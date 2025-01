إيمان حيلوز تترقى إلى منصب رئيسة مجلس الإدارة التنفيذية وتعلن بفخر تعيين د. سالي العقاد مديرة تنفيذية للتطبيق

إيمان حيلوز تترقى إلى منصب رئيسة مجلس الإدارة التنفيذية وتعلن بفخر تعيين د. سالي العقاد مديرة تنفيذية للتطبيق” — د. سالي العقاد، المديرة التنفيذية الجديدة للتطبيق

AMMAN, JORDAN, January 16, 2025 / EINPresswire.com / -- عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية في 16 يناير 2025 – أعلن تطبيق "أبجد"، المنصة الرائدة للقراءة الإلكترونية في العالم العربي، عن تغييرات قيادية جديدة تهدف إلى تعزيز إستراتيجيته الطموحة للنمو والتوسع. شملت التغييرات ترقية إيمان حيلوز، مؤسسة التطبيق، إلى منصب رئيسة مجلس الإدارة التنفيذية، وتعيين الدكتورة سالي العقاد في منصب المديرة التنفيذية للتطبيق.جاءت القرارات الأخيرة بعد 12 عاماً من تأسيس تطبيق أبجد، في خطوة تهدف إلى تعزيز ريادة التطبيق وقيادته نحو مرحلة جديدة من النجاح والابتكار لخدمة القراء العرب حول العالم.إيمان حيلوز هي مؤسِسة تطبيق أبجد، أكبر منصة قراءة إلكترونية باللغة العربية في العالم، التي أطلقتها في عام 2012. تحمل شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال. بخبرة تتجاوز 20 عاماً في قطاع التكنولوجيا، نجحت في تحويل رؤيتها إلى مكتبة إلكترونية متكاملة تضم أكثر من 28,000 كتاب وتخدم ملايين المستخدمين عالميًا. تحت قيادتها، أصبح "أبجد" المنصة الأولى عالمياً لمحبي القراءة العربية، واحتُفي بها لابتكاراتها غير المسبوقة وتأثيرها الثقافي الكبير. حصلت على جائزة محمد بن راشد للغة العربية في عام 2019، وشاركت في برنامج إرشادي بمقر شركة تويتر في الولايات المتحدة عام 2016، كما نجحت في جمع تمويل بقيمة مليون دولار لتطبيق أبجد في عام 2020، مما ساهم في توسيع نطاق خدمات التطبيق وتعزيز مكانته في السوق. وفي عام 2023، تم اختيارها ضمن قائمة "20 امرأة وراء العلامات التجارية التقنية في الشرق الأوسط" من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط.أما د. سالي العقاد، فقد حصلت على شهادة البكالوريوس في العلوم الصيدلانية من جامعة القاهرة وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. كما نالت دبلومة تدريبية من جامعة كامبريدج وشهادة عضو مجلس إدارة معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتسعى حالياً للحصول على درجة الدكتوراه في ريادة الأعمال. تتمتع د. سالي بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجالي التسويق والإدارة، عملت خلالها في شركات متعددة الجنسيات، مع تركيز خاص على التسويق وإطلاق وتطوير منصات التجارة الإلكترونية. ومنذ منتصف العام الماضي، شغلت منصب مدير عام تطبيق "أبجد"، حيث أثبتت مهاراتها القيادية وقدرتها على تحفيز فريق العمل، ما أدى إلى تحقيق إنجازات ملحوظة في وقت قياسي. خلال فترة قيادتها، كانت لها بصمة بارزة في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتيسير عملية انضمام الناشرين بشكل كبير، وتوسيع نطاق حضور أبجد ليشمل أسواقاً جديدة وغير مستغلة. أسهمت جهودها القيادية في تحقيق زيادة ملحوظة بنسبة 70% في تفاعل المستخدمين، إلى جانب نمو الاشتراكات الشهرية بنسبة 40%. علاوة على ذلك، قادت ببراعة بناء شراكات إستراتيجية مع جهات رئيسية، مما ساهم في تعزيز مكانة أبجد ورؤيتها على المستوى الإقليمي.