XS.com成为卡塔尔金融博览会（QFEX）独家合作伙伴
Business News/ -- 屡获殊荣的全球多资产金融科技及金融服务提供商XS.com，正式宣布成为备受瞩目的卡塔尔金融博览会暨颁奖典礼（QFEX）的独家合作伙伴。这一盛会将于2025年2月4日至5日，在卡塔尔多哈标志性地标——Marsa Malaz Kempinski酒店隆重举行。
作为MENA地区最重要的金融盛事之一，QFEX将汇聚交易者、投资者、金融专业人士及行业领袖，共同探讨塑造金融服务未来的最新趋势、创新与发展方向。
作为独家合作伙伴，XS.com将在此次盛会上发挥核心作用，推动金融领域的深度交流与合作，同时彰显其始终致力于通过前沿解决方案赋能全球交易者与投资者的坚定承诺。
此外，这家屡获殊荣的经纪商还将邀请行业专家作为特邀讲师，与现场观众分享他们的独到见解与专业知识。
XS.com研究部门负责人Ahmed Negm将在活动中发表一场主题为“人工智能对全球金融市场的影响”的专题讲座。
而XS.com业务发展副总裁Elie Nachawaty则将带来“利用人工智能优化在线交易策略”的精彩演讲。
XS.com MENA地区总监Shadi Shalloum在谈到此次合作时表示：
“成为卡塔尔金融博览会暨颁奖典礼的独家合作伙伴，充分体现了我们支持金融界深度互动与交流的决心。这次活动是与地区内专业人士交流思想、分享经验的绝佳机会，也让我们能够展示XS.com所秉持的核心价值观。能够参与这一盛会，我们倍感荣幸，这也为我们进一步巩固在中东地区充满活力的金融市场中的关系提供了重要平台。”
在QFEX现场，XS.com将展示其最先进的多资产交易平台及金融产品，与会者可以亲身体验XS.com解决方案如何助力优化交易流程。
公司还将组织一系列互动活动及现场演示，由XS.com专家团队带来独到观点与咨询服务，满足现代交易者的核心需求。
AFAQ 集团活动与媒体首席执行官Suhair Alashqar表示：
“在我们不断推动中东地区投资行业变革的过程中，我们衷心感谢XS.com再次成为我们的独家合作伙伴。XS.com对即将到来的2024卡塔尔金融博览会暨颁奖典礼的一如既往支持，对我们而言非常珍贵。”
QFEX的与会者将有机会与行业专业人士面对面交流，探索潜在合作机会，并参与推动行业创新与卓越的深度讨论。
作为独家合作伙伴，XS.com的品牌标识将在会场显著位置展示，进一步凸显其在金融服务领域的领导地位和卓越声誉。
同时，卡塔尔金融博览会暨颁奖典礼也将为金融和金融科技领域的杰出成就举办庆典活动，XS.com十分荣幸能够支持这一表彰行业贡献、激励行业发展的重要举措。
XS.com的这一赞助再次彰显了其对创新的不懈追求，以及作为交易与金融科技发展推动力量的重要角色。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于AFAQ 集团
AFAQ 海外集团是媒体、活动和展会行业中的佼佼者。
集团不仅深耕本地多年，更拥有丰富的海外运营经验，建立了全球范围的合作伙伴关系网。
AFAQ 集团致力于在持续变化的世界中不断发展，在动荡的金融市场中积极为客户引荐新产品和新行业。
XS Editorial Team
作为MENA地区最重要的金融盛事之一，QFEX将汇聚交易者、投资者、金融专业人士及行业领袖，共同探讨塑造金融服务未来的最新趋势、创新与发展方向。
作为独家合作伙伴，XS.com将在此次盛会上发挥核心作用，推动金融领域的深度交流与合作，同时彰显其始终致力于通过前沿解决方案赋能全球交易者与投资者的坚定承诺。
此外，这家屡获殊荣的经纪商还将邀请行业专家作为特邀讲师，与现场观众分享他们的独到见解与专业知识。
XS.com研究部门负责人Ahmed Negm将在活动中发表一场主题为“人工智能对全球金融市场的影响”的专题讲座。
而XS.com业务发展副总裁Elie Nachawaty则将带来“利用人工智能优化在线交易策略”的精彩演讲。
XS.com MENA地区总监Shadi Shalloum在谈到此次合作时表示：
“成为卡塔尔金融博览会暨颁奖典礼的独家合作伙伴，充分体现了我们支持金融界深度互动与交流的决心。这次活动是与地区内专业人士交流思想、分享经验的绝佳机会，也让我们能够展示XS.com所秉持的核心价值观。能够参与这一盛会，我们倍感荣幸，这也为我们进一步巩固在中东地区充满活力的金融市场中的关系提供了重要平台。”
在QFEX现场，XS.com将展示其最先进的多资产交易平台及金融产品，与会者可以亲身体验XS.com解决方案如何助力优化交易流程。
公司还将组织一系列互动活动及现场演示，由XS.com专家团队带来独到观点与咨询服务，满足现代交易者的核心需求。
AFAQ 集团活动与媒体首席执行官Suhair Alashqar表示：
“在我们不断推动中东地区投资行业变革的过程中，我们衷心感谢XS.com再次成为我们的独家合作伙伴。XS.com对即将到来的2024卡塔尔金融博览会暨颁奖典礼的一如既往支持，对我们而言非常珍贵。”
QFEX的与会者将有机会与行业专业人士面对面交流，探索潜在合作机会，并参与推动行业创新与卓越的深度讨论。
作为独家合作伙伴，XS.com的品牌标识将在会场显著位置展示，进一步凸显其在金融服务领域的领导地位和卓越声誉。
同时，卡塔尔金融博览会暨颁奖典礼也将为金融和金融科技领域的杰出成就举办庆典活动，XS.com十分荣幸能够支持这一表彰行业贡献、激励行业发展的重要举措。
XS.com的这一赞助再次彰显了其对创新的不懈追求，以及作为交易与金融科技发展推动力量的重要角色。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
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集团不仅深耕本地多年，更拥有丰富的海外运营经验，建立了全球范围的合作伙伴关系网。
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