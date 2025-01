LaunchX של Bitget תתמוך בגיוס בהיקף של 5 מיליון דולר של Jambo לטובת תוכנית לשיגור לוויין

ויקטוריה, סיישל, Jan. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, גאה להכריז על אירוע LaunchX הקרוב עבור Jambo, הרשת הסלולרית הגדולה בעולם ברשת הבלוקצ'יין. Jambo שואפת לגייס 5 מיליון דולר באמצעות מכירה אסימונים ב-LaunchX של Bitget כדי לממן תוכנית שיגור לוויין שאפתנית שנועדה לחבר רשת עולמית של טלפוני JamboPhones ולהרחיב את הגישה לשירותים מבוזרים.

Jambo היא מובילה עולמית באקו סיסטם של הבלוקצ'יין באמצעות JamboPhone, הטלפון הקריפטוגרפי המקורי בשווי 99 דולר. עם למעלה מ-700,000 יחידות שנמכרו בשנת 2024 לבדה, החברה נמצאת בחזית האספקה של טכנולוגיות Web3 לשווקים מתעוררים. תוכנית הלוויין היא השלב הבא לשילוב ורטיקאלי של גישה לנתונים ללא גבולות למשתמשי JamboPhone בכל רחבי העולם.

JamboPhone הוא מכשיר במחיר סביר עם מפרט גבוה המגיע עם התקנה מראש של יישומי Web3, והוא מאפשר למשתמשים לעסוק בתחום הפיננסי המבוזר, במשחקים ובהזדמנויות להרוויח. עם תוכנית הלוויין שלה, Jambo לוקחת את האקו סיסטם שלה לשלב הבא באמצעות אבטוח גישה ללא הפרעה לנתוני משתמשים, אפילו באזורים מרוחקים בהם יש קישוריות מוגבלת לאינטרנט.

LaunchX היא פלטפורמת השקת האסימונים המובילה של Bitget, והיא מאפשרת למשתמשים לגשת לפרויקטים קריפטוגרפים בשלבים מוקדמים עם יסודות חזקים ויעדים חדשניים. על ידי השתתפות ב-LaunchX, המשתמשים מקבלים גישה לאסימונים מבטיחים ובמקביל תורמים לקידום טכנולוגיות מהפכניות.

גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget , ציינה: "החזון של Jambo לחבר את העולם באמצעות בלוקצ'יין וחדשנות במובייל מתיישר באופן מושלם עם התוכנית שלנו לתמוך בפרויקטים שמשנים את התמונה. ההובלה של תוכנית הלוויין של Jambo באמצעות LaunchX מעצימה את המאמצים שלהם לגשר על הפער הדיגיטלי ולשחרר את הפוטנציאל של Web3 עבור שווקים מתעוררים. זוהי עדות למחויבותה של Bitget לאפשר פרויקטים המניעים ערך ארוך טווח עבור האקו סיסטם הקריפטוגרפי העולמי".

יוזמת שיגור הלוויין של Jambo מייצגת מהלך נועז לשילוב תשתית הקישוריות שלה באופן ורטיקאלי. התוכנית שואפת לספק גישה אמינה לאינטרנט ליותר מ-3 מיליארד אנשים שסובלים מבעיות קישוריות, ולהעצים את האימוץ של תחום הקריפטוגרפיה באמצעות גישה עקבית לנתונים, וכן להיות מוכנה לעתיד עם הדרישות ההולכות וגדלות של העולם המבוזר.

"הבעלות על תשתית הקישוריות שלנו תסייע לנו להבטיח שהמשתמשים שלנו תמיד יישארו מחוברים לכלכלה המבוזרת", אמר ג'יימס ז'אנג (James Zhang), מנכ"ל Jambo . "מעבר לכך שתוכנית הלוויין מחזקת את היתרון התחרותי של JamboPhone, היא גם יוצרת אפשרויות חדשות עבור יישומים ניידים מבוססי בלוקצ'יין, החל ממאמתים מבוזרים ועד לרשתות עמית לעמית".

Jambo ($J) הוא הפרויקט השני שמוצג ב-LaunchX של Bitget, לאחר ההשקה המוצלחת של Fuel Network ($FUEL), שהשיגה את היעד שלה שעמד על 5.5 מיליון דולר עם עניין עצום, וקיבלה התחייבות כוללת של למעלה מ-400 מיליון USDT מ-141,430 משתתפים.

האסימון של Jambo ($J) נמצא בלב האקו סיסטם של Jambp, והוא מציע תגמולים, הנחות ותשלומים שמזינים את הכלכלה המבוזרת שחזתה החברה. באמצעות LaunchX של Bitget, משתמשים יכולים להצטרף ליוזמה חלוצית זו ולהיות חלק ממסע הממזג בלוקצ'יין, חומרה וקישוריות.

לפרטים נוספים על אופן ההשתתפות באירוע LaunchX עבור Jambo, בקרו כאן .

