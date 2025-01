Samsung ครองอันดับหนึ่งด้านสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาเป็นปีที่สามติดต่อกัน ในขณะที่ TSMC ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับสอง และหลังจากร่วงลงติดต่อกันมาสี่ปี จำนวนการมอบสิทธิบัตรก็เพิ่มขึ้นเกือบ 4…

การจัดอันดับประจำปี 2024 แสดงให้เห็นถึงการเร่งความเร็วในการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา: สิ่งประดิษฐ์เพื่อลดปริมาณขยะได้รับความนิยมในปีที่แล้ว อีกทั้งการสร้างโปรตีนที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมและการควบคุมไวรัส RNA ยังปรากฏในเทคโนโลยี 10 อันดับแรกที่เติบโตเร็วที่สุด จากการศึกษาสิทธิบัตรประจำปีโดย IFI CLAIMS

นิวฮาเวน รัฐคอนเนตทิคัต, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- หลังจากถดถอยมาเป็นเวลา 4 ปี ปริมาณการมอบสิทธิบัตรก็กลับมาเป็นขาขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 3.8 เปอร์เซ็นต์จากปีปฏิทิน 2023 เป็นจำนวน 324,043 ใบ และ Samsung ยังคงครองตำแหน่งสูงสุดเป็นปีที่สามติดต่อกัน ตามข้อมูลของ IFI CLAIMS Patent Services ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสิทธิบัตรที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก

IFI CLAIMS Patent Services คือบริษัท Digital Science ซึ่งรวบรวมและติดตามข้อมูลจาก U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) และหน่วยงานออกสิทธิบัตรอื่น ๆ ทั่วโลก IFI แปลข้อมูลชั้นนำของโลกให้เป็นการจัดอันดับสิทธิบัตรประจำปีสำหรับเทคโนโลยี 50 อันดับแรกและ 10 อันดับแรกที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของบริษัทต่าง ๆ

นอกจากจำนวนการมอบที่เพิ่มขึ้นแล้ว การยื่นขอจดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกายังมีจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์จาก 418,111 ใบในปี 2023 เป็น 430,625 ใบในปี 2024 นับเป็นตัวชี้วัดว่าเศรษฐกิจนวัตกรรมโดยรวมในสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่ผ่านมา

ในปีนี้ผู้ผลิตชิปตามสัญญาอย่าง TSMC ได้ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับสอง โดยแซงหน้า Qualcomm ซึ่งหล่นลงมายังอันดับสาม ตามการจัด 50 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2024 ของ IFI Apple และ Huawei อยู่ในห้าอันดับแรก โดยนำหน้า IBM ซึ่งหล่นไปยังอันดับแปด ก่อนหน้านี้ IBM เคยครองตำแหน่งสูงสุดมาเป็นเวลา 29 ปีติดต่อกัน แต่บริษัทได้นำกลยุทธ์การจดสิทธิบัตรแบบเลือกสรรมากขึ้นมาใช้ และถูก Samsung แย่งตำแหน่งไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

“นับเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นการมอบสิทธิบัตรดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องอีกครั้ง” Ronald Kratz ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IFI CLAIMS Patent Services กล่าว “ตั้งแต่เริ่มการระบาดใหญ่ การมอบสิทธิบัตรก็มีจำนวนลดลง ซึ่งน่าจะเป็นเพราะมีสิทธิบัตรมากมายที่คั่งค้างการตรวจสอบ USPTO ได้จ้างผู้ตรวจสอบเพิ่มขึ้นเพื่อจัดการกับปริมาณงานที่หมักหมม จึงดูเหมือนว่าการดำเนินการดังกล่าวจะให้ผลในเชิงบวก” ปริมาณใบสมัครที่คั่งค้างการตรวจสอบของ USPTO เพิ่มขึ้นเป็น 813,000 ใบในปี 2024 จาก 750,000 ใบในปี 2023 ก่อนที่จะเกิดโควิด ยอดสะสมอยู่ที่ 540,000 ใบ