علّقت إيمان حيلوز، رئيسة مجلس إدارة شركة "أبجد"، على تعيين العقاد في منصبها الجديد بقولها: "على مدار 12 عاماً من العمل المتواصل، شهدنا معاً العديد من الإنجازات الرائعة التي أكسبت منصة أبجد ثقة ملايين القراء ودعماً من مئات الناشرين، مما يثبت احتياج المشهد الثقافي العربي لمنصة مبتكرة ومتطورة. واليوم، وفي مرحلة جديدة من مسيرة تطبيق أبجد، يسعدنا تعيين الدكتورة سالي العقاد مديرة تنفيذية جديدة للمنصة. يأتي هذا التعيين في إطار إستراتيجيتنا الطموحة لتحقيق نمو مستدام لتطبيق أبجد في منطقة الشرق الأوسط، والوصول بسهولة وبصورة أوسع لمجتمعات القراء العرب في أوروبا وأمريكا وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبتكرة وتحسين تجربة القراء والناشرين على حد سواء. وسنتمكن من خلال خبرات الدكتورة سالي من استكمال العمل الذي بدأناه في المنصة، حتى يتمتع كل قارئ عربي بحقه في الوصول إلى مكتبة عربية إلكترونية متكاملة أيّاً كان موقعه في العالم، وبتجربة استخدام ومميزات لا تضاهى".أضافت د. سالي العقاد، المديرة التنفيذية الجديدة للتطبيق: "يشرفني تولي هذا المنصب الرفيع في منصة "أبجد"، التي أتمتع بعلاقات ممتازة وقوية مع كل فرد فيها. فقد تمكنا تحت قيادة إيمان حيلوز خلال الفترة الماضية من تحقيق انتشار واسع بين المجتمعات العربية التي أصبحت تستهلك المحتوى الرقمي بمعدلات غير مسبوقة، خصوصاً المحتوى العربي الذي تسعى المنصة لدعمه وإيصاله إلى أكبر عدد ممكن من القراء، وهو ما يتيح لشريحة واسعة من محبي القراءة الاستمتاع بمحتوى المكتبة العربية الثرية في كل المجالات. كما نسعى في تطبيق أبجد لدعم صناعة النشر العربي من خلال الشراكة مع دور النشر للحد من ظاهرة قرصنة الكتب".انطلق تطبيق "أبجد" عام 2012، وأصبح منذ ذلك الحين التطبيق الرائد للقراءة الإلكترونية باللغة العربية، حيث يضم مكتبة تحتوي على أكثر من 28,000 كتاب، تشمل أعمالاً كلاسيكية ومعاصرة. يتيح التطبيق للمشتركين إمكانية قراءة غير محدودة للكتب عبر نظام اشتراك شهري. يشهد التطبيق نمواً مستمراً بإضافة أكثر من 400 كتاب جديد شهرياً إلى مكتبته العملاقة. كما يقدم تجربة قراءة مميزة لمحبي اللغة العربية، مع ميزات تحفيزية تشمل مسابقات القراءة، وأهداف سنوية، واقتراحات يومية للكتب. ويواصل التطبيق جهوده لتعزيز ثقافة القراءة اليومية بين العرب من خلال مبادرات مبتكرة مثل "تحدي أبجد للقراءة"، الذي حقق نجاحاً كبيراً في نسخته الثانية العام الماضي بمشاركة 78 دولة وزيادة بنسبة 600% في متوسط زمن القراءة للفرد.ومن خلال هذه التعيينات الجديدة، يخطو تطبيق "أبجد" خطوة إضافية نحو تحقيق رؤيته الطموحة ليصبح المكتبة الإلكترونية الأولى لكل قارئ عربي حول العالم. تسلط هذه الخطوة الضوء على التزام الشركة بخدمة مجتمعها وتقديم منصة متكاملة تحتفي بالأدب والثقافة العربية وتعزز حضورها. كما تفتح هذه المرحلة الجديدة من النمو آفاقاً واسعة أمام المستثمرين والشركاء للمساهمة في نجاح أكبر مكتبة رقمية عربية، وتحقيق رؤيتها الطموحة نحو مستقبل أكثر إبداعاً وابتكاراً.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.