OAG 最新排名確認，東京羽田空港再次位列 2024 年全球最繁忙機場第 3 位

亞太區機場在全球排名中表現令人刮目相看

重點調查結果:

東京羽田空港(HND) 力保 全球最繁忙機場第 3 位 , 承載力與去年同期相比增長 4.8% 。

力保 , 。 亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜機場(ATL) 仍高踞 全球最繁忙機場 首位。

仍高踞 首位。 上海浦東國際機場(PVG) 為全球 10 大最繁忙機場中 增長最快的機場 。

為全球 10 大最繁忙機場中 。 廣州白雲機場(CAN)自 2019 年以來首次擠身全球 10 大最繁忙機場排行榜中 ,表現有目共睹。

,表現有目共睹。 首爾仁川國際機場(ICN)獲評為國際航班承載力最高之亞太區機場,新加坡樟宜機場(SIN)及香港國際機場(HKG)緊隨其後。



新加坡, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 環球旅遊業尖端數據平台 OAG 今天發表了 2024 年全球最繁忙機場排名。

東京羽田空港(HND)力保全球最繁忙機場第 3 位(國際及本地航班座位承載力),與去年同期相比增長 4.8%,達 5,520 萬個座位,成績驕人。

跟羽田空港同列十大的機場還有廣州白雲機場(CAN)(排名第 7 位)及上海浦東機場(PVG)(名列第 9 位),後者僅花了一年時間便從第 15 位攀升至第 9 位,與去年同期相比,承載力錄得 29% 增長,令其成為全球 10 大名單中增長最快的機場。

與此同時,亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場(ATL)仍高踞全球最繁忙機場首位,航班座位承載力為 6,270 萬個。 杜拜國際機場(DXB)緊隨其後,排名第二位,而倫敦希斯魯機場(LHR)則名列第四。

在 國際航班座位承載力 方面,首爾仁川機場(ICN)位列亞太區機場之首,所處理的國際航班座位為 4,160 萬個,由 2023 年的第 7 位攀升至 2024 年的第 3 位。

新加坡樟宜機場(SIN)的表現相當接近,處理座位數目為 4,150 萬個,隨後是香港國際機場(HKG),處理座位數目為 3,460 萬個,與去年同期相比增長 40%,表現有目共睹。 在聯繫力方面,此兩大樞紐仍保持強大優勢,並且是該地區的重要交通樞紐。

OAG 的亞太區主管 Mayur Patel 表示:

「我們最新的排行榜確認了亞洲市場在 2024 年的復甦,上海浦東在十大機場中取得最快的增長,而廣州的白雲國際機場則首次打進排行榜中。 首爾仁川、新加坡樟宜及香港國際等樞紐機場的強勁表現,彰顯此地區對環球聯繫能力以及滿足旅客不斷變化的需求發揮的關鍵作用。」

查閱完整排行榜及使用方法,請瀏覽 OAG 網站。

關於 OAG

OAG 為環球旅遊業尖端數據平台,提供以業界為先的單一供應、需求及定價數據來源。

