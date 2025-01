PHILIPPINES, January 17 - Press Release

January 17, 2025 [TRANSCRIPT OF INTERVIEW] Senator Risa Hontiveros on Balitanghali with Connie Sison

January 17, 2025 [TRANSCRIPT OF INTERVIEW] Senator Risa Hontiveros on Balitanghali with Connie Sison Q: Gaano ho ba ka-urgent na kailangang maipasa ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill at handa na ba ang ating bansa dito? Senator Risa Hontiveros (SRH): Handang-handa po. Actually, hinihintay na po natin ito. Napaka-urgent dahil 2019 pa lamang, so higit kalahating dekada na, ay sinabi na po ng National Economic and Development Authority na national and social emergency ang teenage pregnancy dito sa atin. Dahil naitala mula noon at lalo na mula noong pandemic na hindi bumababam, kundi tumtaas ang incidence ng teenage pregnancy mula 10 hanggang 19 years old. Mula pa lang ng pandemic, tumaas ng 10% ang incidence ng teenage pregnancy sa buong age range na yun na 10 to 19. At kung tumaas dun sa ages 15 to 19 by mga 9.7%, dun sa 10 to 14 years old, tumaas by 35%. So ibig sabihin po, dumadami, hindi kumokonti yung ating mga anak, yung ating mga estudyante na mas malamang na hindi nakapagtatapos sa pag-aaral, hindi nakapaghahanda ng maayos na trabaho at hanapbuhay, at masyadong napaaga yung pagpapatatag ng pamilya nila o pagtataguyod ng pamilya, samantalang sila mismo ay mga bata pa. Q: Pero Senator, naalarma ho kasi, at tumututol ang isang family rights group sa pagi-implement nitong Comprehensive Sexuality Education program. Dahil ang sabi po nila, may provision daw na hindi angkop, hindi age-appropriate, at posibleng pangang banta sa moral, societal, at spiritual values. Ano po ba ang sinasabi ninyo tungkol dito sa mga sinasabing nakapaloob daw diyan? SRH: Precisely, at nandun mismo sa text ng Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy na yung Comprehensive Sexuality Education doon na isa sa mga preventive measures para sa teenage pregnancy ay mananatiling age appropriate at developmentally appropriate. Tulad na lamang ng naipasa na sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law noong 2013, na-rule ng Korte Suprema na constitutional, at yung mismong standards, age and developmentally appropriate, na inoobserba na ng DepEd sa kanilang mga CSC curricula. So, sabi ng grupo sila ay naalarma, pero naging alarmist sila. Dahil masyadong advanced mag-isip at kalaunan kasinungalingan ang kanilang naging batayan ng pag-atake sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Fake news po ang ipinamudmod nila laban dito. Q: Pero ang sinasabi po kasi parang international na ano to eh, parang ina-adopt na natin. Lahat po ba ng nakalagay doon i-adopt natin o may mga sinasabi po sa international standards na babaguhin natin according po sa ating kultura at ating faith. SRH: Exactly po. Sa ating mga kultura dito sa Pilipinas, kasama ng iba't ibang mga pananampalataya at sa kasalukuyang konteksto ng ating bansa, ang anumang pagtingin sa mga international sources ay sa huli, papasailalim pa rin dyan sa mga konteksto at mga kultura natin at higit sa lahat sa ating konstitusyon. Yung umiiral ngayon na CSE curricula sa DepEd, ibig sabihin ay kung meron pa tayong nakikitang gaps dyan o pagkakamali man, pwedeng punuin, pwedeng iwasto hanggang sa period of amendments dito sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Q: Okay, pero gano'ng katotoo ho ba na sinasabi kasi nga nila, diba na sa isa sa mga probisyon daw doon, sa kanilang kultura, sa ibang kultura, tanggap ho yung pagiging sexually active na ng mga bata. May mga nakalagay diumano doon sa CSE, na kapag sa edad pa lamang na siyam na taong gulang, ay active na ang isang bata, eh di na po pwedeng suwayin na magulang. Ano ho ba ang katotohanan diyan? SRH: Nako, ang katotohanan diyan, ay isa sa mga fake news nila yan laban sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Kung saan nila nahugot na hindi na nating mga magulang masasabihan, magagabayan ang anak, walang-wala sa text at sa diwa ng Senate Bill 1979. Wala pong magtatangkang, pigilin tayo na pangunahing alagaan ang ating mga anak. Kahit sa Comprehensive Sexuality Education provision, dyan sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, kasama tayong mga magulang sa CSE para mas lalo tayong ma-enable na pag-usapan itong importanteng bagay sa ating mga anak. Kasama sa CSE, hindi lang ang ating mga anak at mga estudyante, hindi lang tayong mga magulang, pati po yung mga guro para talagang tamang ma-handle nila in an age- and developmentally-appropriate way itong material na ito sa DepEd curricula. Q: So paglilinaw lamang, dun sa original po na pinag-adopt-an natin o pinagkuhanan po nitong international na patakaran po na ito sa CSE, wala hong ganong provision even? O meron dun sa kanila at iibahin lang sa atin? SRH: Iibahin po sa atin. Q: Iibahin sa atin. SRH: Mayroon iisang study akong napagalaman, hindi po namin naging reference dito sa Prevention of Adoslecent Pregnancy dahil ang solong reference namin ay yung CSE na nandoon na sa constitutional at ipinasa at iniro-rollout ng DepEd na CSE sa Responsible Parenthood Law. Dahil nag-alarmist ang grupo, nagmudmod ng fake news laban sa aming bill, inalam namin, ano ba itong mga sinasite nilang UNESCO at WHO. There's only one study na nakikita namin, kinomission ng WHO, pero for study in Europe. So hinding-hindi yun reference dito sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. At basically, common sense lamang na anuman ang mga international references, sa huli, the buck stops at the Philippine Constitution. Q: Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming information na yan at sa inyo pong oras.

