Eliatra kündigt Early Access für MEOD – Managed Eliatra OpenSearch Distro an

Eliatra startet Early Access für MEOD, einen DSGVO-konformen Managed Service für OpenSearch, betrieben von IONOS, mit Enterprise-Grade Zuverlässigkeit.

DUBLIN, LEINSTER, IRELAND, January 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Eliatra, Gründungsmitglied der OpenSearch Software Foundation und führender Anbieter im OpenSearch-Ökosystem, gibt den Start seines Early-Access-Programms für MEOD (Managed Eliatra OpenSearch Distro ) bekannt.MEOD ist ein neuer Managed Service, der auf der leistungsstarken Eliatra OpenSearch Distribution (EOD) basiert und von IONOS, einem führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit strengen Datenschutzstandards und vollständiger DSGVO- Konformität, betrieben wird.Nehmen Sie am MEOD Early Access Programm teil!Eliatra erweitert die Verfügbarkeit von MEOD schrittweise, um höchste Servicequalität zu gewährleisten. Registrieren Sie sich einfach über unser Formular. Wir wählen regelmäßig neue Registranten aus, und selbst falls Sie nicht sofort ausgewählt werden, bleibt Ihre Bewerbung für zukünftige Runden bestehen.MEOD basiert auf EOD, Eliatras erweiterter OpenSearch-Distribution, die 100% Kompatibilität mit Standard-OpenSearch und Langzeit-Support garantiert. Als Managed Service adressiert MEOD die komplexen Herausforderungen von Unternehmen bei der Wartung geschäftskritischer Suchoperationen unter Einhaltung höchster Datensicherheits- und Schutzstandards."MEOD repräsentiert die nächste Evolution unserer OpenSearch-Expertise", sagt Jochen Kressin, Mitgründer von Eliatra. "Als Gründungsmitglied der OpenSearch Software Foundation sind wir einzigartig positioniert, einen Managed Service anzubieten, der Enterprise-Grade- Zuverlässigkeit mit fundierter Expertise vereint. Unsere Partnerschaft mit IONOS stellt sicher, dass MEOD die strengsten Datenschutzstandards erfüllt."Hauptmerkmale von MEOD:Aufgebaut auf der bewährten, sicheren Basis von EODEnterprise-Grade-Zuverlässigkeit und -SicherheitProfessioneller 24/7-Support mit garantierten SLAsDSGVO- und deutscher Datenschutz-Konformität durch IONOS-InfrastrukturÜber EliatraSeit der Gründung im Jahr 2020 ist Eliatra eine treibende Kraft im OpenSearch-Ökosystem. Als offizieller OpenSearch-Partner und Gründungsmitglied der OpenSearch Software Foundation leistet Eliatra einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung und Sicherung von Open-Source-Suchtechnologien.Für weitere Informationen und zur Teilnahme am Early-Access-Programm besuchen Sie https://eliatra.com/managed-eliatra-open-distro/ Kontakt:Gemma Caesar77 Lower Camden StreetDublin, D02 XE80, Ireland

