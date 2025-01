MediCapture lança MTR133 e MTR156

Ecossistema da série MediCapture MTR

Dois gravadores médicos com tela sensível ao toque prontos para IA em 13'' e 15'', com conectividade de câmera USB e capacidade total de áudio - em HD e 4K.

Continuamos na liderança em imagens médicas e integração de salas cirúrgicas. A série MTR representa um avanço na evolução da sala de cirurgia digital, com produtos mais inovadores chegando em breve.” — Michael Bishop

BRAZIL, January 17, 2025 / EINPresswire.com / -- A MediCapture, líder global em gravadores de vídeo médico e soluções de arquivamento, tem o orgulho de anunciar o lançamento oficial da série MTR, uma linha de inovadores gravadores médicos 4K com tela sensível ao toque. Projetada com nossa poderosa tecnologia MVR Core, a série MTR é um passo à frente na redefinição da conectividade na sala de cirurgia.A série MTR é um concentrado de tecnologia e ergonomia, pois combina em um design muito fino, de 1,3” / 32 mm, uma tela sensível ao toque confortável com o poderoso MVR Core pronto para IA e a funcionalidade 4K com entrada dupla para captura, arquivamento e compartilhamento de dados cirúrgicos.O MTR também oferece recursos USB exclusivos que permitem a conexão direta de câmeras PTZ USB para gravar todo o ambiente da sala de cirurgia e pode servir como uma interface de usuário para endoscópios USB. Combinado com sua conectividade de áudio total com alto-falantes integrados, ele oferece uma solução versátil e completa para clínicas otorrinolaringológicas, centros ambulatoriais, consultórios médicos, clínicas odontológicas e clínicas veterinárias.O cabeamento simplificado e as opções de montagem versáteis do MTR, incluindo montagens VESA em braços médicos ou pendentes, ou mesmo configurações autônomas, facilitam o posicionamento em salas de operação. Essa flexibilidade é particularmente valiosa durante cirurgias robóticas e microscópicas em que o espaço é limitado ou são necessárias visões secundárias para os enfermeiros. O MTR oferece controle moderno e flexibilidade ilimitada.Com mais de duas décadas de experiência em gravação e arquivamento de vídeo médico, desenvolvemos uma solução versátil e fácil de usar, disse Michael Bishop, CEO e presidente da MediCapture Inc. Continuamos a liderar o caminho em imagens médicas e integração de salas de cirurgia. A série MTR representa um avanço significativo na evolução da sala de cirurgia digital, com produtos mais inovadores chegando em breve.Como todos os nossos gravadores, o MTR vem com uma opção DICOM Made Easy™️ para recuperação fácil e rápida das informações do paciente e transferência de estudos para o PACS, uma opção de atualização 4Kp60 para gravar cirurgias delicadas com detalhes impressionantes.Experimente o controle moderno e a flexibilidade ilimitada com os gravadores médicos com tela sensível ao toque (MTR). Com uma interface maior e mais fácil de usar e um fluxo de trabalho inteligente alimentado pelo MVR Core, eles foram projetados para todos os tipos de clínicas e hospitais.Esses produtos inovadores foram lançados em todo o mundo a partir de 14 de janeiro de 2025. Para obter mais informações, acesse https://medicapture.com/mtr Sobre a MediCaptureA MediCapture é uma empresa líder de soluções de gravação e arquivamento de vídeo médico, que conta com a confiança de profissionais de saúde em mais de 80 países. Com foco em inovação, confiabilidade e integração perfeita, os produtos MediCapture capacitam as equipes médicas na sala de cirurgia com controle moderno e flexibilidade ilimitada. Para obter mais informações, visite www.medicapture.com

Série MTR 2025〡Conectividade exclusiva de câmera USB e capacidade total de áudio〡HD, 4K〡AI Ready〡MediCapture

