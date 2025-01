Hydro kjøper gjenværende aksjer i Hydrovolt

Hydro og Northvolt har signert en avtale der Hydro kjøper de resterende aksjene i batterigjenvinningsselskapet Hydrovolt for 78 millioner kroner. Hydro øker dermed sin eierandel i Hydrovolt fra 72 til 100 prosent.

Hydrovolt er et batterigjenvinnings- og råvareselskap etablert i 2020 som et 50/50 samarbeidsselskap mellom Hydro og Northvolt. Hydrovolt resirkulerer elbil- og industribatterier, og skaper en sirkulær løsning for utgåtte batterier ved å gjenvinne sekundære råvarer, inkludert «svart masse» for batteriproduksjon og aluminium for resirkulering.

Hydro har siden andre halvår 2024 finansiert Hydrovolts virksomhet alene. Hydro søker aktivt nye partnerskap for å sikre langsiktig finansiering og vekst for Hydrovolt. Hydro har stor tro på Hydrovolts potensial og evne til å bli en ledende europeisk aktør innen batterigjenvinning, og at dette fortsatt er attraktivt for den rette partneren.

Northvolts batterigjenvinningsanlegg Revolt og Hydrovolt har til hensikt å fortsette det kommersielle samarbeidet, som to av de første og komplementære aktørene i den europeiske verdikjeden for batterigjenvinning.

Gjennomføringen av transaksjonen er forventet innen utgangen av første kvartal 2025 og er blant annet betinget av godkjenning av relevante domstoler i samsvar Northvolts Chapter 11-prosess.





