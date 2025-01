FST Corp.、啟坤科技股份有限公司宣佈與Chenghe Acquisition I Co.合併並於美國公開上市

香港和臺北, Jan. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 創新高爾夫球桿製造商啟坤科技股份有限公司(“FST”) 和Chenghe Acquisition I Co.(“SPAC”)日前宣佈,於2025年1月15日完成了業務合併交易(“合併”)。 新成立的控股公司FST Corp.的普通股在2025年1月16日在納斯達克全球市場開始公開交易。

FST以其自有品牌KBS設計、製造和銷售高爾夫球桿身,並為全球其它高爾夫球桿品牌設計、生產和銷售高爾夫桿身,其願景是成為高爾夫球桿身和高爾夫球配件領域的領先全球品牌。FST認為,與SPAC的合併並成為美國上市公司,將提高其品牌戰略的運營效率,有助於實現長期的國際化目標。

管理層評論



莊宇龍,FST董事會主席說:“我們很高興可以按計劃完成和SPAC的合併,這是FST成為公開上市公司的重要歷程碑。這戰略性的步伐將加快FST的增長及增強我們以精湛工藝及技術來服務全球高爾夫球桿及周邊產品的能力。這也是FST往後增長的基石,讓FST邁入全球舞臺, 為我們提供使我們能夠快速捕捉有利行業發展的趨勢的資源。

顧問

裡維爾證券有限責任公司擔任SPAC的金融和資本市場顧問。日內瓦資本集團(Geneva Capital Group)擔任FST的財務顧問。偉凱律師事務所(White & Case LLP), 邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥和理律法律事務所擔任SPAC的法律顧問。蘭迪律師事務所,奧傑律師事務所和羅斯律師集團擔任FST的法律顧問。

關於 FST



FST 是一家總部位於台灣,主要從事高爾夫球桿的研究、開發、生產及銷售的公司。其客戶遍及全球主要的高爾夫品牌製造商和分銷商。除了進行鋼製高爾夫球桿的承包生產服務外,FST還設計、製造並銷售自有品牌的高品質高爾夫球桿,KBS 是著名的高爾夫球桿品牌和生活風格創新者,受到全球 PGA 職業選手的信賴。欲瞭解更多資訊,請訪問 https://fstcorp.com 和 www.kbsgolfshafts.com。

關於 Chenghe Acquisition I Co.

Chenghe Acquisition I Co. 是一家根據開曼群島法律成立的特殊目的收購公司,旨在與一個或多個企業進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的商業結合。欲了解更多信息,請訪問 https://chengheinv.com/chenghe-acquisition-i-co/。

無要約或徵集

本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請,在任何管轄區,在未按該轄區證券法進行登記、取得資格或豁免權前,不得該轄區進行任何證券銷售,因為在該司法管轄區進行此類要約、邀請或銷售均屬非法。

關於前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿,以及 FST、SPAC、FST Corp.暨其各自關聯方的代表不時所作的某些口頭聲明,包含或可能包含《1995 年私人證券訴訟改革法》之“安全港”條款所指的“前瞻性聲明”。SPAC、FST 和FST Corp.的實際結果可能與其預期、估算和預測有所不同,因此,您不應將這些前瞻性聲明視為對未來事件的預測。諸如“預期”、“估算”、“項目”、“預算”、“預測”、“期待”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可以”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“或許”和“持續”等字眼,及類似表達的用語,旨在識別這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於關於在納斯達克開始交易的聲明、未能實現商業合併的預期利益、FST 的持續增長和擴展及其為客戶和投資者提供價值的能力,以及在FST Corp.於 2024 年 12 月 3 日向證券交易委員會(“SEC”)提交的最终委托書/招股說明書中“風險因素”標題下所描述的其他風險,以及 FST Corp. 將來向 SEC 提交的任何文件中所包含的風險。這些前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性,可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些因素大多超出 FST Corp.、FST 和 SPAC 的控制範圍,且難以預測。如果這些風險或不確定性之一或多個實現,或基本假設被證明不正確,實際結果可能會與這些前瞻性聲明所指示或預期的結果有重大差異。讀者應謹慎對待並不應依賴任何前瞻性聲明,這些聲明僅代表截至發布之日的情況,FST Corp.、FST 和 SPAC 均無義務更新前瞻性聲明,以反映其發布後的事件或情況,除非法律或適用的法規要求。

欲瞭解更多資訊,請聯繫

投資者聯繫方式:

FST Corp.

Kathee Lin

kathee.lin@fstshafts.com

Geneva Capital Pte. Ltd.

Bob Lau

bob.lau@genevagroup.com.sg

Chenghe Acquisition I Co.

38 Beach Road #29-11

South Beach Tower

Singapore 189767

