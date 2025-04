NexGen Cloud sichert sich 45 Mio. USD in Serie-A-Finanzierung zur Erweiterung der souveränen KI-Infrastruktur in Europa

LONDON, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NexGen Cloud, ein führendes britisches Unternehmen im Bereich der KI-Infrastruktur, hat seine Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen und 45 Mio. USD bei einer Bewertung von 354 Mio. USD eingenommen. Die Finanzierung wird von vermögenden Privatpersonen und Familienstiftungen unterstützt und soll die globale Expansion vorantreiben und die souveränen KI-Fähigkeiten in Europa stärken.

Seit der Einführung von Hyperstack im Jahr 2023 hat NexGen Cloud einen Umsatz von 72 Mio. GBP (2023–2024) erwirtschaftet, was auf einen Anstieg der KI-Cloud-Umsätze um 380 % und einen Anstieg der Transaktionen um 2.272 % zurückzuführen ist. Mit einer GPU-Auslastung von 90 % bietet Hyperstack über 10.000 Benutzern, darunter Red Hat, Ingenix.AI, Tyne und ArchiLabs, KI-Rechenleistung auf Unternehmensniveau auf Abruf.

Als Vorreiter im Bereich GPU Cloud hat NexGen Cloud eine eigene API entwickelt, die es Partnern ermöglicht, skalierbare Rechenleistung auf Unternehmensniveau über Hyperstack bereitzustellen. Diese Partnerschaften umfassen die Bereiche Softwareentwicklung, klinische Studien und KI-gesteuertes Design in allen AEC-Sektoren.

Ed Goode, CEO von Shadeform, dazu: „NexGen war ein unglaublich zuverlässiger Partner bei der Skalierung unseres Cloud-Marktplatzes. Die durchweg zuverlässigen Server des Unternehmens für alle Arten von GPU-Arbeitslasten – gepaart mit erstklassigem Support und Leistung – waren erstklassig. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit dem Team des Unternehmens und seiner immer umfassenderen Ausrüstung zu wachsen.“

Die Mittel der Serie A werden die Infrastruktur ausbauen, um der hohen Auslastung und der steigenden KI-Nachfrage in Europa gerecht zu werden. NexGen Cloud wird auch seine Full Stack Cloud verbessern, um produktionsreife KI für Unternehmen zu unterstützen.

Die Strategie von NexGen Cloud konzentriert sich auf den Aufbau von Partnerschaften, um den Zugang zu KI-Rechenleistung zu erweitern, insbesondere für große Unternehmen und Regierungen. Der Plan umfasst eine erweiterte Infrastruktur, neue KI-Produkte für die vollständige Zyklusentwicklung und Dienste wie serverlose Inferenz auf dedizierten VMs, die den Datenschutz und die Datensicherheit verbessern.

Das Unternehmen wird außerdem „Fine-Tuning-as-a-Service“ einführen, um die Anpassung von Modellen zu optimieren und Cluster-Ressourcen zu optimieren, und so seine Rolle bei der Förderung der digitalen Transformation in Europa stärken.

Chris Starkey, CEO und Co-Founder von NexGen Cloud, kommentierte dies wie folgt: „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung unserer geschätzten Investoren, die unsere Vision einer robusten und souveränen KI-Infrastruktur in Europa teilen. Diese Finanzierung der Serie A ist ein entscheidender Schritt zur Verwirklichung unseres Ziels, das Rückgrat für KI-gestützte Lösungen auf dem gesamten Kontinent zu werden.“

Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung baut NexGen Cloud seine Kapazitäten schnell aus. Über Hyperstack bietet das Unternehmen hochzuverlässigen, ingenieurgeführten Support und praktische Optimierung und gewinnt durch reibungslose Abläufe und höchste Effizienz kontinuierlich das Vertrauen seiner Kunden.

Medienkontakt:

Julian Tanner

MHP Group

Julian.tanner@mhpgroup.com

+44 7733 717995

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.