东京羽田机场在 2024 年 OAG 最新排名中仍然位列全球第三繁忙机场

亚太地区机场在全球排名中表现亮眼

主要调查结果:

东京羽田机场 (HND) 仍然位列 全球第三繁忙机场 , 运力同比增长 4.8% 。

仍然位列 , 。 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) 蝉联 全球最繁忙机场 。

蝉联 。 上海浦东国际机场 (PVG) 成为全球十大最繁忙机场中 发展最快的机场 。

成为全球十大最繁忙机场中 。 广州白云机场 (CAN) 自 2019 年以来首次跻身全球十大最繁忙机场之列。

首尔仁川国际机场 (ICN) 是亚太地区国际座位容量最高的机场,紧随其后的是新加坡樟宜机场 (SIN) 和香港国际机场 (HKG)。



新加坡, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球旅游业领先的数据平台 OAG 今日公布了 2024 年全球最繁忙机场排名。

东京羽田机场 (HND) 仍然位列全球第三繁忙机场(国际和国内座位容量),运力同比增长 4.8%,座位数量达到 5520 万个。

与东京羽田机场一起跻身前十的还有广州白云机场 (CAN) (排名第 7)和上海浦东国际机场 (PVG) (排名第 9)。后者在短短一年内凭借 29% 的同比运力增长,从第 15 位攀升至第 9 位。这使其成为全球前十名中发展最快的机场。

与此同时,哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) 以 6270 万个座位数蝉联全球最繁忙机场。紧随其后的是迪拜国际机场 (DXB) (排名第 2)和伦敦希思罗机场 (LHR)(排名第 4)。

就 国际座位容量 而言,首尔仁川国际机场 (ICN) 是亚太地区排名最高的机场,其处理的国际座位数量达到 4160 万,排名从 2023 年的第 7 位攀升至 2024 年的第 3 位。

新加坡樟宜机场 (SIN) 以 4150 万个预定座位数紧随其后,随后是香港国际机场 (HKG),其座位数为 3460 万个,同比运力增长高达 40%。 这两个枢纽都是重要的交通枢纽,为该地区的互联互通提供强大的支持。

OAG 亚太区负责人 Mayur Patel 评论道:

“我们最新的排名证实了亚洲市场在 2024 年的强劲复苏,上海浦东国际机场是前十名中发展最快的,广州白云机场首次入榜。首尔仁川国际机场、新加坡樟宜机场和香港国际机场等枢纽的实力凸显了该地区在全球连通性和满足不断变化的旅客需求方面的重要作用。”

完整排名和方法请见 OAG 网站。

关于 OAG

OAG 是全球旅游业领先的数据平台,为行业首创性地提供涵盖供应、需求和定价数据的单一数据源。