สรุป 50 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา

Samsung ยังคงครองตำแหน่งสูงสุด และสามารถเพิ่มจำนวนสิทธิบัตรในแต่ละปีจากสิทธิบัตร 6,165 ใบในปี 2023 เป็น 6,377 ใบในปี 2024 คิดเป็นเพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์ ในความเป็นจริงแล้ว Samsung ได้รับสิทธิบัตรเกือบ 2 เปอร์เซ็นต์จากสิทธิบัตรทั้งหมดที่มอบให้ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้ว TSMC ไต่อันดับขึ้นมา โดยได้รับสิทธิบัตรจำนวน 3,989 ใบ เทียบกับ 3,687 ใบในปี 2023 ซึ่งจัดว่าเพิ่มขึ้นถึง 8 เปอร์เซ็นต์ Qualcomm ซึ่งเคยได้อันดับสองเมื่อปีที่แล้ว ร่วงลงมาในปีนี้ โดยได้รับสิทธิบัตรลดลง 11 เปอร์เซ็นต์จาก 3,854 ใบเป็น 3,422 ใบ Apple ขยับมาขึ้นสามอันดับ โดยเข้าอันดับสี่ในปีนี้ นอกจากนี้ Google ยังไต่ขึ้นสามอันดับมาอยู่ที่อันดับสิบอีกด้วย ในขณะเดียวกันบริษัท IBM ซึ่งถือเป็นเสาหลักด้านสิทธิบัตรที่ได้รับการติดตามในวงกว้าง ได้ร่วงลงอีก 4 อันดับในปี 2024 แต่ก็ยังคงยืนหยัดใน 10 อันดับแรก

ผู้ที่เลื่อนอันดับขึ้นมาได้มากที่สุดใน 50 อันดับแรกล้วนมาจากเอเชีย ได้แก่ Changxin Memory Technologies (ขยับขึ้น 57 อันดับ), Tencent (ขยับขึ้น 54 อันดับ) และ LG Energy (ขยับขึ้น 37 อันดับ) ส่วนบริษัทเทคโนโลยีที่เรียกว่า Magnificent Seven อันได้แก่ Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia และ Tesla ซึ่งยังคงมีหุ้นที่เติบโตอย่างงดงามในปี 2024 นั้น มีเพียง 4 บริษัทแรกเท่านั้นที่มีสิทธิบัตรมากพอที่จะติด 50 อันดับแรก ส่วนอีก 3 บริษัทหลังกลับหายไปจากอันดับอย่างเห็นได้ชัด

บริษัทต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาได้รับสิทธิบัตรน้อยลง

แม้ว่าบริษัทอเมริกันได้รับสิทธิบัตรมากที่สุด (143,382 ใบ) แต่สิทธิบัตรส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา (56 เปอร์เซ็นต์) ได้มาโดยบริษัทที่มาจากนอกสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นได้รับสิทธิบัตร 43,364 ใบ ทำให้ประเทศนี้อยู่ในอันดับสอง รองลงมาคือจีน (28,258 ใบ) เกาหลีใต้ (24,115 ใบ) และเยอรมนี (14,044 ใบ) โดยพบว่า 8 ใน 10 ประเทศอันดับแรกที่ได้รับสิทธิบัตรนั้นได้รับสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น จีนนับเป็นประเทศที่ได้รับเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยคิดเป็น 32 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2023 ในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ได้รับเพิ่มขึ้นเป็นอันดับสอง โดยคิดเป็น 21 เปอร์เซ็นต์ มีเพียงสหรัฐอเมริกาและไต้หวันเท่านั้นที่ลดลง 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

เทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดไม่สูญเปล่า

เทคโนโลยี 10 อันดับแรกที่เติบโตเร็วที่สุดจากการจัดอันดับของ IFI อ้างอิงจากการยื่นขอสิทธิบัตร ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดที่ดีกว่าจำนวนการมอบสิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีที่กำลังก้าวหน้าในปัจจุบัน เนื่องจากระยะเวลาที่เกิดความล่าช้านั้นสั้นกว่าอย่างมาก

เทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดในปี 2024 คือ การดำเนินงานหรือการให้บริการเซลล์ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 27 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปี 2020-2024 และจัดเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางอิเล็กโทรไลต์ นี่เป็นปีแรกที่เทคโนโลยีนี้ปรากฏอยู่ในรายการจัดอันดับดังกล่าว แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของการจัดอันดับในปีนี้ก็คือ 3 ในเทคโนโลยี 10 อันดับแรกใช้เทคโนโลยีเพื่อมุ่งที่จะลดปริมาณขยะ ได้แก่ การเรียกคืนโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ (CAGR 26.2 เปอร์เซ็นต์) การฟื้นคืนสภาพวัสดุเหลือใช้ (CAGR 26.1 เปอร์เซ็นต์) และการทำลายขยะมูลฝอย (CAGR 17.7 เปอร์เซ็นต์) เห็นได้ชัดว่าบริษัทต่าง ๆ ที่คิดค้นในด้านเหล่านี้เชื่อว่าในอนาคตจะมีกำไรจากนวัตกรรมที่ทำให้โลกยั่งยืนมากขึ้น อีกหนึ่งเทคโนโลยีตามธีมความยั่งยืนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วคือ การผลิตโปรตีนจากแหล่งที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม (CAGR 22.6 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากมีจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น

