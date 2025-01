Delinea שוכרת את כריס קלי רב הניסיון מ-CyberArk כנשיא, אסטרטגיות חדירה לשוק, כדי להמשיך ולשנות את כללי המשחק בשוק הזהויות

מינוי מנהיגות אסטרטגית תספק את הנדרש לשלב הבא של הצמיחה והביצוע לאחר 2024 מרשימה

סן פרנסיסקו, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Delinea, ספקית פורצת דרך של פתרונות לאבטחת זהויות באמצעות הרשאה ריכוזית, הודיעה על מינוי מוביל בדמות כריס קלי (Chris Kelly) כנשיא, אסטרטגיות חדירה לשוק. עם יותר מ-20 שנות ניסיון בהנעת צמיחת הכנסות וחוויות לקוח, קלי יפקח על צוותי המכירות, הערוצים, הנדסת הפתרונות והצלחת הלקוחות הגלובליים של Delinea, כשהחברה מתמקמת לקראת צמיחה מואצת.

"המינוי של כריס מגיע בעקבות שנה יוצאת דופן עבור Delinea", אמר ארט גילילנד (Art Gilliland), מנכ"ל Delinea. "המנהיגות הגלובלית הנרחבת והמומחיות התפעולית שלו הופכים אותו לבחירה המושלמת להנעת פרק הצמיחה הבא של Delinea. היכולת של כריס להתאים אסטרטגיות חדשניות לצרכי הלקוחות תחזק את מעמדנו בשוק ותניע את המחויבות שלנו לשרת לקוחות עם פתרונות אבטחת הזהות הטובים מסוגם".

קלי מביא רקורד יוצא דופן בתעשיית אבטחת הסייבר, כולל כהונתו כמנהל הכנסות ראשי ב-CyberArk, שם הוא מילא תפקיד מרכזי בהנעת צמיחת ההכנסות והתרחבות השוק. הוא גם מילא תפקידים מובילים בכירים ב-Adobe וב-Cisco בהם הציג את יכולתו לספק תוצאות משנות תמונה עבור ארגונים גלובליים.

"אני נרגש להצטרף ל-Delinea ברגע מרכזי זה במסע של החברה", אמר קלי. "הבינה המלאכותית מחוללת מהפכה בדרך בה ארגונים מתייחסים לאבטחת זהות, ניהול סיכונים וחוסן. עם שותפי השקעה חזקים, צוות מוכשר, וטכנולוגיה מובילת שוק, Delinea ממוקמת באופן ייחודי להניע חדשנות ולשנות את כללי המשחק בשוק. אני נרגש לתרום למשימה זו".

בשנת 2024, Delinea השיגה ציוני דרך משמעותיים, כולל:

*הוספת Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) ואת Identity Threat Detection and Response (ITDR) לפלטפורמת Delinea

*השלמת שתי רכישות אסטרטגיות - Authomize ו-Fastpath - המעצימות לקוחות לשפר את מצב האבטחה שלהן, להגביר את הפרודוקטיביות ולעבוד בביטחון בפלטפורמת התוכנה כשירות המאובטחת והגמישה ביותר שזמינה

*מעבר לציון דרך מרכזי של הכנסות חוזרות שנתיות (ARR) של 350 מיליון דולר נכון לרבעון השני של 2024.

*אפשור בסיס הלקוחות שלנו הכולל למעלה מ-8,500 ארגונים ברחבי העולם

*השגת מעמד של מובילות בכל 5 דוחות האנליסטים המובילים עבור ניהול גישה מועדפת (PAM)

אודות Delinea

Delinea היא חלוצה באבטחת זהויות באמצעות הרשאות ריכוזיות, מה שהופך ארגונים לבטוחים יותר באמצעות ניהול חלק של האינטראקציות שלהם ברחבי הארגון המודרני. Delinea מאפשרת לארגונים ליישם הקשרים וחוכמה לאורך מחזור חיי הזהות בענן ותשתיות מסורתיות, בנתונים וביישומי תוכנה כשירות כדי לחסל איומים הקשורים לזהות. באמצעות הרשאות חכמות מספקת Delinea את הפלטפורמה היחידה המאפשרת לאבחן את כל הזהויות, להקצות רמות גישה מותאמות, לזהות אי סדרים ולהגיב מיד לאיומי זהות בזמן אמת. Delinea מאיצה את האימוץ בצוותים הארגוניים על ידי פריסה שנמשכת כמה שבועות, ולא חודשים, והופכת אותם ליותר פרודוקטיביים על ידי דרישת 90% פחות משאבים לניהול מאשר המתחרה הכי קרובה. עם זמן פעולה תקינה מובטח של 99.99%, פלטפורמת Delinea היא פתרון אבטחת הזהויות האמין ביותר שיש. קבלו מידע נוסף על Delinea ב-delinea.com, לינקדאין, X ויוטיוב.

