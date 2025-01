Samsung 连续第三年蝉联美国专利数量榜首，TSMC 跃居第二；专利授权量在经历四年下滑后增长近 4%

2024 年排名彰显研发活动加速:减废相关发明在去年蓬勃发展。 根据 IFI CLAIMS 的年度专利研究,非传统蛋白质合成和 RNA 病毒操作也跻身十大专利增长最快的技术

康涅狄格州纽黑文, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最受信赖的专利数据来源商 IFI CLAIMS Patent Services 的数据显示,经历了四年下滑后,美国专利授权量开始回升,较 2023 年增长 3.8%,达到 324,043 件,Samsung 连续第三年蝉联冠军。

IFI CLAIMS Patent Services 是 Digital Science 旗下公司,负责汇编和跟踪来自美国专利商标局 (USPTO) 和全球其他专利颁发机构的数据。 IFI 根据其世界领先的数据编制年度美国专利企业 50 强和十大专利增长最快的技术专利排名,为企业的研发活动提供了宝贵的见解。

除了专利授权量增加之外,美国专利申请量也创下历史新高,从 2023 年的 418,111 件增加到 2024 年的 430,625 件,增长了 3%,彰显美国整体创新经济前所未有的强劲态势。

今年,根据 IFI 的 2024 年美国专利企业 50 强排名,合约芯片制造商 TSMC 跃居第二位,力压跌至第三位的 Qualcomm。 Apple 和 Huawei 位居前五,均领先于下跌至第八位的 IBM。 IBM 此前曾连续 29 年蝉联榜首,但该公司采取了加强细化专精的专利战略,两年前将榜首让位于 Samsung。

IFI CLAIMS Patent Services 首席执行官 Ronald Kratz 表示:“很高兴看到专利授权再次朝着正确的方向发展。” “疫情开始以来,专利授权数量一直在减少,可能是因为未经审查的专利积压过多。 美国专利商标局一直在聘请更多的审查员,来处理积压的申请,此举看起来正在发挥积极作用。” 美国专利商标局积压的未审查申请从 2023 年的 75 万件增至 2024 年的 81.3 万件。 在新冠疫情爆发前,积压申请数量为 54 万件。

美国专利企业 50 强排名总结

Samsung 保持领先地位,其专利数量逐年增长,从 2023 年的 6,165 件增加到 2024 年的 6,377 件,增长 3%。 事实上,在去年美国授予的所有专利中,Samsung 占据了近 2% 的份额。 TSMC 排名上升一名,获得 3,989 件专利,较 2023 年的 3,687 件增加了 8%。 去年排名第二的 Qualcomm 今年的专利数量下降了 11%,从 3,854 件下降到 3,422 件。 Apple 公司的排名上升了三位,今年位列第四。 Google 的排名也上升了三位,位列第十。 与此同时,备受关注的专利大户 IBM 在 2024 年的排名又下降了四位,但仍稳居前十。

美国专利公司 50 强中专利数量涨幅最大的企业均来自亚洲:Changxin Memory Technologies(排名上升 57 位)、 Tencent(排名上升 54 位)以及 LG Energy(排名上升 37 位)。 至于所谓的“美股七大科技巨头”,即在 2024 年股价继续大幅上涨的科技公司 Alphabet、Amazon、Apple、Microsoft、Meta、Nvidia 和 Tesla,只有前四家获得足够的专利进入前 50 强,后三家则赫然缺席。

美国公司获得的专利数量减少

虽然美国公司获得的专利数量最多(143,382 件),但大多数美国专利(56%)是由美国以外的公司获得的:日本公司获得了 43,364 件专利,位居第二,紧随其后的是中国(28,258 件)、韩国(24,115 件)和德国(14,044 件)。 在获得专利数量排名前 10 的国家或地区中,有 8 个的专利数量有所上升。 截至目前,中国增幅最大:比 2023 年增长 32%;瑞士的增长率位居第二,增长了 21%。 只有美国和台湾出现下降,降幅分别为 4% 和 5%。

专利增长最快的技术:减废技术

IFI 十大专利增长最快的技术排名依据专利申请数量。由于专利申请的滞后时间要短得多,因此专利申请数量比专利获批数量更能代表当前正在发展的技术。

2024 年专利数量增长最快的技术是电池运行或维修技术,2020 年到 2024 年间增幅超过 27%。这是一项与电解方法相关的技术。 这是该技术首次上榜。 不过,今年排名中最引人注目的是,前 10 名中有 3 项是减废技术:有色金属回收(复合年均增长率为 26.2%)、废料回收(复合年均增长率为 26.1%)和固体废物销毁(复合年均增长率为 17.7%)。 显然,在这些领域开展发明的公司相信,实现世界可持续性的创新未来可以带来利润。 另一项以可持续发展为主题的技术正在快速发展:通过非传统来源合成蛋白质(复合年增长率:22.6%)。随着全球人口增长,这项技术变得不可或缺。

Kratz 表示:“尽管人工智能备受市场关注,但我们看到支撑人工智能的机器学习等技术正在下行。” “但我们对此并不感到惊讶。 这些都是在当前人工智能浪潮之前快速成长的公司,在此之前的几年里一直在我们的榜单里。 因此,投资者应该关注增长中的专利类别。 这有助于其走在前列。”

如需查看报告,请访问《2024 年十大专利增长最快的技术》。

专利活动为研究人员、分析师和投资者提供有关公司研发活动的宝贵见解。 其涉及生产力、技术效率和知识产权战略,并时常揭示各行业的技术趋势和竞争格局。 公司的真正价值往往在于其知识产权,因此专利资产审查是衡量上市公司无形资产的重要工具。

如需自行构建分析,请访问 IFI CLAIMS Live 1000,该免费工具使用的数据来自多个国家和专利管辖区内获得专利最多的 1000 家公司。 此工具显示实时数据并提供交互式功能,允许用户使用各种过滤器自行创建和排序列表。

