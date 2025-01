El restaurante Chapulín reabre sus puertas con una propuesta gastronómica renovada

El restaurante Chapulín renueva su menú, fusionando sabores tradicionales con toques modernos para una experiencia única.

El restaurante Chapulín reabre con una nueva propuesta gastronómica que promete sorprender a sus comensales con platos innovadores y frescos.

MEXICO CITY, MEXICO, January 13, 2025 /EINPresswire.com/ -- El emblemático restaurante mexicano Chapulín, ubicado en el Hotel Presidente InterContinental México, reabrió sus puertas el pasado otoño después de un proceso de renovación, manteniendo su legado como uno de los mejores restaurantes de comida mexicana del país.

A lo largo de los años, el restaurante ha recibido diversos elogios tanto de críticos, como de comensales, quienes destacan su constante evolución y el compromiso por mantener la excelencia culinaria que lo ha caracterizado.

La renovación del restaurante en Polanco fue concebida pensando en elevar la experiencia de sus clientes, tanto los habituales, como aquellos que lo visitan por primera vez.

Después de meses de trabajo, el recinto ha sido transformado para ofrecer una experiencia que fusiona tradición y vanguardia, manteniéndose fiel a su esencia mexicana, con platos que capturan la riqueza y diversidad de las tradiciones culinarias del país.

Con una atención al detalle que resalta la elegancia y el confort del lugar, el restaurante busca no solo mantener, sino superar las expectativas de quienes ya lo prefieren y reconocen como un referente de la alta cocina mexicana.

Su nuevo menú incluye una amplia variedad de platillos inspirados en la cocina de los campos y mares mexicanos, con la influencia de la cocina contemporánea de chefs condecorados como lo son José Luis Ronquillo y Salvador Orozco.

La propuesta se rediseñó para satisfacer a quienes buscan redescubrir los sabores de México en su máxima expresión.

El Chapulín vuelve a ser una parada obligada después de visitar el Auditorio Nacional, el Museo Soumaya o cualquiera de las atracciones culturales y de entretenimiento cercanas, gracias a su ubicación estratégica.

Se reconoce la determinación del restaurante por ser un referente en la gastronomía mexicana por muchos años más, brindando una experiencia única a los comensales que visitan Polanco, en uno de los hoteles más prestigiosos de la capital.

La invitación está a todos los amantes de la buena cocina a disfrutar de su nueva etapa, donde las raíces de la gastronomía mexicana se combinan con un toque de innovación, ofreciendo una propuesta irresistible para locales y visitantes de la CDMX.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.