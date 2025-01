マスターカード (Mastercard) とフリーダムペイ (FreedomPay) が、新たな決済ゲートウェイパートナーシップによりグローバル商取引を拡大

提携により230以上のアクワイアラーに対応し、企業の国際取引を効率化

フィラデルフィア発, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Next Level Commerce™の技術分野でリーダーであるフリーダムペイは本日、マスターカードとの戦略的提携を発表した。 この提携により、世界中の企業に対し、簡素化され拡張されたグローバル決済ゲートウェイソリューションが提供され、アクワイアラーへの接続や多様な決済方法の受け入れが効率化される。

フリーダムペイが北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカで確立した基盤とマスターカードのグローバルネットワークを活用することで、世界中の企業はより多くの選択肢を持ち、決済システムへの接続や取引処理が可能となる。

「国境を越えた多様な決済システムをナビゲートする複雑さは、国際商取引の成長を妨げる可能性があります」とフリーダムペイの社長であるクリス・クローネンタル (Chris Kronenthal) は述べている。 「マスターカードと提携することで、これらの障壁を取り除き、シームレスなグローバル取引を実現する単一の統一プラットフォームを提供することで、加盟店を支援しています」。

この戦略的提携は、企業規模を問わず幅広いメリットをもたらす。

グローバルなリーチの拡大: 230以上のアクワイアラーへのアクセスと、多様なローカルおよびグローバル決済方法の受け入れが可能となる。

230以上のアクワイアラーへのアクセスと、多様なローカルおよびグローバル決済方法の受け入れが可能となる。 強化されたセキュリティ: リスクを軽減し運用コストを削減するための、24時間365日のグローバル技術サポートと強固なPCI認定のセキュリティ対策。

リスクを軽減し運用コストを削減するための、24時間365日のグローバル技術サポートと強固なPCI認定のセキュリティ対策。 簡素化された統合: グローバル商取引業務のための単一の統合ポイントにより、複雑さを削減し市場投入までの時間を短縮。

グローバル商取引業務のための単一の統合ポイントにより、複雑さを削減し市場投入までの時間を短縮。 付加価値サービス:パーソナライズされたインセンティブ、ビジネスインテリジェンス、高度な不正防止ツールへのアクセス。

マスターカード エンタープライズゲートウェイソリューションズのEVPであるカウシック・ゴパル (Kaushik Gopal) は以下のように述べている。「マスターカードは、今日の変化するグローバル市場で成功を収めるために必要なツールと柔軟性を企業に提供することに尽力しています」。 「フリーダムペイとのこの提携により、国境を越えた取引を簡素化し、顧客に新たな成長機会を提供する、最高水準の決済ゲートウェイソリューションを提供することが可能になります」。

この戦略的提携は、国際商取引の簡素化において大きな前進を意味し、企業がリーチを拡大し、グローバル市場の可能性を最大限に活用できるよう支援する。 マスターカードの広範なグローバルネットワークと最先端の決済技術をフリーダムペイの次世代商取引ソリューションにおける専門知識と組み合わせることで、この提携はよりシームレスで安全かつ効率的なグローバル決済エコシステムへの道を切り開く。

フリーダムペイについて

フリーダムペイのNext Level Commerce™プラットフォームは、従来の決済システムやプロセスを最先端へと変革し、加盟店が決済の力を最大限に活用できるようにする。 小売、ホスピタリティ、宿泊、ゲーム、スポーツおよびエンターテインメント、フードサービス、教育、ヘルスケア、金融サービスといった分野の世界最大級の企業に選ばれる主要な選択肢として、フリーダムペイの技術はグローバル商取引という非常に複雑な環境において、堅牢なパフォーマンスを提供するために設計されている。

同社は世界クラスのセキュリティ環境を維持しており、北米で最初にPCIセキュリティ基準協議会から認定を受けた決済ソリューションプロバイダーの一つである。 フリーダムペイの堅牢な決済、セキュリティ、アイデンティティ、データ分析ソリューションは、店舗内、オンライン、モバイルで利用可能であり、迅速なAPIの採用によって支えられている。 受賞歴のあるフリーダムペイ・コマースプラットフォーム (FreedomPay Commerce Platform) は、単一の統一された技術スタック上で動作し、複数の大陸にわたる運用を可能にすることで、企業がグローバル規模で革新的なNext Level体験を提供できるようにしている。 詳しくは、www.freedompay.comを閲覧されたい。

