MediCapture lanza MTR133 y MTR156

Ecosistema de la serie MediCapture MTR

Dos grabadoras médicas con pantalla táctil preparadas para IA en tamaños de 13" y 15", con conectividad de cámara USB y capacidad de audio completa, en HD y 4K.

Seguimos liderando la integración de imágenes médicas y quirófanos. La serie MTR representa un avance significativo en la evolución del quirófano digital, y pronto llegarán más productos innovadores.” — Michael Bishop

ARGENTINA, January 17, 2025 / EINPresswire.com / -- MediCapture, líder mundial en grabadores de vídeo médico y soluciones de archivado, se enorgullece de anunciar el lanzamiento oficial de la serie MTR, una gama de innovadores grabadores médicos con pantalla táctil 4K. Diseñada con nuestra potente tecnología MVR Core, la serie MTR supone un paso adelante en la redefinición de la conectividad en el quirófano.La serie MTR es un concentrado de tecnología y ergonomía, ya que combina en un diseño muy fino, de 1,3» / 32 mm, una cómoda pantalla táctil con la potente tecnología MVR Core preparada para IA y la funcionalidad 4K de doble entrada para capturar, archivar y compartir datos quirúrgicos.MTR también ofrece capacidades USB únicas que permiten la conexión directa de cámaras PTZ USB para grabar todo el entorno del quirófano y puede servir como interfaz de usuario para endoscopios USB. Combinado con su conectividad de audio total con altavoces integrados, proporciona una solución versátil y completa para clínicas de ORL, centros ambulatorios, consultas médicas, clínicas dentales y veterinarias.El cableado simplificado de MTR y sus versátiles opciones de montaje, incluidos los soportes VESA en brazos médicos o colgantes, o incluso las configuraciones independientes, facilitan su colocación en quirófanos. Esta flexibilidad es especialmente valiosa durante cirugías robóticas y microscópicas en las que el espacio es limitado o se necesitan vistas secundarias para el personal de enfermería. MTR ofrece un control moderno y una flexibilidad ilimitada.Con más de dos décadas de experiencia en grabación y archivado de vídeo médico, hemos desarrollado una solución versátil y fácil de usar», afirma Michael Bishop, Consejero Delegado y Presidente de MediCapture Inc. Seguimos liderando la integración de imágenes médicas y quirófanos. La serie MTR representa un avance significativo en la evolución del quirófano digital, y pronto llegarán más productos innovadores.Al igual que todos nuestros grabadores, MTR incluye la opción DICOM Made Easy™️ para una recuperación fácil y rápida de la información del paciente y la transferencia de estudios a PACS, una opción de actualización a 4Kp60 para grabar cirugías delicadas con un detalle asombroso.Experimente un control moderno y una flexibilidad ilimitada con los grabadores médicos de pantalla táctil (MTR). Con una interfaz más grande y fácil de usar y un flujo de trabajo inteligente impulsado por MVR Core, están diseñados para todo tipo de clínicas y hospitales.Estos innovadores productos se han lanzado en todo el mundo a partir del 14 de enero de 2025. Para obtener más información, visite https://medicapture.com/mtr Acerca de MediCaptureMediCapture es un proveedor líder de soluciones de grabación y archivo de vídeo médico en el que confían profesionales sanitarios de más de 80 países. Centrados en la innovación, la fiabilidad y la integración perfecta, los productos MediCapture permiten a los equipos médicos en el quirófano un control moderno y una flexibilidad ilimitada. Para más información, visite www.medicapture.com

Serie MTR 2025〡Conectividad de cámara USB única y capacidad de audio total〡HD, 4K〡Listo para IA〡MediCapture

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.