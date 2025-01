GEORGE CLOONEY DEVIENT DÉTECTIVE DANS LA NOUVELLE CAMPAGNE NESPRESSO

Aux côtés d’Eva Longoria, Camille Cottin et Kim Go Eun, retrouvez George dans une enquête captivante qui célèbre les cafés convoités de Nespresso.

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

VEVEY, Suisse, 14 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso dévoile un nouvel opus inédit de sa saga avec George Clooney, son iconique ambassadeur, cette fois transformé en détective. Cette campagne, qui réunit également à l’écran Eva Longoria, Camille Cottin et Kim Go Eun, mêle mystère, trait d’humour et raffinement. Au cœur de l’intrigue : la disparition d’un trésor et les cafés Nespresso au goût inoubliable, le tout mis en scène de manière comique dans un décor des plus élégants.

Humour et suspense s’invitent à bord d’un train somptueux, théâtre d’un mystère intrigant.

Camille Cottin incarne une héritière glamour qui signale un vol des plus surprenants, non pas de ses diamants ou perles, mais de ses précieuses capsules de café Nespresso. George Clooney, dans le rôle du détective, mène l’enquête, qui le conduit à la cuisine du train. Alors que le mystère reste entier et que la tension est à son comble, tout le monde se demande : qui est le coupable ? Est-ce la cheffe incarnée par Eva Longoria ou la sous cheffe jouée par Kim Go Eun?

Tout au long de l’intrigue et de ses rebondissements, les spectateurs pourront eux aussi participer, à percer le mystère aux côtés du Détective George. Mêlant humour, charme et élégance, des signes distinctifs de Nespresso, la campagne offre un véritable aperçu dans l’univers de la marque, où chaque tasse de café est un voyage vers des saveurs inoubliables.

Découvrez le nouveau volet de la saga via ce lien .

Derrière les caméras, George Clooney confie : « Travailler avec Nespresso est toujours un plaisir et cette campagne est particulièrement amusante grâce à son scénario et à son casting. C’est la première fois que je collabore avec Eva à l’écran, mon amie de longue date, qui forme un duo culinaire parfait avec Kim pour tenter de me duper. Elles ont apporté une énergie incroyable sur le plateau et ont travaillé en parfaite harmonie. C’était également merveilleux de retrouver Camille. Elle apporte toujours une touche de sophistication, ce qui était parfait pour ce rôle. »

Eva Longoria, confie également : « Les campagnes Nespresso ont toujours été emblématiques grâce à leurs castings et je suis ravie de faire désormais partie de la famille. Tourner cette campagne a été une expérience divertissante, grâce au script comique et léger et une ambiance sur le plateau très agréable. Je connais George depuis longtemps, mais c’était la première fois que nous travaillions ensemble sur un projet et ce fut un vrai plaisir de partager ce moment avec lui, Kim et Camille. »

De retour dans la saga Nespresso, pour ce nouveau tournage Camille Cottin déclare : « C'est une vraie joie de retrouver George Clooney et de faire à nouveau partie de cette nouvelle campagne Nespresso. Travailler avec lui, aux côtés de deux femmes extrêmement talentueuses, sur un plateau construit dans les célèbres studios Cinecittà à Rome, a été vraiment agréable. J'ai passé un excellent moment avec toute l'équipe. »

« Je suis très fière de participer à cette campagne. » a déclaré Kim Go Eun. Elle ajoute « Travailler avec un casting aussi prestigieux était un vrai bonheur, et nous nous sommes beaucoup amusés à jouer ce scénario. Essayer de duper le Détective George a été un moment particulièrement comique. Travailler avec Nespresso a toujours été un plaisir et cette expérience de tournage était vraiment spéciale. »

La nouvelle campagne publicitaire sera lancée en première mondiale le 15 janvier et promet de séduire les passionnés de café ainsi que les amoureux du cinéma. Le mystère se dévoilera progressivement en ligne, sur les réseaux sociaux et dans les Boutiques Nespresso, avec des surprises à découvrir tout au long de l'année 2025.

CONTACTS

Nespresso HQ

JF Mercier

Global Brand PR

jean-francois.mercier@nespresso.com

Karla Otto London

Lewis Coffey

Global Communications

lewis.coffey@karlaotto.com

Un PDF accompagnant ce communiqué est disponible au : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/26442b2d-a8f8-4bad-8c1b-d5384dc4c3c7

