January 17, 2025 TRANSCRIPT OF INTERVIEW: SENATOR RISA HONTIVEROS WITH TED FAILON AND DJ CHACHA ON TRUE FM

January 17, 2025 Q: Ano nga po ba ang pangunahing layunin ng SB 1979? At bakit po mahalaga na maipasa ito sa Kongreso? Senator Risa Hontiveros (SRH): Ang pangunahing layunin po nitong Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ay maturuan, masuportahan, at maprotektahan natin ang ating mga anak, ang ating mga estudyante laban sa maagang pagbubuntis. Layunin din po ng Comprehensive Sexuality Education sa bill na kung sa kabila nung lahat ng ating preventive measures ay maaga parin silang mabuntis, at least mag-provide ng social protection sa kanila, para makabalik at makapagtapos sa pag-aaral, maturuan at masuportahan silang alagaan yung kanilang mga babies at mapigilan ang repeat teenage pregnancy. At ito pong dalawa o lahat ay mahalaga dahil 2019 pa lang sinasabi na ng National Economic and Development Authority o NEDA na national and social emergency na ang teenage pregnancy. Lalo pong tumindi ang trends nito mula nung pandemic sa maraming iba't ibang rehiyon ng ating bansa and especially at risk yung, can you believe it, 10 to 14 year olds natin, bukod pa po sa 15-19 year olds. Mula po kasi nung mga taong iyon, tumaas ang incidence ng teenage pregnancy by 10% at kung sa ages 15-19 tumaas ang teenage pregnancy sa kanila ng mga 9 point something percent, worse pa po sa ages 10 to 14, tumaas by 35%, so hindi talaga umaampat, bagkus ay lalong tumitindi, tumataas lalo na dun sa youngest cohort natin ng mga teens at alam natin kung ano yung masamang epekto ng maagang pagbubuntis sa ating mga bata. Q: Kausap nga po namin nitong nakaraan ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition na sinasabi niya na naituturo naman po ito, yun nga lang nakapaloob siya sa subjects ng mga bata. So because of the CSE, ginawa niyo po ito dahil nakikita niyo na hindi po na nagwowork ang kasalukuyang sex education na meron na ngayon sa subjects ng mga bata na naituturo? SRH: Hindi naman po. Actually, ito nga pong CSE na isang probisyon, preventive provision dito sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ay pagpapatuloy lamang dun sa CSE na nandun narin sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law na ipinasa po natin nung 2013 at deemed Constitutional ng Korte Suprema nung 2014. And yun na nga po, ipinatutupad na ng Department of Education ang isang CSE curriculum nila and wala pong nagpipigil na kapag naipasa na itong Prevention of Adolescent Pregnancy Bill into law, na yung probisyon niya on CSE ay ma-improve no? Kung may mga kulang pa o gaps, mapuno ito. Kung meron mang mga mali ay maiwasto. Ganyan po ang legislative process po natin. Q: Senator, ito pong inyong panukalang ito section 6 nga age- and development- appropriate CSE basically po pinauubaya niyo rin sa DepEd ang magiging curriculum o laman nito at ang Bill is just to institutionalize the program? SRH: Ganon po. Gusto naming bigyan ng patuloy na legislative support ang pagpapatupad ng CSE bilang isang mahalagang preventive measure sa teenage pregnancy at importante yung binanggit ninyong mga katangian parin dapat ng CSE na age- and development appropriate. Para sa mga pinakabatang estudyante na patuloy na tumatanggap ng CSE sa mga eskwelahan, it could be as simple as mapangalanan ang iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, mapag-usapan din yung boundary setting, halimbawa matuto silang sabihin na "ops di po ako kumportable kung paano ako niyayakap nitong adult na ito." So ito parin po yung mga standards o prinsipyo na oobserbahin sa patuloy na mas mahusay na pagpapatupad ng CSE sa ating mga eskwelahan. At kaya rin po dun sa CSE provision dito sa Prevention of Adolescent Pregnanacy Bill, ang participants po ay hindi lamang ang ating mga anak at estudyante, pati po tayong mga magulang, pati po yung mga guro, kung paano mas maalam at mas effective at mahusay na matatalakay yung ganitong mga paksa sa ating mga anak at estudyante. Q: Basahin ko po itong mismo rin pong natanggap ko na ipinapakalat po na impormasyon. Sabi po dito, Senate Bill 1979 known as the Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 is currently on 3rd reading. While the title may sound well-intentioned, the contents of this Bill pose a grave threat to our moral, societal, and spiritual values. The authors of the Bill label as an Anti-Teen pregnancy bill but hidden within is a curriculum called Comprehensive Sexuality Education. According to the UNESCO technical guide, it is based on a curriculum, which includes teaching as young as 4 yrs old about childhood masturbation, introducing 6 yr olds to the concept of bodily pleasures through the five senses, asserting that by age 9 children have their own sexual rights. Ano pong iyong masasabi dito? SRH: Yan pong mga sinasabi nilang laman ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill at kahit ng Comprehensive Sexuality