“แม้ตลาดจะให้ความสนใจกับ AI อย่างมาก แต่เราเห็นว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ของเครื่องจักร ซึ่งเป็นรากฐานส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ กำลังมีแนวโน้มลดลง” Kratz กล่าว “แต่เราไม่แปลกใจกับเรื่องนั้นเลย สิ่งเหล่านั้นคือเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ AI ได้เป็นขุมทรัพย์ในปัจจุบัน และอยู่ในรายการอันดับของเราในช่วงหลายปีก่อนหน้านั้น นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักลงทุนจึงควรให้ความสนใจกับประเภทสิทธิบัตรที่กำลังมีจำนวนสูงขึ้น ซึ่งช่วยให้พวกเขาก้าวล้ำนำหน้าได้”

หากต้องการดูรายงาน โปรดไปที่เทคโนโลยี 10 อันดับแรกที่เติบโตเร็วที่สุดประจำปี 2024

กิจกรรมด้านสิทธิบัตรให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของบริษัทต่าง ๆ สำหรับนักวิจัย นักวิเคราะห์ และนักลงทุน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิต ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี และกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมักเผยให้ทราบถึงแนวโน้มเทคโนโลยีและภูมิทัศน์การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ บ่อยครั้งที่มูลค่าที่แท้จริงของบริษัทขึ้นอยู่กับทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเหตุนี้ การตรวจสอบทรัพย์สินสิทธิบัตรจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

หากต้องการสร้างข้อมูลวิเคราะห์ของคุณเอง โปรดไปที่ IFI CLAIMS Live 1000 ซึ่งเป็นเครื่องมือฟรีที่ใช้ข้อมูลจากบริษัทชั้นนำ 1,000 แห่งที่ได้รับสิทธิบัตรจากหลายประเทศและเขตอำนาจศาลด้านสิทธิบัตร เครื่องมือนี้แสดงข้อมูลสดและมีคุณลักษณะแบบโต้ตอบได้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและเรียงลำดับรายการของตนเองได้โดยใช้ตัวกรองต่าง ๆ

เกี่ยวกับ IFI CLAIMS Patent Services

IFI CLAIMS Patent Services ใช้สถาปัตยกรรมข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อสร้างฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่แม่นยำที่สุดในอุตสาหกรรม แพลตฟอร์ม CLAIMS Direct ช่วยให้สามารถบูรณาการแอปพลิเคชัน ชุดข้อมูลอื่น ๆ และซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย IFI CLAIMS มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองนิวเฮเวน รัฐคอนเนตทิคัต และมีสำนักงานย่อยในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Digital Science ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีการวิจัยดิจิทัลที่มีฐานการดำเนินงานในลอนดอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.ificlaims.com และติดตาม IFI ได้ใน LinkedIn

เกี่ยวกับ Digital Science

Digital Science เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นด้าน AI โดยนำเสนอโซลูชันนวัตกรรมเพื่อรับมือความท้าทายอันซับซ้อนที่นักวิจัย มหาวิทยาลัย ผู้ให้ทุน อุตสาหกรรม และผู้เผยแพร่เผชิญ เราทำงานร่วมกันในการสร้างความก้าวหน้าให้กับงานวิจัยระดับโลกเพื่อประโยชน์ของสังคม เราเชื่อว่าเมื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา เราก็จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าให้กับทุกคนผ่านแบรนด์ต่าง ๆ ของเรา ได้แก่ Altmetric, Dimensions, Figshare, IFI CLAIMS Patent Services, metaphacts, OntoChem, Overleaf, ReadCube, Scismic, Symplectic และ Writefull โปรดเยี่ยมชม digital-science.com และติดตาม Digital Science on Bluesky ใน X หรือใน LinkedIn

ติดต่อด้านสื่อ David Ellis ผู้จัดการฝ่ายสื่อ ประชาสัมพันธ์ และโซเชียลของ Digital Science: มือถือ +61 447 783 023 อีเมล d.ellis@digital-science.com

