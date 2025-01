El King Faisal Specialist Hospital & Research Centre realiza el primer trasplante asistido por robot del mundo de un dispositivo de asistencia ventricular

RIAD, Arabia Saudí, Jan. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC), ubicado en Riad, ha realizado con éxito el primer trasplante asistido por robot del mundo de un dispositivo de asistencia ventricular (HeartMate 3), desarrollado por Abbott. Se trata de un procedimiento innovador que supone un importante avance en la tecnología médica y la atención al paciente.

La cirugía se realizó a un hombre de 35 años que llevaba 120 días hospitalizado debido a una insuficiencia cardíaca avanzada, que también había provocado un deterioro de la función renal y pulmonar. Gracias a este procedimiento quirúrgico innovador, el paciente está en camino de hacer realidad el sueño de volver a casa con su familia.

El procedimiento fue dirigido por el Dr. Feras Khaliel, jefe de Cirugía Cardiaca y director del Programa de Robótica y Cirugía Mínimamente Invasiva del hospital. El paciente permaneció solo cuatro días en la unidad de cuidados intensivos, un período que dista mucho del promedio de 26 días que conllevan otros procedimientos similares realizados con métodos quirúrgicos tradicionales. Asimismo, se espera que el tiempo de recuperación se reduzca notablemente, y el alta está prevista en un plazo de 10 días, en lugar de los 63 días que suelen requerir las intervenciones convencionales.

En palabras del Dr. Bjorn Zoega, director general adjunto del KFSHRC: «Este hito demuestra nuestra capacidad de encontrar el equilibrio entre la innovación audaz y unas medidas de seguridad estrictas para ofrecer soluciones de vanguardia que redefinen las posibilidades de la asistencia sanitaria». También añadió que este logro consolida el liderazgo de Arabia Saudí en innovación médica a escala mundial.

El Dr. Khaliel destacó la precisión y la seguridad de la cirugía asistida por robot, y resaltó que el paciente no tuvo infecciones ni hemorragias durante ni después de la intervención. «El paciente quedó sorprendido por la mínima cicatriz, lo que evidencia las capacidades avanzadas de la tecnología robótica», comentó.

«Es un gran honor para nosotros habernos asociado con el KFSHRC de Arabia Saudí para desarrollar esta iniciativa transformadora, que enfatiza el papel fundamental de la tecnología sanitaria a la hora de mejorar la vida de las personas y optimizar los resultados médicos», afirmó Keith Boettiger, vicepresidente de la división de Insuficiencia Cardíaca de Abbott. «Este logro va en línea con el compromiso de Abbott de empoderar a las personas para que puedan vivir una vida más plena y saludable».

Este éxito contribuye al legado de los logros del KFSHRC a escala internacional, como el primer trasplante de corazón totalmente robotizado y el primer trasplante de hígado robotizado del mundo. Unos hitos que subrayan el compromiso del KFSHRC con la innovación pionera y consolidan aún más su estatus como líder en atención médica especializada en todo el mundo.

Cabe destacar que el KFSHRC obtuvo el primer puesto en Oriente Próximo y África, así como el vigésimo puesto a nivel mundial, en la lista de los 250 mejores centros médicos académicos del mundo por segundo año consecutivo, y que fue reconocido como la marca sanitaria más valiosa de Arabia Saudí y Oriente Próximo según la clasificación de 2024 de Brand Finance. Además, la revista «Newsweek» lo incluye este mismo año entre los 250 mejores hospitales del mundo y en la lista de World’s Best Smart Hospitals para 2025.

Para obtener más información, visite www.kfshrc.edu.sa o póngase en contacto con nuestro gabinete de prensa escribiendo a mediacoverage@kfshrc.edu.sa

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f280955d-e829-40d7-b922-a44e9d7f5650

