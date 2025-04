برنامج "مسيرة المرأة الإماراتية" يرحب ب 62 منتسبة جديدة للمشاركة في الدفعة الثانية

تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك

أبوظبي، الإمارات العربية , April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، وبالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، أعلنت "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن الترحيب بمنتسبات الدفعة الثانية من برنامج "مسيرة المرأة الإماراتية" لعام 2025 بمشاركة 62 امرأة إماراتية.

ويندرج الإعلان عن الدفعة الثانية ضمن جهود توسيع تأثير برنامج "مسيرة المرأة الإماراتية"، حيث تم تقديم مسار جديد يركز على تمكين كبار المواطنات، بالإضافة إلى دمج النساء من أصحاب الهمم ضمن البرنامج.

وقد استقطبت الدفعة الثانية أكثر من ضعف عدد المشاركات العام الماضي، مما يعكس الأثر الكبير الذي تكتسبهن المشاركات خلال مسيرتهن في البرنامج. ويوسع البرنامج تأثيره هذا العام من خلال تعزيز التنوع والشمول وصقل المواهب، والتركيز على تمكين كبار المواطنات والنساء من أصحاب الهمم. وتخوض المشاركات على مدار تسعة أشهر تجربة شاملة تجمع بين التدريب والإرشاد المخصص وفرص التعلم التفاعلي، مما يزودهنّ بالمهارات والرؤى اللازمة لإحداث التغيير الفعّال في مجتمعاتهنّ وخارجها.

وفي هذا الصدد، قالت سعادة نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: "أثبت النجاح المستمر لبرنامج "مسيرة المرأة الإماراتية" أهمية التعاون والالتزام المشترك في تعزيز دور المرأة في المجتمع. ويسرني أن أشهد إقبالاً أكبر من كبار المواطنات، ولا سيما أن خبراتهن وتجاربهن القيّمة تساهم في رسم ملامح مستقبل مجتمعنا. وأفخر بمشاركتهنّ الطريق نحو مستقبل أكثر شمولية وازدهاراً يبرز فيه دور النساء الإماراتيات".

من جهتها، قالت سعادة الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: "يستقطب برنامج "مسيرة المرأة الإماراتية" النساء الإماراتيات الطامحات لتحقيق النمو والازدهار والتفاعل مع المجتمع والمساهمة في تقدمه. ونستلهم من مشاركة كبار المواطنات في رحلة البرنامج، ويسرنا أن نتعلم من تجاربهن ونوفر لهن فرصاً لإحداث تأثير ملموس تحصد ثماره الأجيال القادمة".

بدورها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "يتيح برنامج "مسيرة المرأة الإماراتية" الارتقاء بمستويات النمو والتمكين، كما أن استقبال هذه المجموعة الاستثنائية من النساء في الدفعة الثانية هو مصدر إلهام حقيقي لنا. لقد ساهمت إرادة هؤلاء النساء وتجاربهن وخبراتهن القيّمة في إحداث تغيير ملموس في المجتمع، ومازال هذا الأثر واضحاً اليوم وسيستمر في إلهام الأجيال القادمة. ونعتز برعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، ونستلهم من التزامها الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية لمواصلة عمل البرنامج. كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة على دعمهما القيّم في رعاية هذه المبادرة".

وتم تعيين الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان سفيرة لبرنامج كبار المواطنات، وهي مبادرة جوهرية تسهم في تعزيز نجاح برنامج مسيرة المرأة الإماراتية بما ينسجم مع مستهدفات عام المجتمع في دولة الإمارات. وستُبرز مشاركتها الأثر الملموس للبرنامج، ودعم المبادرات التي من شأنها أن تعزيز دور كبار السن وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية. وخلال حفل الافتتاح، أكدت الشيخة موزة التزامها بتمكين كبار المواطنات وضمان استمرار مساهماتهم الفعالة في المجتمع.

ومع انضمام الدفعة الثانية، يواصل برنامج مسيرة المرأة الإماراتية دوره الرائد باعتباره منصة تعزز مهارات القيادة وترسخ مبادئ الشمولية والتأثير المجتمعي الإيجابي. ولا يقتصر برنامج هذا العام على تعزيز دور المرأة الإماراتية، بل يدمج أيضاً أصحاب الهمم، مما يعزز أواصر التعاون بين أفراد المجتمع ويمكنهم من تحقيق أهدافهم. ومع انطلاق المسيرة التحولية لمنتسبات البرنامج، سيكن على أهبة الاستعداد لقيادة مبادرات تُسهم في عام المجتمع 2025، وصياغة مستقبل قائم على التعاون المثمر والتغيير الهادف.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كلاً من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.purehealth.ae