Education provision ng aming Bill ay I'm sorry to say, mga fake news. Pagsisinungaling po yan tungkol sa Bill. Walang ni isang pangungusap, salita, ni titik, ni punctuation mark sa Bill ay nagtatalakay o lalo na nagsusulong ng sinasabi nilang mga childhood masturbation o sexual rights at iba pang sinasabi na fake news. Wala po diyan sa Bill at wala po sa CSE provision ng Bill and no Bill that would pass in the Philippine Congress would ever include those. At para ma-correct lang din ang kanilang misinformation, nasa 2nd reading pa lamang po. Nasponsor yung bill way back in 2023, nandun po yun sa Senate website na bukas para sa public consumption, naka-livestream sa Senate Youtube yung hearings niyan, nasa 2nd reading pa lamang and actually lahat po ng kanilang mga-- masyado po silang advanced mag-isip eh, yung ganyang disinformation, mga fake news ay lahat malilinaw sa tamang proseso at venue ay yun po yung periods of interpellation and amendments na last year pa po namin hinihintay dito sa Senate. Q: I'm sure alam niyo narin po yung study na gaano po kabata ngayon ang mga nabubuntis. SRH: Nakakashock para sa akin din bilang isang magulang ng apat, na tatlo sa kanila ay babae, natatala at natatrack yung trend ng teenage pregnancy sa 10-14. 10 years old, grade 5. Q: Kasi diba yung batas din para doon sa Reproductive Health nga napakalaking kontrobersya yan, yung mga tutol diba sa birth control, sa artificial birth control kaya ito ho siguro marahil po ang kanilang pinupunto. Yung kaisipan na influence ito ng Western culture -eh iba tayo sa Pilipinas, iba ang ating kultura, diba Katoliko tayo? Iba ang ating pananaw sa usapin ng sex, diba? ito raw po ay influenced by Western culture. SRH: Ito po ay influenced ng human culture higit sa lahat dahil kung standards ang paguusapan ang pinakamataas na standards na tinitignan namin sa Bill at kasama ang CSE ay yung UN declaration of human rights at yung UN Convention on the Rights of the Child, na matagal na at paulit-ulit na nasasalamin sa iba't ibang national laws natin tungkol sa karapatan at welfare ng bata at best interest of the child. At syempre, sa legislation natin, walang pinakamataas at pinakamahigpit kumbaga last touch kundi ang ating Konstitusyon so siymepre anuman ang nirerefera na mga national and international standards, kumbaga the buck stops at kung ano lamang ang naangkop sa konteksto nating mga Pilipino at sa mga kultura natin dito sa Pilipinas, yun at yun lang po lamang ang pumapasa sa batas at mindful po kami diyan nung drinaft po itong Prevention of Adolescent Pregnancy Bill at bakit? Dahil gusto po naming maging epektibong instrumento ito para matulungan yung ating mga bata na magkaroon ng isang kabataan ng pag-aaral, paghahanda sa eventual na pagtratrabaho't hanapbuhay nila, paghahanda sa pagtataguyod ng sariling pamilya sa tamang panahon at hindi yung nagkakaroon na dagdag pa na hirap kung masyadong maagang mabubuntis. And even if that should happen, social proteksyon parin para balik aral, tulong sa pag-alaga sa baby, maiwasan ang repeat teenage pregnancy. Q: Nung panahon natin, kami po, wala pang internet, ni wala pangang betamax, eh wala akong maalala na itinuro yung mismong pakikipagtalik itong mga pagkakaroon ng STD diba walang ganon eh walang ganong usapin eh. Kumbaga, natutunan mo ito doon sa buhay mo bilang teenager, kayo-kayo at parang taboo pag-usapan. Ganon ba rin sayo? Kasi ngayon ang mga bata may internet eh, yung pornograpiya very accessible sa kanila no? Anong kaibahan noon sa ating panahon sa panahong ito sa pagtuturo nga ng sex? Ang panganib nito at proteksyon para dito. SRH: Yung isa talagang malaking pagkakaibang factor mula nung tayo ay mga bata at ngayong mga anak natin at estudyante ay mga bata ay tinukoy niyo, yung internet. Sa dami ng mga impormasyon diyan na hindi lahat ay totoo, may fake news nga sa internet, napasukan pa ang legislation ng fake news, at hindi talaga may gabay lagi, hindi laging may caring na paggabay sa ating mga anak at estudyante kung ano ba yung totoo, ano ba yung tama, ano ba yung makatao diyan. KAya't mas maigi na na yung mga tayong mga magulang ay makasama dito sa CSE programs ng DEpEd at lalo naming sinusuportahan dito sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Maigi din na yung ating mga guro ay patuloy na maturuan paano tama sa bawat level ng kanilang mga estudyante i-handle itong CSE para ang mga anak natin, ang mga estudyante ay hindi lamang sa internet aasa, hindi lamang din sa kani-kanilang mga kaibigan lamang na bagamat maaring in good faith ang kanilang pagtatanong, maaring pare-pareho lamang ang kanilang alam o hindi alam o maling alam. Mabuti nang i-equip natin yung ating mga anak at estudyante ng mga tamang impormasyon, skills, at tamang orientasyon na makatao dito sa ilang mga subjects sa DepEd sa ngayon lima ang pinagdadaluyan ng CSE, hindi rin nga naman lahat, lima lamang, para may tama at epektibong gabay.

