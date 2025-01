Grupo Presidente y Fundación Comunitaria Cozumel unen esfuerzos para la restauración de arrecifes

Cozumel refuerza el compromiso con la conservación de la biodiversidad marina.

Grupo Presidente y Fundación Cozumel se unen para restaurar los arrecifes marinos, impulsando la conservación del ecosistema local.

MEXICO CITY, MEXICO, January 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- El mes de agosto de 2024 marcó un hito en la conservación ambiental de Cozumel, con la firma de un convenio entre Grupo Presidente y la Fundación Comunitaria Cozumel, IAP, para el desarrollo del proyecto de restauración integral de arrecifes coralinos en la zona costera frente al hotel en Cozumel Presidente InterContinental.

Este ambicioso plan busca rehabilitar y fortalecer los ecosistemas arrecifales, esenciales para la biodiversidad marina de la región.

La primera fase consta de un análisis sobre los factores ambientales, sociales y de gobernanza para determinar la factibilidad del programa, en el que se implementarán técnicas avanzadas de restauración de corales.

Mientras que la segunda etapa, programada para los próximos años, contempla la siembra de fragmentos de coral y su mantenimiento, en un esfuerzo por garantizar la sostenibilidad del ecosistema arrecifal.

Este esfuerzo es fruto de una colaboración interinstitucional que incluye al Colectivo Comunitario Corales Vivos Cozumel y la Dirección del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel.

Los equipos de trabajo ya han realizado actividades clave, como la recolección y siembra de corales, así como el monitoreo de salud arrecifal y calidad del agua.

Estas acciones se complementan con un plan educativo dirigido a empleados, colaboradores y huéspedes del hotel Presidente InterContinental, cuyo objetivo es fomentar prácticas responsables en el manejo de los recursos marino-costeros.

Además, el convenio incluye el desarrollo de campañas digitales para sensibilizar a turistas y habitantes sobre la importancia de proteger los arrecifes, que son fundamentales para la economía y el ecosistema local.

Esta iniciativa no solo promueve la restauración ecológica, sino que también subraya la necesidad de un compromiso colectivo en la conservación de los recursos naturales de Cozumel.

La alianza entre Grupo Presidente y la Fundación Comunitaria Cozumel se proyecta como un modelo a seguir en la preservación de los arrecifes coralinos, marcando un ejemplo de cómo la colaboración entre el sector privado y organizaciones locales puede generar impactos positivos de largo alcance en el medio ambiente.

El resort invita a los viajeros a ser parte de este esfuerzo por conservar los arrecifes, con la premisa de que vivirán una experiencia única donde lujo y sostenibilidad van de la mano.

