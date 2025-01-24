XS.com為交易者推出獨家VIP計畫，樹立全新行業標杆
Business News/ -- 屢獲殊榮的全球多資產金融科技及金融服務提供者 XS.com 近日宣佈，隆重推出其獨家VIP客戶計畫（XS VIP），旨在為最忠誠、最活躍的交易者提供前所未有的特權和福利，全面提升交易體驗。
XS VIP計畫是 XS.com 致力於為客戶創造卓越價值的重要里程碑。通過提供多層級的忠誠度計畫及逐步升級的專屬福利，XS.com 不僅為交易者帶來優越的交易條件，還提供量身定制的個性化服務，為行業樹立了全新標準。
XS.com 集團執行長Mohamad Ibrahim 在計畫發佈時表示：
“我們非常高興為忠實客戶推出 XS VIP 計畫。這不僅僅是一個忠誠度計畫，更是我們確保最忠實的交易者在每一步都感受到被重視和支援的方式。無論是更好的交易條件，還是專屬的生活特權和個性化諮詢服務，XS VIP 計畫充分體現了我們為客戶提供世界一流交易體驗的承諾。”
該計畫設有五個會員等級，從 3星級到 7星級，根據客戶的歷史累計存款金額和季度交易量進行劃分。
福利包括優先客戶支援、尖端的人工智慧交易分析、交易分析、專屬客戶經理、獨家教育材料等。
頂級會員更可享受定制化研究報告、升級版交易條件，以及年度旅行和與 XS.com 高層管理團隊的面對面交流等千載難逢的機會。
此次計畫發佈展現了 XS.com 在金融服務領域持續創新的努力，通過推出 XS VIP 計畫，XS.com 進一步夯實了其作為行業領導者的地位，為全球交易者提供深厚的機構流動性、尖端的交易技術及無與倫比的客戶支援。
作為賦能全球交易者和投資者的重要使命的一部分，XS.com 正在重新定義金融市場中的“可靠合作夥伴”這一概念。XS VIP 計畫的推出，標誌著 XS.com 持續為金融科技和金融服務行業樹立卓越標杆。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
XS Editorial Team
XS VIP計畫是 XS.com 致力於為客戶創造卓越價值的重要里程碑。通過提供多層級的忠誠度計畫及逐步升級的專屬福利，XS.com 不僅為交易者帶來優越的交易條件，還提供量身定制的個性化服務，為行業樹立了全新標準。
XS.com 集團執行長Mohamad Ibrahim 在計畫發佈時表示：
“我們非常高興為忠實客戶推出 XS VIP 計畫。這不僅僅是一個忠誠度計畫，更是我們確保最忠實的交易者在每一步都感受到被重視和支援的方式。無論是更好的交易條件，還是專屬的生活特權和個性化諮詢服務，XS VIP 計畫充分體現了我們為客戶提供世界一流交易體驗的承諾。”
該計畫設有五個會員等級，從 3星級到 7星級，根據客戶的歷史累計存款金額和季度交易量進行劃分。
福利包括優先客戶支援、尖端的人工智慧交易分析、交易分析、專屬客戶經理、獨家教育材料等。
頂級會員更可享受定制化研究報告、升級版交易條件，以及年度旅行和與 XS.com 高層管理團隊的面對面交流等千載難逢的機會。
此次計畫發佈展現了 XS.com 在金融服務領域持續創新的努力，通過推出 XS VIP 計畫，XS.com 進一步夯實了其作為行業領導者的地位，為全球交易者提供深厚的機構流動性、尖端的交易技術及無與倫比的客戶支援。
作為賦能全球交易者和投資者的重要使命的一部分，XS.com 正在重新定義金融市場中的“可靠合作夥伴”這一概念。XS VIP 計畫的推出，標誌著 XS.com 持續為金融科技和金融服務行業樹立卓越標杆。
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XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
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